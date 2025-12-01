Разделы

Федулов Кирилл


СОБЫТИЯ


01.12.2025 Okdesk выпустил версии On-premise и Private cloud для линейки своих решений 1
20.10.2025 Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета 1
16.10.2025 Okdesk выводит на рынок новые отраслевые решения для управления заявками, выездным обслуживанием и ТОиР 1
12.08.2025 Okdesk: заявки на ремонт и обслуживание можно выполнять без интернета 1
02.07.2025 Исполнительный директор Naumen возглавил Okdesk 1
06.06.2025 Цифровизация помогла «Кофемании» открыть более 40 веранд за полтора месяца 1
18.04.2025 Компания РОСА начинает оказывать мультиканальную поддержку для клиентов и партнеров 1
17.04.2025 Okdesk запускает центр исследований сервисных компаний России 1
11.09.2024 Как «Кофемания» с помощью Okdesk обеспечила непрерывную работу ресторанов и выросла по объему выполняемых сервисных работ в 10 раз 1
13.05.2024 Отечественные компании переходят на электромобили и автоматизацию сервисных процессов 1
15.03.2024 Отечественные компании переходят на электромобили и автоматизацию сервисных процессов 1
27.07.2023 «Мобиус технологии» масштабировала работу с клиентскими заявками на основе отечественного решения Okdesk 1
26.10.2022 Okdesk запустил проект по оценке масштабов сервисного бизнеса в России 1
07.06.2022 «Агро-Нова» внедрила комплексную цифровую сервисную платформу на базе Okdesk 1
07.02.2022 Okdesk помог facility-оператору 3Dplus вдвое увеличить клиентскую базу 1
17.12.2021 ГК «Эскорт» повысила качество техподдержки с помощью Okdesk 1
17.11.2021 ГК «Эскорт» внедрила облачное helpdesk-решение Okdesk 1
25.10.2021 «Совтех» на более чем 50% сократил расходы на автоматизацию техподдержки и выездного сервиса благодаря Okdesk 1
13.09.2021 Okdesk позволил Yarfood technology повысить лояльность клиентов 1
23.08.2021 «Эсмиком и К» автоматизировала сервисное обслуживание с помощью Okdesk 1
07.06.2021 Сеть кафе «Помпончик» внедрила систему Okdesk 1
12.04.2021 Haulmont повысил уровень автоматизации техподдержки с помощью Okdesk 1
16.03.2021 «САБ» благодаря Okdesk увеличила число клиентских договоров по сервисному обслуживанию на 30% 1
01.02.2021 «ТрекМарк» «оцифровала» постпродажное взаимодействие с клиентами при поддержке Okdesk 1
20.01.2021 Okdesk начал предлагать готовые интеграции с help desk крупных федеральных сетей 1
30.09.2020 Итоги исследования в России по сервисному обслуживанию в сфере транспортной телематики 1
01.09.2020 «Монтранс» создал единое цифровое пространство для обслуживания клиентов на базе Okdesk 1
22.06.2020 «Денвик» унифицировала работу подразделений техподдержки региональных филиалов с помощью Okdesk 1
28.04.2020 Okdesk запустил интеграцию с любой BI-системой и подготовил готовые отчеты для глубокой аналитики 1
06.04.2020 Pocketkey автоматизировала процессы постпродажного обслуживания 1
18.09.2019 Okdesk запустил интеграцию Help Desk систем «из коробки» 1
02.06.2016 Вышла новая версия платформы Naumen Service Desk 1
02.12.2015 Naumen Service Desk сертифицирован на соответствие требованиям ITIL Software Endorsement Scheme 1
01.06.2015 Naumen Service Desk обновлен до версии 4.5 1
25.11.2014 Вышла новая версия Naumen Service Desk 1
17.04.2014 Naumen Service Desk сертифицирован на соответствие требованиям PinkVerify 2011 1
10.12.2013 Новый SaaS-сервис Naumen автоматизирует процессы поддержки и управления ИТ-услугами 1
21.10.2013 «Татфондбанк» строит комплексную систему автоматизации ИТ-процессов на базе Naumen Service Desk 1
14.10.2013 Вышла новая версия решения для управления ИТ-услугами Naumen Service Desk 1
22.05.2013 Комплексное решение Naumen и YouScan автоматизирует управление репутацией бренда в Сети 1

