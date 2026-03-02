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Visiology ИАС BI-платформа
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 45, упоминаний - 63
Visiology и организации, системы, технологии, персоны:
|Вахмянин Иван 35 17
|Никитин Алексей 38 9
|Новикова Елена 107 4
|Ишеев Игорь 6 2
|Прокопенко Константин 14 2
|Николаев Александр 46 2
|Аверина Мария 24 1
|Некрасова Татьяна 4 1
|Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 74 1
|Френкель Лев 51 1
|Чепакин Андрей 27 1
|Давыдкина Мария 2 1
|Соколов Павел 15 1
|Бычков Николай 11 1
|Люкманов Степан 3 1
|Новожилов Алексей 20 1
|Ильин Николай 25 1
|Расколов Сергей 43 1
|Позняков Дмитрий 4 1
|Воронов Максим 2 1
|Чеханков Кирилл 12 1
|Синьков Кирилл 73 1
|Гаврилова Елена 5 1
|Азизов Ирек 9 1
|Муравьев Николай 3 1
|Якупов Марат 1 1
|Щербак Николай 3 1
|Чеснова Татьяна 5 1
|Антипина Елена 5 1
|Гавриленко Александр 63 1
|Ильин Никита 1 1
|Григорьев Петр 4 1
|Соловей Юлия 1 1
|Чернецова Ольга 1 1
|Авхимович Анна 42 1
|Костина Виктория 49 1
|Малютенков Сергей 1 1
|Гусаков Илья 1 1
|Журин Роман 1 1
|Буров Павел 0 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468414, в очереди разбора - 725413.
Создано именных указателей - 200131.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468414, в очереди разбора - 725413.
Создано именных указателей - 200131.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.