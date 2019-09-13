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УЭК ФУО Универсальная электронная карта федеральная уполномоченная организация ЕПСС УЭК Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта»

УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта»

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13.09.2019 «Микрон» списал расходы на УЭК — провалившийся электронный паспорт для россиян

были затраты, касающиеся не взлетевшего проекта единой универсальной электронной карты гражданина (УЭК). Об этом CNews рассказала гендиректор «Микрона» Гульнара Хасьянова. Напомним, УЭК
30.03.2017 Москва похоронила УЭК и меняет формат социальной карты москвича

Москва отказывается от соцкарт Москва уже прекратила выпуск Универсальных электронных карт (УЭК) и намерена почти полностью свернуть выпуск социальных карт москвича в привычной пластико
22.12.2015 Экс-глава УЭК занялся распознаванием речи

недавно, несмотря на декларирование иных планов, посты вице-президента Сбербанка и президента ОАО «УЭК» («Универсальная электронная карта») Алексей Попов рассказал CNews, что сейчас он сосредо
10.11.2015 В Кировской области появился Региональный информационный центр, созданный по технологиям «УЭК»

области – это ещё один значимый этап эффективной совместной работы правительства Кировской области, УЭК и Сбербанка России. Наша общая цель – повышение прозрачности цепочки взаиморасчётов между
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства

естиционный договор о внедрении единой транспортной карты между Правительством Московской области, «УЭК» и «Мострансавто». Тестирование решения производилось весной-летом 2014 г. в Одинцовском

04.10.2015 «УЭК» создаст в Вологодской области Региональный информационный центр

В рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2015» было подписано соглашение между губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым и президентом «УЭК» Алексеем Поповым о создании Регионального информационного центра (РИЦ). «РИЦ Вологодской области» будет совместным предприятием федеральной уполномоченной организации «УЭК» и правит
24.09.2015 ГЧП правительства Московской области и «УЭК» признано эффективным

ции, так как является первым и пока единственным, который внедряется полностью за счет инвестора – «УЭК». Инвестиции компании покроют все расходы на создание и функционирование системы, после ч
20.08.2015 Глава УЭК: в платежной системе ПРО100 для акционеров больше нет коммерческих перспектив

Об УЭК и ПРО100 Остающийся, вопреки слухам, после выхода из отпуска на своих постах президента О
20.08.2015 Глава УЭК: Транспортные карты Москвы, Подмосковья и Петербурга должны покрывать все три региона

лашен на самом верху, эти проекты получат новое развитие. Однако нам удалось создать инфраструктуру УЭК, достаточную для того, чтобы на ее основе мог стартовать проект «Электронный паспорт». CN
31.07.2015 В Тюменской области открываются дополнительные пункты выдачи УЭК

открываются новые пункты приема заявлений на выдачу универсальных электронных карт, сообщает NewsProm.ru со ссылкой на региональный Информационно-образовательной центр. Это связано с ростом спроса на УЭК со стороны граждан. Записать на УЭК электронную подпись могут пока только жители Тюмени. Они же имеют возможность оплачивать с ее помощью проезд в общественном транспорте, записав на
21.07.2015 «УЭК» запустила онлайн-сервис оформления страховых полисов

Федеральная уполномоченная организация «УЭК» совместно с компанией «Настоящий электронный полис» запустила сервис по оформлению страховых полисов в режиме онлайн. Сервис позволяет приобрести самые популярные страховые продукты (КАСКО
20.07.2015 Технологии УЭК на транспорте заработают в Воронеже

еобходимо усиливать службу контролеров, которые будут проверять билеты. По оценкам Владимира Анисимова, в Воронеже планируется привлечь для этой работы не менее 300 человек. Напомним, что технологии «УЭК» на транспорте уже успешно используются в в 19 российских регионах: г. Санкт-Петербурге, г. Москве, Чувашской Республике, Республике Башкортостан, Красноярском крае, Краснодарском крае, Рес
17.07.2015 Президент «УЭК» рассказал о будущем ИТ в госсекторе

