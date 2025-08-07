Разделы

Платформа Rapeed пополнила портфель аналитических решений компании GlowByte

ИТ-интегратор GlowByte и российский разработчик программного обеспечения Rapeed заключили партнерское соглашение, в рамках которого заказчикам из различных сфер бизнеса будет предложена многомерная аналитическая платформа Rapeed. Об этом CNews сообщили представители GlowByte.

Платформа Rapeed – это решение, предназначенное для исследования, анализа и визуализации больших и сверхбольших объемов данных. Она обеспечивает возможность связывания и обработки разрозненных источников данных и комплексный анализ эффективности бизнес-процессов. Пользователи могут проверять гипотезы и находить причинно-следственные связи в данных, что повышает скорость и качество принимаемых бизнес-решений.

Особенностью платформы является распределенный тензорный движок rapeed OLAP, с помощью которого пользователи в режиме самообслуживания могут создавать гибкие виртуальные OLAP-кубы любых размеров, а IT/data-команды – формировать универсальный аналитический слой данных, который позволяет адаптироваться к текущим и будущим аналитическим потребностям пользователей без необходимости перестраивать витрины данных.

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
CNews Analytics

Александр Брежнев, руководитель отдела продаж практики Business Intelligence, GlowByte: «Расширение пула вендоров для GlowByte – стратегически важный шаг, который полностью соответствует потребностям времени и отвечает политике технологического суверенитета российского бизнеса. Объединение лучших практик разработчика Rapeed и опыта реализации проектов GlowByte позволит нам как партнерам не только взаимодополнять экспертизу, но и способствовать развитию продукта, а нашим клиентам даст практическую возможность повышать эффективность бизнес-процессов при работе с платформой».

Никита Каримов, директор по работе с клиентами, Rapeed: «Огромный опыт GlowByte гармонично дополняет технологическую экспертизу команды Rapeed, благодаря чему в проектах импортозамещения OLAP-технологий мы предлагаем решение, превосходящее по удобству использования и масштабируемости OLAP-кубы, построенные на MS SSAS, SAP BW или open-source продуктах».

