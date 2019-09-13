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УЭК ФУО Универсальная электронная карта федеральная уполномоченная организация ЕПСС УЭК Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта»

УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта»


13.09.2019 «Микрон» списал расходы на УЭК — провалившийся электронный паспорт для россиян

были затраты, касающиеся не взлетевшего проекта единой универсальной электронной карты гражданина (УЭК). Об этом CNews рассказала гендиректор «Микрона» Гульнара Хасьянова. Напомним, УЭК
30.03.2017 Москва похоронила УЭК и меняет формат социальной карты москвича

Москва отказывается от соцкарт Москва уже прекратила выпуск Универсальных электронных карт (УЭК) и намерена почти полностью свернуть выпуск социальных карт москвича в привычной пластиковой форме. При этом одноименный проект «Социальная карта москвича» продолжит свое развитие в иных фо
22.12.2015 Экс-глава УЭК занялся распознаванием речи

недавно, несмотря на декларирование иных планов, посты вице-президента Сбербанка и президента ОАО «УЭК» («Универсальная электронная карта») Алексей Попов рассказал CNews, что сейчас он сосредо
10.11.2015 В Кировской области появился Региональный информационный центр, созданный по технологиям «УЭК»

области – это ещё один значимый этап эффективной совместной работы правительства Кировской области, УЭК и Сбербанка России. Наша общая цель – повышение прозрачности цепочки взаиморасчётов между
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства

естиционный договор о внедрении единой транспортной карты между Правительством Московской области, «УЭК» и «Мострансавто». Тестирование решения производилось весной-летом 2014 г. в Одинцовском

04.10.2015 «УЭК» создаст в Вологодской области Региональный информационный центр

В рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2015» было подписано соглашение между губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым и президентом «УЭК» Алексеем Поповым о создании Регионального информационного центра (РИЦ). «РИЦ Вологодской области» будет совместным предприятием федеральной уполномоченной организации «УЭК» и правит
24.09.2015 ГЧП правительства Московской области и «УЭК» признано эффективным

ции, так как является первым и пока единственным, который внедряется полностью за счет инвестора – «УЭК». Инвестиции компании покроют все расходы на создание и функционирование системы, после ч
20.08.2015 Глава УЭК: в платежной системе ПРО100 для акционеров больше нет коммерческих перспектив

Об УЭК и ПРО100 Остающийся, вопреки слухам, после выхода из отпуска на своих постах президента О
20.08.2015 Глава УЭК: Транспортные карты Москвы, Подмосковья и Петербурга должны покрывать все три региона

лашен на самом верху, эти проекты получат новое развитие. Однако нам удалось создать инфраструктуру УЭК, достаточную для того, чтобы на ее основе мог стартовать проект «Электронный паспорт». CN
31.07.2015 В Тюменской области открываются дополнительные пункты выдачи УЭК

открываются новые пункты приема заявлений на выдачу универсальных электронных карт, сообщает NewsProm.ru со ссылкой на региональный Информационно-образовательной центр. Это связано с ростом спроса на УЭК со стороны граждан. Записать на УЭК электронную подпись могут пока только жители Тюмени. Они же имеют возможность оплачивать с ее помощью проезд в общественном транспорте, записав на
21.07.2015 «УЭК» запустила онлайн-сервис оформления страховых полисов

Федеральная уполномоченная организация «УЭК» совместно с компанией «Настоящий электронный полис» запустила сервис по оформлению страховых полисов в режиме онлайн. Сервис позволяет приобрести самые популярные страховые продукты (КАСКО
20.07.2015 Технологии УЭК на транспорте заработают в Воронеже

еобходимо усиливать службу контролеров, которые будут проверять билеты. По оценкам Владимира Анисимова, в Воронеже планируется привлечь для этой работы не менее 300 человек. Напомним, что технологии «УЭК» на транспорте уже успешно используются в в 19 российских регионах: г. Санкт-Петербурге, г. Москве, Чувашской Республике, Республике Башкортостан, Красноярском крае, Краснодарском крае, Рес
17.07.2015 Президент «УЭК» рассказал о будущем ИТ в госсекторе