Вице-президент Сбербанка России, президент «УЭК» Алексей Попов провел лекцию на тему «ИТ как двигатель банковского сектора» в рамках панельной дискуссии «Молодые ученые и преподаватели в области ИТ» на Всероссийском молодежном образовате
09.07.2015 Технологии «УЭК» позволяют гражданам сократить расходы на ЖКХ

«УЭК - это ведь не просто карточка. Важнее, что это бэк-офис по оказанию услуг. Государственных услуг пока немного, но некоторые услуги, к примеру, в сфере ЖКХ и транспорта, необязательно должны
07.07.2015 «УЭК» создаст в ХМАО-Югре Единый центр процессинга и биллинга

На VII Международном ИТ-форуме в Ханты-Мансийске подписано соглашение между временно исполняющей обязанности Губернатора Югры Натальей Комаровой, президентом «УЭК» Алексеем Поповым и генеральным директором «Сберэнергосервис-Югра» Ларисой Каменюк о создании в регионе Единого центра процессинга и биллинга (ЕЦПиБ). В рамках деятельности ЕЦПиБ «УЭК

02.07.2015 Карту «Стрелка» можно пополнить более чем 10 способами

В рамках внедрения единой транспортной карты Подмосковья «Стрелка» оператор проекта «УЭК» создал самую широкую и доступную сеть пополнения транспортных карт в России. В арсенале проекта - более 10 каналов пополнения карт, которые включают в себя интернет-сайт strelkacard.ru, мо
01.07.2015 «УЭК» усиливает технический контроль за оборудованием по приему «Стрелки»

ФУО «УЭК» намерена усилить технический контроль за работой оборудования по приему единой транспорт
26.06.2015 ЕЦПиБ доказали свою эффективность в обеспечении прозрачности ЖКХ

диная Россия» совместно с медиахолдингом «Эксперт», заявила директор департамента развития бизнеса «УЭК» Мария Шилина. «Стратегическая оперативная задача ближайших двух-трех лет – фиксация и ма
19.06.2015 В Санкт-Петербурге может появиться аналог «Стрелки»

еждународного экономического форума ПМЭФ-2015 президент, председатель правления "Сбербанка России" Герман Греф предложил губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко внедрить в городе технологию «УЭК» по организации безналичной оплаты проезда на общественном транспорте. Такие проекты «УЭК» реализует в ряде российских регионов, в том числе в Московской области, где с февраля 2015

18.06.2015 Технологии УЭК будут внедрены в Воронежской области

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев дал поручение проработать возможность внедрения в регионе платежных технологий «УЭК» в сфере ЖКХ и общественного пассажирского транспорта. Накануне проект по открытию в области Единого центра процессинга и биллинга (совместного предприятия федеральной уполномоченной органи
18.06.2015 В Приморье продлят срок выдачи УЭК

з подачи заявления. В настоящее время в регионе работает 33 пункта приема заявлений граждан на получение универсальных электронных карт. За весь период работы год принято 6 250 заявлений на получение УЭК. К настоящему времени 4 817 универсальных электронных карт уже выдано жителям Приморского края, еще 1 166 карт ожидает выдачи в пунктах приема заявлений на получение УЭК.
18.06.2015 Биллинговые центры «УЭК» заработают в более чем в 30 регионах

В январе 2013 г. в России началась выдача универсальных электронных карт (УЭК). Изначально предполагалось, что в первые 2 года с момента старта проекта их смогут получ
09.06.2015 Платежная система УЭК ПРО100 заработает в Приднестровье

ая платежная система строится на базе международного стандарта микропроцессорных карт EMV (Europay+MasterCard+VISA) и платежного приложения ПРО100. Последнее принадлежит российской платежной системе «Универсальная электронная карта», к которой ПРБ как оператор и владелец НПС Приднестровья присоединился в качестве прямого участника. Как следствие, ПРБ имеет право подключать к российской сист
03.06.2015 Более половины владельцев «Стрелки» пополняют ее дистанционно

