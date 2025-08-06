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Денвик Denvic

Денвик - Denvic

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 4 дела, на cумму 94 449 ₽*

Судебные дела (4) на сумму 94 449 ₽*
в качестве истца (3) на сумму 94 449 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


06.08.2025 Компания НАГ в партнерстве с GlowByte построила корпоративное хранилище данных с единой системой отчетности 1
29.11.2024 Как удалось изменить подход к данным в крупной российской агрокомпании «Агроном-Сад» 2
22.06.2020 «Денвик» унифицировала работу подразделений техподдержки региональных филиалов с помощью Okdesk 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Денвик и организации, системы, технологии, персоны:

8636 2
Visiology - Визиолоджи 81 1
Conteq - Контек ГК - Контек-Софт - Контек-Сервис 20 1
Capital Group 75 1
Evermount Capital Group - Эвермаунт Капитал Груп 4 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32622 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1320 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12491 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 325 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5021 1
DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных 163 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5731 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1807 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2001 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69807 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8350 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7021 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2300 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14138 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15933 1
1С:ERP Управление предприятием 657 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 215 1
Microsoft Office 3865 1
Visiology ViQube - СУБД 12 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 561 1
Okdesk - Облачные Решения 57 1
Visiology ИАС BI-платформа 39 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1696 1
Позняков Дмитрий 4 1
Соловей Юлия 1 1
Чернецова Ольга 1 1
Смирнов Денис 24 1
Федулов Кирилл 48 1
Россия - РФ - Российская федерация 151666 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 575 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6034 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 333 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11428 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1667 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376224, в очереди разбора - 746829.
Создано именных указателей - 179761.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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