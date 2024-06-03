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Сотрудники сети «Кофемания» перешли в eXpress

Компания «Кофемания» перевела корпоративную коммуникацию и бизнес-процессы в российский суперапп для бизнеса eXpress. Первыми пользователями стали 300 сотрудников бекофиса компании. В данный момент в компании работают над подключением в eXpress всех сотрудников, около 5000 человек. Об этом CNews сообщили представители eXpress.

До миграции на отечественное решение заказчик использовал ВКС-инструмент ZOOM и мессенджер Telegram. Однако зарубежный ZOOM ранее уже ограничил доступ для части российских организаций и мог в любой момент прекратить поставлять свои услуги в Россию, а Telegram, будучи публичным инструментом, не мог гарантировать необходимый уровень защиты персональных данных. В связи с этим было принято решение о поиске корпоративной платформы, которая бы удовлетворяла требованиям ИБ в компании и позволяла развернуть полнофункциональную коммуникационную среду во внутреннем контуре. Кроме того, для бизнеса заказчика важно общаться с внешними пользователями: подрядчиками, контрагентами, работниками со сменным графиком.

Тестирование платформы для коммуникаций начали еще в конце 2023 г. Решающими факторами выбора eXpress стали наличие on-premise решения, простота развертывания на серверах компании и механизмы защиты данных, реализованные в супераппе.

«Успешному внедрению поспособствовала наша серьезная ИТ-экспертиза и активная клиентская поддержка вендора. Показательно, что наши сотрудники не только активно пользуются мессенджером, но и сами приходят к нам с идеями по улучшению eXpress», – сказал Николай Галкин, CIO компании «Кофемания».

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Выбрав eXpress, сеть «Кофемания», с одной стороны, обеспечила независимость от зарубежных публичных мессенджеров и систем ВКС, а с другой, вывел на новый уровень свою корпоративную инфраструктуру. В результате сотрудникам «Кофемании» стали доступны все функции современного корпоративного мессенджера: личные и групповые чаты, каналы с реакциями и тредами, большие видеозвонки с возможностью записи, обмен файлами и документами, чат-боты и смартаппы. В компании также настраивают интеграцию с внутренней IP-телефонией для звонков по внутренним номерам с любого устройства – смартфона, планшета или компьютера – с установленным на нем eXpress.

Заказчик также изучает возможности смартаппов на базе eXpress, обсуждаются идеи новых функций и интеграций. Среди идей к реализации – «Биржа смен» официантов «Кофемании» для эффективной организации работы сотрудников в ресторанах.

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