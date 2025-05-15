Минобороны требует десятки миллионов у российского чипмейкера №1

Министерство обороны требует от российского производителя чипов «Микрон» вернуть два десятка миллионов через суд. Причина иска кроется в импортозамещении материалов.

Иск Минобороны

Как выяснил CNews, Минобороны России в мае 2025 г. подало иск к производителю микроэлектроники АО «Микрон» на сумму 27,3 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных судов Москвы.

«Предмет иска — задержка в оформлении расчетно-калькуляционных документов в связи с импортозамещением материалов и регламентированными сроками их аттестации, — рассказал CNews представитель «Микрона». — Работаем с Минобороны по урегулированию вопроса».

В компании отметили, что контракт по поставке продукции был исполнен в срок. Представители Минобороны не ответили на запрос CNews.

Стороны не раскрывают предмет поставки. Но известно, что «Микрон» занимается производством более 800 типономиналов продукции, включая интегральные схемы для «жестких условий эксплуатации», защищенных носителей данных, автоэлектроники, интернета вещей, и т.д.

ГК «Элемент» Минобороны судится с «Микроном»

В мае CNews также писал о том, что российский представитель японского разработчика электроники ООО «Семиконика» требует от «НПО Ангстрем» более 1 млрд руб. Компания подала 17 исков за три дня. «НПО Ангстрем» известна тем, что разрабатывает и производит спецсредства связи и выполняет заказы для нужд Минобороны.

Иски к «Микрону»

Судя по картотеке Арбитражных судов, «Микрон» за последние три года становился ответчиком не более четырех раз. Например, в мае 2024 г. иск к производителю чипов на сумму 6 млн руб. подало Минпромторг.

Как следует из материалов дела, в сентябре 2021 г. между Минпромторгом и «Микроном» был заключен госконтракт на разработку технологий создания комплектующего оборудования отечественного производства для применения в составе силовых сборок в системе электродвижения ледоколов. Цена контракта составляла 360 млн руб.

«Микрон» допустил просрочку сдачи третьего этапа работы на 57 дней, следует из документа. Минпромторг насчитал пеню за просрочку в размере 6 млн руб. Однако суд уменьшил размер неустойки и обязал «Микрон» выплатит 2,3 млн руб.

В 2023 г. к «Микрону» было подано два иска от производителей банковских карт «Алиот» на сумму 312 млн руб. и на 268,8 млн руб. от «Орен карт» из-за задержек по поставке чипов, писал «Коммерсант». По данным издания, причиной просрочки стали перебои с поставками производственных материалов и высокая загруженность предприятия. Однако разбирательство по ним было прекращено и утверждены мировые соглашения.

О «Микроне»

Как указано на официальном сайте компании, «Микрон» — единственное в России серийное производство микроэлектроники с топологией до 90 нм. Компания производит более 800 типономиналов продукции, включая интегральные схемы для автоэлектроники, интернета вещей, жестких условий эксплуатации, защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов и пр.

В апреле 2022 г. как писал CNews, «Микрон» впервые за последние 12 лет показал чистую прибыль по итогам года. Она составила 258 млн руб. Предыдущие 11 лет принесли ему убытков более чем на 19 млрд руб.

1 апреля 2022 г. «Микрон» в числе некоторых других российских организаций оказался под американскими санкциями персонально.

В марте 2025 г. CNews также писал, что «Микрон», принадлежащий группе «Элемент», заложил более сотни единиц производственного и прочего оборудования для привлечения финансирования. Заложены установки ASML, Hitachi, Zeta и другие.

«Микрон» входит в группу компаний «Элемент», объединившую микроэлектронные предприятия госкорпорации «Ростех» (вместе с входящим в нее холдингом «Росэлектроника» и «РТИ микроэлектроника»). Как сообщал CNews, стороны договорились о создании совместного предприятия (СП) в феврале 2019 г.