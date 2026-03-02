Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 200131
ИКТ 15473
Организации 11803
Ведомства 1512
Ассоциации 1115
Технологии 3591
Системы 27070
Персоны 87374
География 3125
Статьи 1582
Пресса 1329
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2834
Мероприятия 895

Visiology ИАС BI-платформа

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.03.2026 HR службам пора готовиться к нашествию зумеров 1
22.01.2026 Visiology подтвердила совместимость с «Ред ОС» и «Ред Адм» 1
06.08.2025 Visiology и «Ред Софт» объявили о совместимости Visiology 3 с «Ред ОС М» 2
22.07.2025 «Самолет» перешел на отечественную BI-платформу Visiology для анализа данных и принятия решений 1
12.03.2025 Ситуационные центры: от мониторинга к интеллектуальному прогнозированию 1
09.12.2024 Подтверждена совместимость BI-платформы Visiology и операционной системы «Ред ОС 8» 2
04.12.2024 BI-платформа Visiology 3.10 совместима с ОС Astra Linux 1.8 и СУБД Tantor SE 3
29.11.2024 Как удалось изменить подход к данным в крупной российской агрокомпании «Агроном-Сад» 1
17.09.2024 Подтверждена совместимость решений Visiology и Orion soft 1
27.06.2024 Без BPM-системы никуда. Опыт масштабной цифровизации бизнес-процессов в российской ИТ-компании 1
24.06.2024 «DатаРу Консалтинг» предложит своим заказчикам BI-платформу Visiology 2
29.06.2023 AUXO и Visiology объявляют о заключении партнерского соглашения 1
11.05.2023 Konica Minolta Business Solutions Russia и Visiology заключили соглашение о партнерстве 2
13.04.2023 Merlion стал официальным дистрибьютором BI-платформы Visiology 2
02.12.2022 ICL и «Крит» внедрили BI-платформу Visiology в ГК «Шешмаойл» 4
25.10.2022 Axenix и Visiology подписали соглашение о сотрудничестве 1
26.07.2022 Neoflex и Visiology заключили соглашение о стратегическом партнерстве 2
16.05.2022 Navicon начинает внедрять в российских компаниях in-memory вычисления и искусственный интеллект 1
20.04.2022 R-Style Softlab объявила о запуске программы импортозамещения в сфере банковского ПО 1
15.04.2022 Visiology представила новые тарифы для миграции с других BI-платформ 2
26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 2
08.06.2021 «Айтеко» и Visiology заключили соглашение о партнерстве 1
01.06.2021 Информационно-аналитическая платформа Visiology внедрена в штаб-квартире РМК 1
28.04.2021 Visiology запускает бесплатные тест-драйвы аналитической платформы 1
26.11.2020 Подтверждена совместимость коннектора ATK BIView к «1С» и аналитической платформы Visiology 1
06.10.2020 Елена Новикова, Polymedia: В России пора создавать ситуационные центры с искусственным интеллектом 1
19.05.2020 «Системный софт» и Visiology сообщили о стратегическом партнерстве 1
22.04.2020 Представлена аналитическая платформа Visiology версии 2.16 1
11.03.2020 «Крок» стал партнером Visiology 1
06.12.2019 «Первый бит» и Visiology заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
19.08.2019 Аналитическая платформа Visiology совместима с РЕД ОС 1
26.06.2019 Партнерство с Visiology расширит аналитическую экспертизу «ФОРС» 1
18.10.2018 Polymedia и Visiology приглашают на Конференцию BI 4.0 2
24.05.2018 «ТЭК-Торг» внедряет аналитику закупок на платформе Visiology 2
24.01.2018 Аналитическая платформа Visiology теперь доступна на Linux 1

Публикаций - 45, упоминаний - 63

Visiology и организации, системы, технологии, персоны:

