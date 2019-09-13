УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта»

«Микрон» списал расходы на УЭК — провалившийся электронный паспорт для россиян были затраты, касающиеся не взлетевшего проекта единой универсальной электронной карты гражданина (УЭК). Об этом CNews рассказала гендиректор «Микрона» Гульнара Хасьянова. Напомним, УЭК

Москва похоронила УЭК и меняет формат социальной карты москвича Москва отказывается от соцкарт Москва уже прекратила выпуск Универсальных электронных карт (УЭК) и намерена почти полностью свернуть выпуск социальных карт москвича в привычной пластико

Экс-глава УЭК занялся распознаванием речи недавно, несмотря на декларирование иных планов, посты вице-президента Сбербанка и президента ОАО «УЭК» («Универсальная электронная карта») Алексей Попов рассказал CNews, что сейчас он сосредо

В Кировской области появился Региональный информационный центр, созданный по технологиям «УЭК» области – это ещё один значимый этап эффективной совместной работы правительства Кировской области, УЭК и Сбербанка России. Наша общая цель – повышение прозрачности цепочки взаиморасчётов между

«Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства естиционный договор о внедрении единой транспортной карты между Правительством Московской области, «УЭК» и «Мострансавто». Тестирование решения производилось весной-летом 2014 г. в Одинцовском

«УЭК» создаст в Вологодской области Региональный информационный центр В рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2015» было подписано соглашение между губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым и президентом «УЭК» Алексеем Поповым о создании Регионального информационного центра (РИЦ). «РИЦ Вологодской области» будет совместным предприятием федеральной уполномоченной организации «УЭК» и правит

ГЧП правительства Московской области и «УЭК» признано эффективным ции, так как является первым и пока единственным, который внедряется полностью за счет инвестора – «УЭК». Инвестиции компании покроют все расходы на создание и функционирование системы, после ч

Глава УЭК: в платежной системе ПРО100 для акционеров больше нет коммерческих перспектив Об УЭК и ПРО100 Остающийся, вопреки слухам, после выхода из отпуска на своих постах президента О

Глава УЭК: Транспортные карты Москвы, Подмосковья и Петербурга должны покрывать все три региона лашен на самом верху, эти проекты получат новое развитие. Однако нам удалось создать инфраструктуру УЭК, достаточную для того, чтобы на ее основе мог стартовать проект «Электронный паспорт». CN

В Тюменской области открываются дополнительные пункты выдачи УЭК открываются новые пункты приема заявлений на выдачу универсальных электронных карт, сообщает NewsProm.ru со ссылкой на региональный Информационно-образовательной центр. Это связано с ростом спроса на УЭК со стороны граждан. Записать на УЭК электронную подпись могут пока только жители Тюмени. Они же имеют возможность оплачивать с ее помощью проезд в общественном транспорте, записав на

«УЭК» запустила онлайн-сервис оформления страховых полисов Федеральная уполномоченная организация «УЭК» совместно с компанией «Настоящий электронный полис» запустила сервис по оформлению страховых полисов в режиме онлайн. Сервис позволяет приобрести самые популярные страховые продукты (КАСКО

Технологии УЭК на транспорте заработают в Воронеже еобходимо усиливать службу контролеров, которые будут проверять билеты. По оценкам Владимира Анисимова, в Воронеже планируется привлечь для этой работы не менее 300 человек. Напомним, что технологии «УЭК» на транспорте уже успешно используются в в 19 российских регионах: г. Санкт-Петербурге, г. Москве, Чувашской Республике, Республике Башкортостан, Красноярском крае, Краснодарском крае, Рес

Президент «УЭК» рассказал о будущем ИТ в госсекторе Вице-президент Сбербанка России, президент «УЭК» Алексей Попов провел лекцию на тему «ИТ как двигатель банковского сектора» в рамках панельной дискуссии «Молодые ученые и преподаватели в области ИТ» на Всероссийском молодежном образовате

Технологии «УЭК» позволяют гражданам сократить расходы на ЖКХ «УЭК - это ведь не просто карточка. Важнее, что это бэк-офис по оказанию услуг. Государственных услуг пока немного, но некоторые услуги, к примеру, в сфере ЖКХ и транспорта, необязательно должны

