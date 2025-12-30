Российского производителя спецсредств связи для Минобороны хотят обанкротить из-за долгов

Поставщик электронных компонентов намерен «Квантум» обратиться в суд для того, чтобы обанкротить должника НПО «Ангстрем». Компания недоплатила ему свыше 20 млн руб. за поставку компонентов. И это не единственные проблемы НПО «Ангстрем». Только за декабрь Минобороны подало пять исков к компании почти на 0,5 млрд руб.

НПО «Ангстрем» хотят обанкротить

Как выяснил CNews, поставщик электронных компонентов «Квантум» намерен обратиться в суд для признания НПО «Ангстрем» банкротом. Сообщение об этом появилось в реестре юридически значимых сведений в конце ноября 2025 г.

Согласно сообщению, НПО «Ангстрем» не доплатила за поставку электрорадиоизделий 20,8 млн руб. На эту сумму есть иск от ОО «Квантум» к НПО «Ангстрем» от начала октября 2025 г.

CNews направил запрос «Квантум» и НПО «Ангстрем» о причинах неоплаты и дальнейших действиях.

Множество исков

При этом НПО «Ангстрем» часто фигурирует ответчиком по различным судебным искам. Только за декабрь 2025 г. Министерство обороны подало пять исков к НПО «Ангстрем» на общую сумму 499,5 млн руб. Это следует из картотеки Арбитражных судов Москвы.

Точные обстоятельства не известны. Однако как следует из одного из исковых заявлений, Минобороны пытается взыскать неустойку по госконтракту от 2022 г. Соответственно НПО «Ангстрем» не поставила продукцию военному министерству в срок.

В мае 2025 г. CNews также писал о том, что российский представитель японского разработчика электроники ООО «Семиконика» требует от «НПО Ангстрем» более 1 млрд руб. Компания подала 17 исков за три дня.

В декабре 2024 г. CNews также писал о том, что за полгода против «НПО Ангстрем» было подано три десятка исков более чем на 800 млн руб. Среди истцов выступают Министерство обороны, ООО «Спецпоставка ЭК», ООО «Итерация», ООО «Форсайт» и другие.

Что известно об «НПО Ангстрем»

«НПО Ангстрем» специализируется на разработке средств и решений тактической радиосвязи, автоматизированных систем управления и программного обеспечения. В мае 2023 г. юридическое лицо перешло под управление Объединенной приборостроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех»).

РБК со ссылкой на источник сообщала, что изменения связаны с необходимостью «выстроить процессы для качественного исполнения гособоронзаказа» и носят временный характер.

Стоит отметить, что «НПО Ангстрем» важное для страны предприятие. Мощности «НПО Ангстрем» были переориентированы на исполнения заказов для обороны страны. При этом объем заказов компании увеличился в 10 раз, указано в судебных документах по иску «Воентелекома».

В документах также отмечается, что в июне 2024 г. Минпромторгу было поручено организовать при необходимости проработку вопроса о дополнительном обеспечении наращивания производственных мощностей в «НПО Ангстрем». Компании также пришлось выстраивать новые логистические цепочки поставок из-за санкций ЕС и США.