Вице-президент Сбербанка России, президент «УЭК» Алексей Попов провел лекцию на тему «ИТ как двигатель банковского сектора» в рамках панельной дискуссии «Молодые ученые и преподаватели в области ИТ» на Всероссийском молодежном образовате
09.07.2015 Технологии «УЭК» позволяют гражданам сократить расходы на ЖКХ

«УЭК - это ведь не просто карточка. Важнее, что это бэк-офис по оказанию услуг. Государственных услуг пока немного, но некоторые услуги, к примеру, в сфере ЖКХ и транспорта, необязательно должны
07.07.2015 «УЭК» создаст в ХМАО-Югре Единый центр процессинга и биллинга

На VII Международном ИТ-форуме в Ханты-Мансийске подписано соглашение между временно исполняющей обязанности Губернатора Югры Натальей Комаровой, президентом «УЭК» Алексеем Поповым и генеральным директором «Сберэнергосервис-Югра» Ларисой Каменюк о создании в регионе Единого центра процессинга и биллинга (ЕЦПиБ). В рамках деятельности ЕЦПиБ «УЭК

02.07.2015 Карту «Стрелка» можно пополнить более чем 10 способами

В рамках внедрения единой транспортной карты Подмосковья «Стрелка» оператор проекта «УЭК» создал самую широкую и доступную сеть пополнения транспортных карт в России. В арсенале проекта - более 10 каналов пополнения карт, которые включают в себя интернет-сайт strelkacard.ru, мо
01.07.2015 «УЭК» усиливает технический контроль за оборудованием по приему «Стрелки»

ФУО «УЭК» намерена усилить технический контроль за работой оборудования по приему единой транспорт
19.06.2015 В Санкт-Петербурге может появиться аналог «Стрелки»

еждународного экономического форума ПМЭФ-2015 президент, председатель правления "Сбербанка России" Герман Греф предложил губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко внедрить в городе технологию «УЭК» по организации безналичной оплаты проезда на общественном транспорте. Такие проекты «УЭК» реализует в ряде российских регионов, в том числе в Московской области, где с февраля 2015

18.06.2015 Технологии УЭК будут внедрены в Воронежской области

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев дал поручение проработать возможность внедрения в регионе платежных технологий «УЭК» в сфере ЖКХ и общественного пассажирского транспорта. Накануне проект по открытию в области Единого центра процессинга и биллинга (совместного предприятия федеральной уполномоченной органи
18.06.2015 В Приморье продлят срок выдачи УЭК

з подачи заявления. В настоящее время в регионе работает 33 пункта приема заявлений граждан на получение универсальных электронных карт. За весь период работы год принято 6 250 заявлений на получение УЭК. К настоящему времени 4 817 универсальных электронных карт уже выдано жителям Приморского края, еще 1 166 карт ожидает выдачи в пунктах приема заявлений на получение УЭК.
18.06.2015 Биллинговые центры «УЭК» заработают в более чем в 30 регионах

В январе 2013 г. в России началась выдача универсальных электронных карт (УЭК). Изначально предполагалось, что в первые 2 года с момента старта проекта их смогут получ
09.06.2015 Платежная система УЭК ПРО100 заработает в Приднестровье

ая платежная система строится на базе международного стандарта микропроцессорных карт EMV (Europay+MasterCard+VISA) и платежного приложения ПРО100. Последнее принадлежит российской платежной системе «Универсальная электронная карта», к которой ПРБ как оператор и владелец НПС Приднестровья присоединился в качестве прямого участника. Как следствие, ПРБ имеет право подключать к российской сист
03.06.2015 Более половины владельцев «Стрелки» пополняют ее дистанционно

транспортная карта Московской области «Стрелка» доказала преимущество внедрения дистанционных каналов пополнения транспортных карт. Об этом в рамках презентации инновационных технологических решений «УЭК» по организации безналичной оплаты проезда на транспорте на 6-м международном ПЛАС-Форуме сообщил технический директор единой транспортной карты «Стрелка» Дмитрий Пьянковский. По его словам
28.05.2015 Технологии УЭК на транспорте могут стать федеральным стандартом