транспортная карта Московской области «Стрелка» доказала преимущество внедрения дистанционных каналов пополнения транспортных карт. Об этом в рамках презентации инновационных технологических решений «УЭК» по организации безналичной оплаты проезда на транспорте на 6-м международном ПЛАС-Форуме сообщил технический директор единой транспортной карты «Стрелка» Дмитрий Пьянковский. По его словам
28.05.2015 Технологии УЭК на транспорте могут стать федеральным стандартом

ариям законодателей, смещение сроков обусловлено необходимостью синхронизации обязательного выпуска УЭК и начала реализации проекта по внедрению электронного паспорта. «В настоящее время все жд
25.05.2015 Жители Чувашии оплатили УЭК более 112 тыс. поездок

За январь-апрель 2015 г. с помощью универсальной электронной карты (УЭК) жители Чувашии оплатили более 112 тыс. поездок на общественном транспорте. Больше всего

29.04.2015 Жители Чувашии оплатили УЭК более 15 тыс. поездок за 3 мес

Жители Чувашии в полной мере оценили преимущества безналичной оплаты проезда. За первые 3 месяца 2015 г. с помощью универсальной электронной карты (УЭК) оплачено более 15 тыс. поездок, сообщает региональная компания «Единая транспортная карта». 70% оплат произведено в троллейбусах г.Чебоксары. 17% - в транспорте «Чувашавтотранс», 9% - в тр
02.04.2015 Министр Тульской области об УЭК, ГИС ЖКХ и ИТ на транспорте

CNews: Тульская область является безусловным лидером рейтинга использования УЭК. Владельцем карты уже является каждый десятый житель региона. Что, по вашему мнению, позволило сделать ее столь востребованной гражданами? Артур Контрабаев: Действительно, УЭК в Туль
27.03.2015 «УЭК» планирует интеграцию транспортных приложений карт «Стрелка» и «Тройка»

«УЭК» и Сбербанк России прорабатывают возможность перекрестной записи транспортных приложений единой транспортной карты Подмосковья «Стрелка» и единой транспортной карты Москвы «Тройка». «Сберба
26.03.2015 «УЭК» построит ЕЦПиБ в Волгоградской области

В Волгоградской области будет создан Единый центр процессинга и биллинга (ЕЦПиБ) – совместное предприятие федеральной уполномоченной организации «УЭК» и администрации региона по организации платежных сервисов в сфере ЖКХ и общественного пассажирского транспорта. Соответствующей договоренности достигли губернатор Волгоградской области Анд
24.03.2015 Жители 19 регионов оплачивают проезд с помощью УЭК

Система оплаты проезда с использованием УЭК успешно внедрена в 19 российских регионах: г. Санкт-Петербурге, г. Москве, Чувашской Республике, Республике Башкортостан, Красноярском крае, Краснодарском крае, Республике Саха-Якутия, Удму
20.03.2015 В Тульской области выдано более 100 тысяч УЭК

электронных карт выдано жителям Тульской области. Это рекордный показатель по количеству держателей УЭК среди субъектов Российской Федерации. УЭК пользуется популярностью в регионе, преж
05.03.2015 «УЭК» откроет ЕЦПиБ в Рязанской области

В Рязанской области будет создан Единый центр процессинга и биллинга – совместное предприятие федеральной уполномоченной организации «УЭК» и администрации области по организации платежных сервисов в сферах ЖКХ и общественного пассажирского транспорта. «Для региона введение УЭК очень важно, в частности, при решении вопр
04.03.2015 Жители Тульской области в феврале оплатили с помощью УЭК более 2 млн поездок

В феврале текущего года в Тульской области с помощью системы безналичного расчета «УЭК» оплачено более 2 млн поездок в общественном транспорте. Системой пользуется порядка 55 000 жителей региона. С начала 2015 г. безналичная оплата проезда с помощью УЭК в Туле позволяе
02.03.2015 Алексей Попов рассказал о новых проектах ФУО «УЭК»