«УЭК» создаст в ХМАО-Югре Единый центр процессинга и биллинга На VII Международном ИТ-форуме в Ханты-Мансийске подписано соглашение между временно исполняющей обязанности Губернатора Югры Натальей Комаровой, президентом «УЭК» Алексеем Поповым и генеральным директором «Сберэнергосервис-Югра» Ларисой Каменюк о создании в регионе Единого центра процессинга и биллинга (ЕЦПиБ). В рамках деятельности ЕЦПиБ «УЭК

Карту «Стрелка» можно пополнить более чем 10 способами В рамках внедрения единой транспортной карты Подмосковья «Стрелка» оператор проекта «УЭК» создал самую широкую и доступную сеть пополнения транспортных карт в России. В арсенале проекта - более 10 каналов пополнения карт, которые включают в себя интернет-сайт strelkacard.ru, мо

«УЭК» усиливает технический контроль за оборудованием по приему «Стрелки» ФУО «УЭК» намерена усилить технический контроль за работой оборудования по приему единой транспорт

ЕЦПиБ доказали свою эффективность в обеспечении прозрачности ЖКХ диная Россия» совместно с медиахолдингом «Эксперт», заявила директор департамента развития бизнеса «УЭК» Мария Шилина. «Стратегическая оперативная задача ближайших двух-трех лет – фиксация и ма

В Санкт-Петербурге может появиться аналог «Стрелки» еждународного экономического форума ПМЭФ-2015 президент, председатель правления "Сбербанка России" Герман Греф предложил губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко внедрить в городе технологию «УЭК» по организации безналичной оплаты проезда на общественном транспорте. Такие проекты «УЭК» реализует в ряде российских регионов, в том числе в Московской области, где с февраля 2015

Технологии УЭК будут внедрены в Воронежской области Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев дал поручение проработать возможность внедрения в регионе платежных технологий «УЭК» в сфере ЖКХ и общественного пассажирского транспорта. Накануне проект по открытию в области Единого центра процессинга и биллинга (совместного предприятия федеральной уполномоченной органи

В Приморье продлят срок выдачи УЭК з подачи заявления. В настоящее время в регионе работает 33 пункта приема заявлений граждан на получение универсальных электронных карт. За весь период работы год принято 6 250 заявлений на получение УЭК. К настоящему времени 4 817 универсальных электронных карт уже выдано жителям Приморского края, еще 1 166 карт ожидает выдачи в пунктах приема заявлений на получение УЭК.

Биллинговые центры «УЭК» заработают в более чем в 30 регионах В январе 2013 г. в России началась выдача универсальных электронных карт (УЭК). Изначально предполагалось, что в первые 2 года с момента старта проекта их смогут получ

Платежная система УЭК ПРО100 заработает в Приднестровье ая платежная система строится на базе международного стандарта микропроцессорных карт EMV (Europay+MasterCard+VISA) и платежного приложения ПРО100. Последнее принадлежит российской платежной системе «Универсальная электронная карта», к которой ПРБ как оператор и владелец НПС Приднестровья присоединился в качестве прямого участника. Как следствие, ПРБ имеет право подключать к российской сист

Более половины владельцев «Стрелки» пополняют ее дистанционно транспортная карта Московской области «Стрелка» доказала преимущество внедрения дистанционных каналов пополнения транспортных карт. Об этом в рамках презентации инновационных технологических решений «УЭК» по организации безналичной оплаты проезда на транспорте на 6-м международном ПЛАС-Форуме сообщил технический директор единой транспортной карты «Стрелка» Дмитрий Пьянковский. По его словам

Технологии УЭК на транспорте могут стать федеральным стандартом ариям законодателей, смещение сроков обусловлено необходимостью синхронизации обязательного выпуска УЭК и начала реализации проекта по внедрению электронного паспорта. «В настоящее время все жд

Жители Чувашии оплатили УЭК более 112 тыс. поездок За январь-апрель 2015 г. с помощью универсальной электронной карты (УЭК) жители Чувашии оплатили более 112 тыс. поездок на общественном транспорте. Больше всего