ариям законодателей, смещение сроков обусловлено необходимостью синхронизации обязательного выпуска УЭК и начала реализации проекта по внедрению электронного паспорта. «В настоящее время все жд
25.05.2015 Жители Чувашии оплатили УЭК более 112 тыс. поездок

За январь-апрель 2015 г. с помощью универсальной электронной карты (УЭК) жители Чувашии оплатили более 112 тыс. поездок на общественном транспорте. Больше всего

29.04.2015 Жители Чувашии оплатили УЭК более 15 тыс. поездок за 3 мес

Жители Чувашии в полной мере оценили преимущества безналичной оплаты проезда. За первые 3 месяца 2015 г. с помощью универсальной электронной карты (УЭК) оплачено более 15 тыс. поездок, сообщает региональная компания «Единая транспортная карта». 70% оплат произведено в троллейбусах г.Чебоксары. 17% - в транспорте «Чувашавтотранс», 9% - в тр
02.04.2015 Министр Тульской области об УЭК, ГИС ЖКХ и ИТ на транспорте

CNews: Тульская область является безусловным лидером рейтинга использования УЭК. Владельцем карты уже является каждый десятый житель региона. Что, по вашему мнению, позволило сделать ее столь востребованной гражданами? Артур Контрабаев: Действительно, УЭК в Туль
27.03.2015 «УЭК» планирует интеграцию транспортных приложений карт «Стрелка» и «Тройка»

«УЭК» и Сбербанк России прорабатывают возможность перекрестной записи транспортных приложений единой транспортной карты Подмосковья «Стрелка» и единой транспортной карты Москвы «Тройка». «Сберба
26.03.2015 «УЭК» построит ЕЦПиБ в Волгоградской области

В Волгоградской области будет создан Единый центр процессинга и биллинга (ЕЦПиБ) – совместное предприятие федеральной уполномоченной организации «УЭК» и администрации региона по организации платежных сервисов в сфере ЖКХ и общественного пассажирского транспорта. Соответствующей договоренности достигли губернатор Волгоградской области Анд
24.03.2015 Жители 19 регионов оплачивают проезд с помощью УЭК

Система оплаты проезда с использованием УЭК успешно внедрена в 19 российских регионах: г. Санкт-Петербурге, г. Москве, Чувашской Республике, Республике Башкортостан, Красноярском крае, Краснодарском крае, Республике Саха-Якутия, Удму
20.03.2015 В Тульской области выдано более 100 тысяч УЭК

электронных карт выдано жителям Тульской области. Это рекордный показатель по количеству держателей УЭК среди субъектов Российской Федерации. УЭК пользуется популярностью в регионе, преж
05.03.2015 «УЭК» откроет ЕЦПиБ в Рязанской области

В Рязанской области будет создан Единый центр процессинга и биллинга – совместное предприятие федеральной уполномоченной организации «УЭК» и администрации области по организации платежных сервисов в сферах ЖКХ и общественного пассажирского транспорта. «Для региона введение УЭК очень важно, в частности, при решении вопр
04.03.2015 Жители Тульской области в феврале оплатили с помощью УЭК более 2 млн поездок

В феврале текущего года в Тульской области с помощью системы безналичного расчета «УЭК» оплачено более 2 млн поездок в общественном транспорте. Системой пользуется порядка 55 000 жителей региона. С начала 2015 г. безналичная оплата проезда с помощью УЭК в Туле позволяе
02.03.2015 Алексей Попов рассказал о новых проектах ФУО «УЭК»

Федеральная уполномоченная организация «УЭК» в настоящее время реализует в регионах федеральный стандарт в области ЖКХ и общественног
26.02.2015 К системе обслуживания карты «Стрелка» присоединятся частные и государственные подмосковные перевозчики

области Александр Зайцев, генеральной директор ГУП «Мострансавто» Вадим Сидоренков, вице-президент УЭК Евгений Кисляков, сообщили CNews в компании УЭК. По словам министра транспорта Мос
13.02.2015 В Туле рассказали о преимуществах УЭК

