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Индексная книга (каталог) CNews*
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Брежнев Александр


УПОМИНАНИЯ


06.08.2025 Компания НАГ в партнерстве с GlowByte построила корпоративное хранилище данных с единой системой отчетности 1
06.11.2024 ММК при поддержке GlowByte перенес бизнес-отчетность с Tableau на FineBI 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Брежнев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Salesforce - Tableau Software 114 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 149 1
FanRuan Software 11 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1320 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5021 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 372 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5731 1
FanRuan - FineBI 22 1
FanRuan - FineReport 3 1
Кулагин Сергей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 151666 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17702 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14326 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376224, в очереди разбора - 746829.
Создано именных указателей - 179761.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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