Жители Чувашии оплатили УЭК более 15 тыс. поездок за 3 мес Жители Чувашии в полной мере оценили преимущества безналичной оплаты проезда. За первые 3 месяца 2015 г. с помощью универсальной электронной карты (УЭК) оплачено более 15 тыс. поездок, сообщает региональная компания «Единая транспортная карта». 70% оплат произведено в троллейбусах г.Чебоксары. 17% - в транспорте «Чувашавтотранс», 9% - в тр

Министр Тульской области об УЭК, ГИС ЖКХ и ИТ на транспорте CNews: Тульская область является безусловным лидером рейтинга использования УЭК. Владельцем карты уже является каждый десятый житель региона. Что, по вашему мнению, позволило сделать ее столь востребованной гражданами? Артур Контрабаев: Действительно, УЭК в Туль

«УЭК» планирует интеграцию транспортных приложений карт «Стрелка» и «Тройка» «УЭК» и Сбербанк России прорабатывают возможность перекрестной записи транспортных приложений единой транспортной карты Подмосковья «Стрелка» и единой транспортной карты Москвы «Тройка». «Сберба

«УЭК» построит ЕЦПиБ в Волгоградской области В Волгоградской области будет создан Единый центр процессинга и биллинга (ЕЦПиБ) – совместное предприятие федеральной уполномоченной организации «УЭК» и администрации региона по организации платежных сервисов в сфере ЖКХ и общественного пассажирского транспорта. Соответствующей договоренности достигли губернатор Волгоградской области Анд

Жители 19 регионов оплачивают проезд с помощью УЭК Система оплаты проезда с использованием УЭК успешно внедрена в 19 российских регионах: г. Санкт-Петербурге, г. Москве, Чувашской Республике, Республике Башкортостан, Красноярском крае, Краснодарском крае, Республике Саха-Якутия, Удму

В Тульской области выдано более 100 тысяч УЭК электронных карт выдано жителям Тульской области. Это рекордный показатель по количеству держателей УЭК среди субъектов Российской Федерации. УЭК пользуется популярностью в регионе, преж

«УЭК» откроет ЕЦПиБ в Рязанской области В Рязанской области будет создан Единый центр процессинга и биллинга – совместное предприятие федеральной уполномоченной организации «УЭК» и администрации области по организации платежных сервисов в сферах ЖКХ и общественного пассажирского транспорта. «Для региона введение УЭК очень важно, в частности, при решении вопр

Жители Тульской области в феврале оплатили с помощью УЭК более 2 млн поездок В феврале текущего года в Тульской области с помощью системы безналичного расчета «УЭК» оплачено более 2 млн поездок в общественном транспорте. Системой пользуется порядка 55 000 жителей региона. С начала 2015 г. безналичная оплата проезда с помощью УЭК в Туле позволяе

Алексей Попов рассказал о новых проектах ФУО «УЭК» Федеральная уполномоченная организация «УЭК» в настоящее время реализует в регионах федеральный стандарт в области ЖКХ и общественног

Алексей Попов: Наша основная задача - создание единых центров процессинга и биллинга поездка за наличный расчет стоит 20 руб., а с помощью карт - 15 руб. Это делает очень популярными и УЭК, и другие банковские и транспортные карты. CNews: Ваша компания предлагает регионам созда

К системе обслуживания карты «Стрелка» присоединятся частные и государственные подмосковные перевозчики области Александр Зайцев, генеральной директор ГУП «Мострансавто» Вадим Сидоренков, вице-президент УЭК Евгений Кисляков, сообщили CNews в компании УЭК. По словам министра транспорта Мос

В Туле рассказали о преимуществах УЭК яжении нескольких месяцев занимает 1 место в рейтинге по внедрению универсальной электронной карты (УЭК) среди субъектов Российской Федерации. На сегодняшний день заявления на оформление УЭК

Более 1000 жителей Екатеринбурга оплачивают проезд с помощью УЭК Более 1000 жителей Екатеринбурга являются активными пользователями транспортного приложения УЭК. Всего в Свердловской области на настоящий момент выдано 7,4 тыс. универсальных электронных карт, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области. УЭК п