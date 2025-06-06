Цифровизация помогла «Кофемании» открыть более 40 веранд за полтора месяца

Для ускорения и упрощения процессов открытия летних веранд «Кофемания» заранее оцифровала все процессы, связанные с их обустройством. По итогам оцифровки за полтора месяца к работе были готовы 40 веранд, что более чем в два раза превысило прошлогоднее количество. Об этом CNews сообщили представители Okdesk.

Для ресторанов процесс открытия веранды — сложный и многоуровневый проект, который включает в себя несколько направлений, за каждое из которых отвечает выделенный отдел или подрядчик. При этом запуск веранды — это ежегодный, типовой процесс, который при желании легко можно автоматизировать.

Для автоматизации процессов запуска летних веранд «Кофемания» использовала систему автоматизации процессов СТОР на базе Okdesk, Это привело не только к сокращению сроков открытия и приемки, но и к более высокому качеству самого открытия за счет фиксации и устранения «на лету» различных обнаруженных неисправностей, возникающих при обустройстве и работе летних пространств.

«Финальным этапом открытия веранды является приемка, в рамках которой оценивается и фиксируется фактическое соответствие результатов — плановым. По результатам приемки, которая полностью автоматизирована в Okdesk, автоматически формируется и акт в электронном виде с фиксацией необходимых подписей ответственных лиц. Такой подход позволяет сделать процесс открытия прозрачным, контролируемым, но, главное, более быстрым», — отметил директор СТОР Дмитрий Иванов.

По итогам оцифровки процессов отдела СТОР ресторанов «Кофемания» количество принимаемых веранд увеличилось на 200% (с одной до трех в день). При этом удалось в два раза сократить сроки открытия: ранее за 1,5 месяца открывалось порядка 18-20 веранд, а в этом году за этот же срок открылось более 40 веранд.

«“Кофемания” — пример высокого сервиса на всех уровнях: от встречи гостей до эффективной и непрерывной работы каждой точки. Автоматизация процессов СТОР - один из ключевых аспектов, формирующий итоговое восприятие ресторана у посетителей. Мы, в Okdesk, надеемся, что остальные заведения будут равняться на «Кофеманию» в вопросах цифровизации, а в следующем году ни у одного ресторана не возникнет сложностей при открытии летних веранд. Наше решение и в этом сможет помочь», — сказал сооснователь и директор по развитию сервиса Okdesk Кирилл Федулов.