Федулов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 691 21
9112 6
Telegram Group 2650 3
Монтранс - Montrans 8 2
Эскорт ГК 4 2
PUNKT E - ПУНКТ Е - Федеральная сеть зарядных станций для электромобилей 6 2
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 131 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 398 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 387 2
Gurtam - Гуртам - Гуртсофт 14 1
Yandex - Domyland - Домиленд - Клиентский сервис 25 1
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева - Оптические системы и технологии 45 1
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 151 1
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 67 1
Аргус-Спектр 15 1
Pocketkey 2 1
СКАУТ 77 1
Cleverics - Клеверикс 38 1
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 42 1
ClickSoftware Technologies 12 1
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 38 1
Денвик - Denvic 4 1
X Corp - Twitter 2913 1
Yandex - Яндекс 8604 1
Microsoft Corporation 25334 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14622 1
Xerox - The Haloid Company 1156 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 269 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 260 1
Омникомм - Omnicomm 169 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 340 1
YouScan 11 1
ТрекМарк 6 1
Кофемания 73 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8306 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 88 2
Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк 17 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 1
Bershka 4 1
First Heartland Jýsan Bank - First Heartland Jýsan Bank - Цеснабанк 12 1
Татфондбанк АИКБ 81 1
Автобан ДСК ГК 19 1
ГПБ Белгазпромбанк 19 1
Yarfood technology - ЯрФуд-Сервис 1 1
Саларис ТРЦ 7 1
Альфа-Банк - Белросбанк АКБ - Франсабанк 9 1
MMG - Mall Management Group - ММГ - Молл Менеджмент Групп - Павелецкая плаза ТРЦ 11 1
Мосавтодор ГБУ 10 1
МТБанк 10 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 69 1
Росатом - ТВЭЛ - КМЗ - Ковровский механический завод 3 1
Газпром ПАО 1425 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 407 1
Adidas - Адидас 167 1
НСПК - Национальная система платежных карт 905 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 570 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1399 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 997 1
Лента - Сеть розничной торговли 2289 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1133 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 473 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 271 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 66 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 112 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 38 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 172 1
Верный - торговая сеть 310 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - ЕИРЦ Санкт-Петербурга - ВЦКП Жилищное хозяйство - ВЦКП ГУП - Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства - ЕИРЦ Петроэлектросбыт 31 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5324 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2016 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 744 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 39
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1143 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73789 22
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2140 14
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 13
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 852 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11592 11
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5688 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26106 9
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2246 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17186 6
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2791 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23217 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 6
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 422 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4959 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7662 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13330 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5667 4
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 412 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4694 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9806 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5295 4
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1000 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8479 4
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1017 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2450 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 4
FSM - Field Service Management - СУВСО - Системы управления выездным сервисным обслуживанием 30 3
Pink Elephаnt PinkVERIFY - методика оценки соответствия ITSM 15 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4517 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8471 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1494 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3192 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2446 3
Okdesk - Облачные Решения 66 31
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 186 17
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1554 4
Microsoft Office 3998 3
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 226 2
Gurtam - Wialon - спутниковый мониторинг транспорта 22 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 645 2
Qsoft - amoCRM 132 2
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 427 2
Microsoft Windows 2000 8679 1
Naumen ITSM365 46 1
Paybot - PayDox 42 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 157 1
Haulmont - Тезис СЭД 91 1
VK RuStore - Рустор 533 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 252 1
АстроСофт - AstroSoft HelpDesk 5 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА ЦУ - РОСА центр управления 20 1
НТЦ ИТ Роса - Dynamic Directory 19 1
ЮниСАБ - UBS.NET - Union Business System.NET 5 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА Менеджер ресурсов 7 1
Google Android 14819 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3458 1
Apple - App Store 3020 1
Terrasoft Creatio 99 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1433 1
1С:ERP Управление предприятием 735 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 324 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 105 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 98 1
Туркин Антон 2 2
Застрожный Алексей 6 2
Рубин Дмитрий 52 2
Иванов Дмитрий 102 2
Мироненко Александр 9 2
Смирнов Денис 25 1
Кувшинов Александр 3 1
Шупта Алексей 1 1
Трошин Александр 16 1
Аникейчик Александр 1 1
Хохлов Михаил 8 1
Голуб Антон 1 1
Мартыненко Евгений 1 1
Бейфус Алексей 1 1
Журавлев Дмитрий 13 1
Хайсанов Константин 11 1
Рубинштейн Кирилл 6 1
Бондарев Андрей 5 1
Ивленков Сергей 3 1
Шадрин Всеволод 4 1
Иотов Юрий 1 1
Трошина Ольга 1 1
Индюкова Екатерина 1 1
Карташев Вадим 2 1
Nagappan Ram - Нагаппан Рам 1 1
Толстихин Константин 1 1
Брумирский Дмитрий 3 1
Тащян Давид 1 1
Задрин Александр 2 1
Karu Kaimar - Кару Каймар 3 1
Miller Chris - Миллер Крис 2 1
Паньков Борис 15 1
Голубев Александр 19 1
Орап Алексей 3 1
Корельский Владимир 1 1
Бакшинский Олег 15 1
Долгов Василий 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 158371 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14547 6
Европа 24682 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46100 3
Америка Латинская 1892 3
Казахстан - Республика 5843 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13588 2
Германия - Федеративная Республика 12963 2
Африка - Африканский регион 3579 2
Украина 7815 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53586 1
Беларусь - Белоруссия 6080 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8227 1
Европа Восточная 3124 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 639 1
Франция - Французская Республика 8005 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1080 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1353 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 27
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15247 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5907 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6287 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20409 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5415 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10446 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3224 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1555 3
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1073 2
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 355 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1935 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1056 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 267 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3402 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11450 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Паспорт - Паспортные данные 2736 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3260 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 487 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 781 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 1
Gartner - Гартнер 3621 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1116 1