яжении нескольких месяцев занимает 1 место в рейтинге по внедрению универсальной электронной карты (УЭК) среди субъектов Российской Федерации. На сегодняшний день заявления на оформление УЭК
09.02.2015 Более 1000 жителей Екатеринбурга оплачивают проезд с помощью УЭК

Более 1000 жителей Екатеринбурга являются активными пользователями транспортного приложения УЭК. Всего в Свердловской области на настоящий момент выдано 7,4 тыс. универсальных электронных карт, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области. УЭК п
21.01.2015 Жители Чувашии в 2014 г. оплатили проезд с помощью УЭК более 40 тыс. раз

По итогам 2014 г. в Республике Чувашия с помощью УЭК оплачено более 42 тыс. проездов на транспорте, что в 4 раза больше, чем в 2013 г. Более 80% оплаченных проездов пришлось на МУП «Чебоксарское троллейбусное управление». На настоящий момент

13.01.2015 Выдача УЭК по заявлениям граждан продлена до 1 января 2017 г.

х карт по заявлениям граждан продлен по 31 декабря 2016 г. C 1 января 2017 г. предполагается выдача УЭК всем гражданам, не подавшим по 31 декабря 2016 г. заявлений о выдаче УЭК и не обра
30.12.2014 «УЭК» создает Единый центр процессинга и биллинга в Курской области

Губернатор Курской области Александр Михайлов и президент федеральной уполномоченной организации «УЭК» Алексей Попов подписали соглашение о создании в регионе Единого центра процессинга и биллинга - совместного предприятия «УЭК» и администрации области по организации сервисов в сфере

