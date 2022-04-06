«Микрон», надежда российской электроники под санкциями, получил прибыль впервые за 12 лет

Главный российский производитель процессоров, зеленоградский «Микрон» показал чистую прибыль по итогам года впервые за последние 12 лет. Она составила 258 млн руб. Предыдущие 11 лет принесли ему убытков более чем на 19 млрд руб.

«Микрон» вышел в плюс

Как выяснил CNews, главный отечественный производитель микрочипов, зеленоградское предприятие «Микрон» (входит в одноименную группу) по итогам 2021 г. продемонстрировало чистую прибыль в размере 257,7 млн руб. Таким образом, организация по этому показателю вышла в плюс впервые за 12 лет.

Последний раз «Микрон» закончил год без чистого убытка в 2009 г., показав чистую прибыль на уровне 262 млн руб. (годом ранее — 98,7 млн руб.). В 2020 г. чистый убыток предприятия составил 2,51 млрд руб. Хуже для компании закончился только 2018 г., когда чистый убыток достиг 4,41 млрд руб. Всего за предыдущие 11 лет «Микрон» накопил чистых убытков на сумму в 19,27 млрд руб.

Это следует из сопоставления данных бухгалтерской отчетности АО «Микрон», составленной по российским стандартам — РСБУ (см. таблицу).

Что касается выручки, то по итогам 2021 г. она достигла 5,69 млрд руб., превысив показатель предыдущего года на 725 млн руб. Однако рекордным для «Микрона» по данному параметру за последние годы оказался 2019 г., когда выручка доросла до 7,95 млрд руб.

Из других отчетных финансовых показателей отметим валовую прибыль «Микрона». По итогам 2021 г. она составила 452 млн руб., в то время как годом ранее имела отрицательное значение в размере 553,5 млн руб.

Отчетный год Выручка, млн руб. Валовая прибыль, млн руб. Чистая прибыль, млн руб. 2021 5 692 452 258 2020 4 967 -554 -2 509 2019 7 950 356 -1 607 2018 7 595 -453 -4 413 2017 6 686 3 -1 624 2016 6 572 447 -1 691 2015 7 642 408 -1 291 2014 6 996 105 -839 2013 6 536 347 -1 346 2012 6 073 -77 -1 817 2011 5 264 149 -1 671 2010 4 572 445 -465 Итого 76 545 1 628 -19 015

Напомним, под валовой прибылью подразумевается выручка (оборот) за вычетом себестоимости сбытой продукции или услуги с учетом амортизации. Что касается чистой прибыли, то она определяется разностью между валовой прибылью и операционными расходами компании, которые могут включать затраты на аренду помещений, зарплату, транспорт и пр., а также при вычете суммы налогов, пеней, штрафов и процентов по кредитам.

Представители «Микрона» отказались прокомментировать CNews, первое получение компанией чистой прибыли впервые за много лет, не объяснив причины, которые привели к такому прорыву.

Что составило выручку «Микрона»

Рассматриваемая здесь бухгалтерская отчетность практически не содержит в себе каких-либо качественных подробностей о структуре бизнеса «Микрона». Они должны появиться в общем годовом отчете компании, который по опыту прошлых лет будет опубликован в июне — начале июля 2022 г.

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При этом в бухгалтерском отчете все же отмечается, что в общей 5,69-миллиардной выручке компании 4,41 млрд руб. приходится на «элементы электронной аппаратуры», 326,4 млн руб. — на НИОКР, 730,8 млн руб. — на «перепродажу товаров», 17 млн руб. — на «прочую продукцию» и 204,2 млн руб. на «прочие услуги».

Разная отчетность «Микрона»

Отметим, что сам «Микрон» предпочитает публично демонстрировать и комментировать отчетность по всей группе компаний, хотя одноименное предприятие и играет в ней ключевую роль. При этом такую консолидированную отчетность «Микрон» формирует по несколько отличающимся международным стандартам (МСФО). В частности, в 2019 г. по МСФО группа впервые за несколько лет продемонстрировала прибыль — в размере 584 млн. руб.

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То есть расхождение с данными в отношении только самого «Микрона» по РСБУ составило почти 5 млрд руб. Принципиально такую дельту в компании объяснили CNews списанием затрат, касающихся не взлетевшего ранее проекта единой универсальной электронной карты гражданина (УЭК).

Все внимание на «Микрон»

Говоря о финансовых показателях «Микрона» невозможно не отметить, что значение этого предприятия для России как наиболее продвинутого отечественного производителя чипов с началом известных событий на Украине и введением санкций со стороны США и ЕС существенно возросло. Правда, 1 апреля 2022 г. Микрон в числе некоторых других российских организаций оказался под американскими санкциями персонально.

До последнего времени, все продвинутые отечественные разработчики процессоров (МЦСТ с линейкой «Эльбрус», «Байкал электроникс» с линейкой «Байкал», НПЦ «Элвис» с линейкой «Мультикор») заказывали их выпуск на тайваньской фабрике TSMC. Тайвань 26 февраля 2022 г. официально объявил о присоединении к западным санкциям в отношении России, то есть должен был прекратить сотрудничество с множеством нашихтехнологических компаний. Как именно сейчас происходит взаимодействие российских чипмейкеров с TSMC (у всех есть размещенные, но не исполненные заказы), они скрывают. Переформатирование разработок и перенос их на фабрики в третьи страны, например в Китай, — это вопрос двух-трех лет.

С одной стороны, заменить собой TSMC «Микрон» полноценно не сможет. На предприятии освоен выпуск чипов по топологии 65 нм, но лишь для штучных партий — инженерных образцов. Массовое же производство налажено только для топологии 90 нм, что по современным меркам — «прошлый век» (впрочем, как и 65 нм).

Тем не менее, по данным источника CNews на микроэлектронном рынке, как минимум одна из вышеупомянутых компаний уже провела переговоры с «Микроном» на которых обсуждалась возможность выпуска ее «адаптированных» современных чипов на мощностях предприятия. Итоги этих переговоров редакции не известны.

Структура группы «Микрон»

История «Микрона» берет начало в 1959 г., когда был основан Воронежский завод полупроводниковых приборов. Сейчас он носит название ЗАО «ВЗПП-Микрон» и входит в ГК «Микрон» наряду с АО «Микрон» (Москва), АО «Светлана-полупроводники» (Санкт-Петербург), сборочным цехом в Шэньчжэне (Китай) и рядом торговых представительств в Китае и Тайване.

В настоящее время группа «Микрон» входит в компанию «Элемент», объединившую микроэлектронные предприятия госкорпорации «Ростех» (вместе с входящим в нее холдингом «Росэлектроника» и «РТИ микроэлектроника»). Как сообщал CNews, стороны договорились о создании совместного предприятия (СП) в феврале 2019 г.