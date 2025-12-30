Разделы

Семиконика Semiconika

Семиконика - Semiconika

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


30.12.2025 Российского производителя спецсредств связи для Минобороны хотят обанкротить из-за долгов 1
15.05.2025 Минобороны требует десятки миллионов у российского чипмейкера №1 2
06.05.2025 Японская компания требует миллиард с лишним у российского производителя спецсредств связи для Минобороны 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Семиконика и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3310 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 464 2
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 159 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 328 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1088 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3470 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3114 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7304 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6167 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53500 2
Япония 13553 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45882 2
Россия - РФ - Российская федерация 157523 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4102 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7597 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2172 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411645, в очереди разбора - 730601.
Создано именных указателей - 188425.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