Публикаций - 634, упоминаний - 925

УЭК ФУО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10397 60
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1924 39
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 27
Oracle Corporation 6419 26
Microsoft Corporation 23848 23
АйТи 1320 23
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1553 23
IBM - International Business Machines Corp 9279 21
ЦФТ Золотая Корона 359 20
РТИ Микрон - Micron 1306 18
BSS - Банк Софт Системс - БСС 558 17
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 347 14
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 969 14
Ситроникс - Sitronics 1133 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1380 14
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 502 14
Белый Ветер Цифровой 203 13
Цифра ГК 2206 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7346 11
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2982 11
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 807 10
PwC - PricewaterhouseCoopers 624 10
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 299 9
Meta Platforms - Facebook 4358 9
БАРС Груп 523 8
SAP SE 5010 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8227 8
X Corp - Twitter 2767 8
Yandex - Яндекс 6087 8
Google LLC 11199 8
Восход ФГБУ НИИ 610 8
Webmoney 524 8
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1071 8
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 894 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2931 7
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 396 7
КриптоПРО - Крипто-ПРО 358 7
NVision Group - Энвижн Груп 674 7
7349 7
Directum - Директум 965 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6182 237
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 600 61
Мострансавто 66 45
Ак Барс Банк 254 39
Почта России ПАО 2059 36
Visa International 1896 30
Евросеть 1402 29
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1795 27
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 481 24
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6359 23
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 83 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2529 19
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 231 17
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 14
Окей - О'Кей - Гипермаркет 200 12
Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 12
X5 Group 873 12
Альфа-Банк 1640 12
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 218 12
Центр-инвест КБ 55 10
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 279 10
АБ Россия - Акционерный банк Россия 82 10
Citi - Citibank - Ситибанк 314 10
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 106 9
Qiwi 954 9
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 86 9
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 351 8
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 161 7
Лайф ФГ - Финансовая группа 156 7
Открытие ФК - Росгосстрах 313 7
Социальные гарантии 31 7
НСПК - Национальная система платежных карт 653 7
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги 92 6
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк 52 6
Familia - Фамилия - Торговая сеть 241 6
ЕС-лизинг 21 6
ВТБ - ВТБ24 661 6
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 6
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 100 5
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17293 203
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9797 105
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5418 91
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2493 74
Федеральное казначейство России 1619 73
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 552 58
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3954 49
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2561 46
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1584 44
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1085 43
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1625 42
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1235 35
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3105 34
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3121 33
Президент Российской Федерации 3867 31
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 993 30
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 29
Правительство Москвы 2143 26
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2830 25
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 318 23
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 692 21
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2580 21
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1716 21
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 80 20
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2458 18
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1225 16
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 85 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3129 14
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 160 13
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1281 12
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 35 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1265 12
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СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 30 10
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 721 10
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Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 721 9
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ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 3
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НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 14 1
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КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 1
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Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10574 119
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4575 97
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ID-карты - Цифровые удостоверения личности - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 611 87
FinTech - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1110 85
FinTech - Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1361 82
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9604 80
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11364 76
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 1669 70
Транспорт общественный - Транспортная карта 208 63
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13896 62
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18355 61
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1372 59
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6158 55
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18556 51
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11946 50
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2082 49
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8878 46
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9634 46
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9871 42
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13747 41
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10455 38
Социальная карта - Social card 232 36
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22879 35
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26038 35
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 836 34
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17837 31
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 666 28
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3528 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21333 28
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6704 28
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1041 27
Электронный документ - Electronic document 1323 27
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 5971 26
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта 987 26
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9327 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26772 24
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4359 218
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1140 93
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 88 80
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 922 63
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 63 63
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 186 62
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 404 46
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 288 44
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 344 33
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 130 31
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 634 28
Google Android 13016 27
Apple iOS 7099 25
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 230 23
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2992 23
Microsoft Windows 2000 12887 22
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 782 21
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2557 20
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 484 19
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1147 18
УЭК онлайн 16 15
Правительство Московской области - Стрелка - Единая транспортная карта Московской области - Единый транспортный билет Московской области 16 12
Apple iPhone 6 6329 11
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1564 10
Обращения граждан 217 9
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 103 9
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1034 9
Электронный дневник - Цифровой дневник 137 8
Microsoft Windows 14782 8
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 202 8
Apple iPad 3776 8
Linux OS 8665 8
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 645 8
ЭОС АИС МФЦ Дело 68 7
Яндекс.Народная карта - редактор Яндекс Карт - Yandex Map Editor 39 6
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1827 5
МОД Народный контроль 44 5
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 225 5
Microsoft Windows BitLocker 1296 5
Попов Алексей 330 210
Орловский Виктор 353 44
Гуральников Сергей 164 41
Медведев Дмитрий 1637 41
Никифоров Николай 1172 40
Громов Иван 102 38
Лысенко Эдуард 283 27
Ермолаев Артем 363 26
Сапельников Сергей 109 25
Гаттаров Руслан 143 23
Кесельбренер Леонид 52 22