Visiology - Визиолоджи 96 43
Polymedia - Полимедиа 161 11
9631 4
Ред Софт - Red Soft 1248 4
SAP SE 5608 3
Крок - Croc 1970 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1142 3
Salesforce - Tableau Software 127 3
Qlik - QlikTech 176 3
Luxms 122 2
MicroStrategy 65 2
IBM - International Business Machines Corp 9706 2
Telegram Group 2964 2
ICL ГК - ICL Group 505 2
Comindware - Колловэар 205 2
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 162 1
ICL Системные Технологии - ICL СТ - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 36 1
K2 - К2РУ - SourceCode 150 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 95 1
KrIT - КРИТ 35 1
Digis - Дигис - Цифровые системы - ЦС Проект - ЦС Импекс 20 1
ST - Системные технологии 75 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 1
Proxima 57 1
ЭнергоДата - EnergoData 21 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 516 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 248 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 179 1
EliteBoard - Элитборд 8 1
Open Vision - Опен Вижн 10 1
Orion soft - Орион софт - 323 1
Денвик - Denvic 4 1
ПолиАналитика 6 1
Forsite - Форсайт 5 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5677 1
МегаФон 10820 1
Amazon Inc - Amazon.com 3291 1
Yandex - Яндекс 9282 1
Microsoft Corporation 25812 1
Accenture plc 720 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 728 3
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 205 1
Группа Самолет 109 1
РМК - Русская медная компания - РМК-Диджитал - RCC Digital 15 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 1
Vasilchuki Restaurant Group - Vasilchuki Chaihona №1 - Чайхона №1 братьев Васильчуков - Пайлтех 7 1
Evermount Capital Group - Эвермаунт Капитал Груп 4 1
Biocodex - Биокодекс 12 1
Шешмаойл УК - Шешмаойл НК 5 1
РЖД - Российские железные дороги 2101 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8914 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3154 1
Газпром ПАО 1495 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
МКБ - Московский кредитный банк 659 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
Роснефть НК - нефтяная компания 564 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 297 1
Спортмастер - Sportmaster 203 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 254 1
Unilever - Юнилевер Русь 172 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 64 1
Дело ГК - ТрансКонтейнер 41 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 214 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Capital Group 85 1
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 79 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5736 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13947 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3958 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 365 2
Институт ГЧП - Институт государственно-частного планирования 6 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5706 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1445 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6573 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2079 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5445 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2342 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4963 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5681 35
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6520 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54213 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23007 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26002 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13195 14
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7911 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26472 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36424 13
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1739 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13012 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13992 7
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 266 6
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 322 6
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3840 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8696 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33645 6
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 322 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35302 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12330 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28389 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7188 5
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4370 4
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1168 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2907 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13421 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12249 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13296 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9958 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10732 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5265 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1539 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 790 3
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 545 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13105 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24526 3
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1935 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1612 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3607 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2639 3
Visiology - ViQube - СУБД 15 11
Microsoft Office 4192 8
Visiology - Vitalk - ViTalk GPT - Голосовой помощник (ассистент) 13 8
Google Android 15295 6
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 258 6
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 244 5
Linux OS 11580 5
Apple iOS 8605 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1618 4
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1222 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1299 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2458 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1790 2
Visiology - ViXtract 5 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1220 2
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 399 2
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 2
Microsoft Access 61 1
ELMA BPM 36 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Neoflex Datagram ETL-платформа 11 1
Apache Solr - платформа полнотекстового поиска с открытым исходным кодом 23 1
АТК Консультационная группа - АТК BIView 1 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 304 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 53 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 219 1
Intel Wireless Display - Intel Wi-Di - Intel WiDi 92 1
ВТБ - Открытие ФК - Счастливый сотрудник 7 1
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 73 1
Navicon BI 2 1
Много приложений - RuStore - Рустор 648 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Server Edition 7 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 410 1
Orion soft - Proxima DB 55 1
Ред Софт - Ред Адм 148 1
Polymedia - Flipbox 10 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 273 1
Ред Софт - Ред ОС М - RedOS M 143 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1106 1
Вахмянин Иван 35 17
Никитин Алексей 38 9
Новикова Елена 107 4
Ишеев Игорь 6 2
Прокопенко Константин 14 2
Николаев Александр 46 2
Аверина Мария 24 1
Некрасова Татьяна 4 1
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 74 1
Френкель Лев 51 1
Чепакин Андрей 27 1
Давыдкина Мария 2 1
Соколов Павел 15 1
Бычков Николай 11 1
Люкманов Степан 3 1
Новожилов Алексей 20 1
Ильин Николай 25 1
Расколов Сергей 43 1
Позняков Дмитрий 4 1
Воронов Максим 2 1
Чеханков Кирилл 12 1
Синьков Кирилл 73 1
Гаврилова Елена 5 1
Азизов Ирек 9 1
Муравьев Николай 3 1
Якупов Марат 1 1
Щербак Николай 3 1
Чеснова Татьяна 5 1
Антипина Елена 5 1
Гавриленко Александр 63 1
Ильин Никита 1 1
Григорьев Петр 4 1
Соловей Юлия 1 1
Чернецова Ольга 1 1
Авхимович Анна 42 1
Костина Виктория 49 1
Малютенков Сергей 1 1
Гусаков Илья 1 1
Журин Роман 1 1
Буров Павел 0 1
Россия - РФ - Российская федерация 167032 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47756 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54866 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19604 4
Казахстан - Республика 6075 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14826 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3464 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2544 2
Россия - СФО - Новосибирск 4895 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2307 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 1085 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2377 2
Казахстан - Кызылординская область - Кызылорда - Джусалы 35 1
Москва - ЦАО - Космодамианская набережная 12 1
Европа 24995 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4501 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 684 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3593 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 789 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1731 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1080 1
Россия - СФО - Омская область 791 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 636 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 636 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1307 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 722 1
Беларусь - Минск 707 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 500 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 554 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3362 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57963 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11798 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53707 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8109 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27439 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11716 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16165 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33937 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6630 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12356 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3507 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8514 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3141 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2134 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8898 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18242 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6720 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5757 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7868 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6806 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3842 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21788 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6609 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 429 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 339 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3884 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4041 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2195 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7602 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6195 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6589 1
Энергетика - Energy - Energetically 5897 1
Паспорт - Паспортные данные 2864 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2919 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 980 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1801 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3320 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2020 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11389 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4012 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8641 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 855 1
Gartner - Гартнер 3662 1
Markets&Markets Research 113 1
РАН ЦЭМИ - Центральный экономико-математический институт Российской Академии наук 17 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1732 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1502 1
РАН - Российская академия наук 2131 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 464 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2196 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2673 1
Система распределенных ситуационных центров 5 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1285 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468414, в очереди разбора - 725413.
Создано именных указателей - 200131.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще