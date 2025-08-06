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Брежнев Александр
УПОМИНАНИЯ
|06.08.2025
|Компания НАГ в партнерстве с GlowByte построила корпоративное хранилище данных с единой системой отчетности 1
|06.11.2024
|ММК при поддержке GlowByte перенес бизнес-отчетность с Tableau на FineBI 1
Брежнев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Salesforce - Tableau Software 114 1
|GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 149 1
|FanRuan Software 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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