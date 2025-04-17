Разделы

Бизнес
|

Okdesk запускает центр исследований сервисных компаний России

Okdesk запустил аналитический центр ЦИСК, который позволит более детально изучить отрасль сервисного обслуживания, в которой задействовано более 2 млн россиян.

Перед центром исследований сервисных компаний (ЦИСК) стоит задача устранить пробелы в данных, касающихся функционирования отрасли сервисного обслуживания оборудования, инфраструктуры и ПО в России. Кроме того, ЦИСК позволит более объективно оценить ситуацию в различных индустриях, которые сегодня обслуживают более сотни миллионов единиц техники по всей стране в более чем 1 млн компаний.

Сервисные компании — это преимущественно малый и микробизнес. Но есть и крупные организации с разветвленной сетью субпартнеров и численностью сотрудников более 10 тыс. По расчетам Okdesk в отрасли занято более 2 млн человек. Сервисные компании занимаются обслуживанием систем пожарной безопасности, ИТ-оборудования, медицинской техники, кассовых терминалов, кофемашин, систем ОВиК, датчиков уровня топлива, внедряют и поддерживают самое различное ПО, включая разработки на базе «», ремонтируют лифты, светофоры, обеспечивают работу сантехники, электрики в ресторанах, бизнес центрах и объектах коммерческой недвижимости. Именно компании из сервисных отраслей каждый день делают жизнь своих клиентов и всех жителей России более предсказуемой, комфортной и безопасной.

Однако сервисный бизнес находится «в тени»: он не выделен в отдельный ОКВЭД, его проблемы не изучаются системно, а объективных данных о его функционировании нет. В ЦИСК Okdesk хотят это исправить.

В Okdesk за годы работы сформировали уникальную базу данных о работе сервисных компаний. Часть этой информации представлена в открытом виде и ежедневно обновляется на платформе «Сервисный пульс». Помимо этого, команда уже провела ряд специализированных исследований — в частности, «Состояние сервисного обслуживания медицинского оборудования в учреждениях здравоохранения в условиях санкций», «Уровень сервиса и клиентского обслуживания среди интеграторов СМТ» и др.

«В этом году будет 10 лет, как мы занимаемся изучением, организацией и автоматизацией процессов сервиса, техподдержки и выездного обслуживания в нашей компании. За это время проведены интервью с более чем 20 тыс. компаний из самых разных отраслей, накоплен эксклюзивный опыт и знания по работе отрасли. Запуск ЦИСК является логичным шагом не только в систематизации нашего подхода и места в отрасли, это единственно верный шаг на пути устранения пустоты в наличии объективных данных по работе этого ключевого для страны направления», – отметил руководитель по развитию и сооснователь Okdesk Кирилл Федулов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В США взорвался корпус завода по производству ракетных двигателей

Россияне хотят, чтобы ИИ проходил за них собеседование при устройстве на работу. Рекрутеры против

Власти задумали ограничить параллельный импорт. Приказ уже готов

Zoom перестал работать во всем мире из-за отключения домена

Ситуационные центры: от мониторинга к интеллектуальному прогнозированию

Дмитрий Григоренко, правительство РФ: Свыше 50% финансового оборота в торговле сегодня приходится на онлайн-платформы

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153