Катамадзе Анна 74 22
Чучелов Андрей 44 21
Путин Владимир 2839 21
Кисляков Евгений 92 20
Козырев Алексей 290 19
Кузьмин Алексей 38 19
Шадаев Максут 737 19
Ивакин Роман 57 18
Юргелас Мария 41 18
Федулов Владислав 72 17
Фомичев Олег 125 17
Лановенко Валерий 46 17
Селютин Александр 60 16
Антонов Александр 76 16
Евраев Михаил 245 16
Опенышева Светлана 64 15
Деянышев Вадим 19 14
Контрабаев Артур 70 14
Богачев Игорь 178 14
Адмиральский Сергей 39 14
Казак Максим 161 14
Матвеева Татьяна 87 13
Греф Герман 375 13
Сафронов Юрий 67 13
Прокошев Андрей 32 13
Генс Георгий 72 12
Козырь Сергей 32 12
Урьяс Вадим 88 12
Арсентьев Андрей 63 11
Россия - РФ - Российская федерация 128065 485
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40529 226
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6614 109
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15728 93
Россия - ЦФО - Тульская область 1107 85
Россия - ЮФО - Астраханская область 593 80
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2463 62
Россия - ЦФО - Калужская область 872 55
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 624 54
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1063 54
Россия - ПФО - Пензенская область 532 45
Россия - СФО - Иркутская область 950 44
Россия - ЦФО - Ярославская область 783 44
Россия - УФО - Свердловская область 1234 41
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 724 39
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1470 38
Россия - УФО - Тюменская область 1001 37
Россия - СЗФО - Республика Коми 690 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13467 35
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 438 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50845 34
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1177 34
Россия - СФО - Кемеровская область 790 31
Россия - ЦФО - Орловская область 263 29
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 368 28
Россия - ЮФО - Волгоградская область 641 28
Россия - ЮФО - Ростовская область 1335 26
Россия - СФО - Омская область 594 26
Россия - ПФО - Самарская область 1164 24
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2104 23
Россия - СКФО - Ставропольский край 705 22
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1013 22
Россия - ЦФО - Липецкая область 470 21
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2478 20
Россия - ПФО - Нижегородская область 1616 20
Россия - ПФО - Ульяновская область 561 20
Россия - СЗФО - Вологодская область 606 19
Россия - ЮФО - Республика Крым 807 19
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1447 19
Россия - ЦФО - Владимирская область 687 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43493 401
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43549 273
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15826 266
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8705 178
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3158 156
Страхование - Страховое дело - Insurance 5340 153
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9082 119
Юриспруденция - Федеральное законодательство 3509 85
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25295 85
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6679 84
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21528 80
Паспорт - Паспортные данные 2175 77
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 1201 70
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2360 70
Информационное общество - Государственная программа 1305 62
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5697 54
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4867 54
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14553 51
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7232 49
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11343 47
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2562 46
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5293 43
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6360 41
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6787 39
Миграция населения - Миграционные службы 449 29
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1036 28
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2808 25
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5962 24
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 530 23
Кредитование - Сrediting - Заём 6125 23
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4664 23
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2769 23
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11350 20
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1725 19
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4618 19
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5442 18
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 559 18
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5752 17
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1814 17
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 936 17
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11052 22
Ведомости 661 8
TAdviser - Центр выбора технологий 325 4
РИА Новости 828 4
РОИ - Российская общественная инициатива 77 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 854 4
Госрасходы - портал 61 4
Российская газета 249 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1406 2
Phys.org 973 2
CNews TV 747 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 65 2
Sputnik 57 2
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 130 2
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 106 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 723 2
Бизнес Online 11 1
Мобильные системы 115 1
ТАСС Телеком 38 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 101 1
CNews Журнал 166 1
Известия ИД 519 1
НТА-Приволжье ИА 2 1
Кабардино-Балкарская правда 1 1
Курский городской портал - vKurske 1 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 174 1
Forbes - Форбс 663 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 75 1
Комсомольская правда ИД 64 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 636 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 1
NYT - The New York Times 1009 1
WikiLeaks 116 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7613 50
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2483 17
Gartner - Гартнер 3503 9
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 5
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 549 3
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 52 2
Technavio 25 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 2
IDC - International Data Corporation 4875 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 274 2
Wainhouse Research 40 1
Tagline - Тэглайн 24 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 2 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 27 1
comScore 394 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 65 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 192 1
Forrester Research 815 1
MForum Analytics 20 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 9 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 358 1
ABI Research 233 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 619 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 756 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1330 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 175 4
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 139 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 471 3
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 93 3
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 12 2
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 30 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 40 2
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 10 1
МЧС РФ АГЗ - Академия гражданской защиты МЧС России 3 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 26 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 89 1
Cornell University - Корнеллский университет 163 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 1
Сколтеха - Центр предпринимательства и инноваций 1 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 73 1
Минэкономразвития РФ - МИМБ - Московский институт международного бизнеса 1 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 13 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 7 1
ТулГУ - Тульский государственный университет - Тульский государственный политехнический университет 11 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 14 1
БГУ - Белорусский государственный университет 28 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 72 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 251 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 389 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 141 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 206 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 95 1
МГЛУ имени Мориса Тореза - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 27 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 45 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 57 1
ТГПУ - Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого 8 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 428 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 23 1
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 9 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 942 43
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11960 37
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1842 33
CNews AWARDS - награда 440 10
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1060 8
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 689 7
РИФ - Российский инвестиционный форум 51 5
День молодёжи - 27 июня 710 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 481 5
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2164 2
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 2
Microsoft Imagine Cup 57 1
Docsvision Day 8 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 1
Земля из космоса 50 1
Positive Hack Days - PHDays 20 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 13 1
ИнфоКом 88 1
Территория смыслов 8 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1246245, в очереди разбора - 840230.
Создано именных указателей - 125580.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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