Федеральная уполномоченная организация «УЭК» в настоящее время реализует в регионах федеральный стандарт в области ЖКХ и общественног
02.03.2015 Алексей Попов: Наша основная задача - создание единых центров процессинга и биллинга

поездка за наличный расчет стоит 20 руб., а с помощью карт - 15 руб. Это делает очень популярными и УЭК, и другие банковские и транспортные карты. CNews: Ваша компания предлагает регионам созда
26.02.2015 К системе обслуживания карты «Стрелка» присоединятся частные и государственные подмосковные перевозчики

области Александр Зайцев, генеральной директор ГУП «Мострансавто» Вадим Сидоренков, вице-президент УЭК Евгений Кисляков, сообщили CNews в компании УЭК. По словам министра транспорта Мос
13.02.2015 В Туле рассказали о преимуществах УЭК

яжении нескольких месяцев занимает 1 место в рейтинге по внедрению универсальной электронной карты (УЭК) среди субъектов Российской Федерации. На сегодняшний день заявления на оформление УЭК
09.02.2015 Более 1000 жителей Екатеринбурга оплачивают проезд с помощью УЭК

Более 1000 жителей Екатеринбурга являются активными пользователями транспортного приложения УЭК. Всего в Свердловской области на настоящий момент выдано 7,4 тыс. универсальных электронных карт, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области. УЭК п
21.01.2015 Жители Чувашии в 2014 г. оплатили проезд с помощью УЭК более 40 тыс. раз

По итогам 2014 г. в Республике Чувашия с помощью УЭК оплачено более 42 тыс. проездов на транспорте, что в 4 раза больше, чем в 2013 г. Более 80% оплаченных проездов пришлось на МУП «Чебоксарское троллейбусное управление». На настоящий момент


Публикаций - 684, упоминаний - 1441

УЭК ФУО и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 71
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 40
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 27
Microsoft Corporation 25775 27
Oracle Corporation 7074 26
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 23
АйТи 1519 23
IBM - International Business Machines Corp 9699 21
ЦФТ - Золотая Корона 362 21
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 18
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 18
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 17
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 16
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 15
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 15
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 15
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 14
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 13
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 11
МегаФон 10742 11
Meta Platforms - Facebook 4621 11
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 11
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 11
X Corp - Twitter 2938 10
Yandex - Яндекс 9216 10
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 10
Google LLC 12690 9
SAP SE 5601 9
Восход ФГБУ НИИ 721 9
БАРС Груп 579 9
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 9
Webmoney - Вебмани.Ру 547 9
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 9
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 8
Peak Systems - Пик Системз 26 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Открытые технологии 732 7
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 7
НСТП - Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа 21 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 241
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 61
Мострансавто 69 46
Почта России ПАО 2370 42
Ак Барс Банк 283 39
Visa International 1993 32
Евросеть 1421 30
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 30
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 24
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 19
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 17
Альфа-Банк 1979 14
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 13
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 12
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 12
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Центр-инвест КБ 65 10
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 10
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 10
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 10
NanduQ - Qiwi 1013 10
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 10
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 9
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ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 9
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 8
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 8
Социальные гарантии 41 7
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 7
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 7
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 7
Rendez-Vous - Рандеву 25 6
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 6
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 6
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 6
Лента - Утконос 180 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 144
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ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ГосИнформСистемы 160 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ЛДПР 116 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 286
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 165
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 125
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 116
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 103
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 754 98
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 98
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 89
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 88
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 87
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 83
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 82
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 82
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 72
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 69
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 65
Транспорт общественный - Транспортная карта 225 64
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 63
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 63
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 63
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 57
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 57
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 51
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 51
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 50
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 48
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 48
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 42
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 39
Социальная карта - Social card 252 39
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 39
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 37
Электронный документ - Electronic document 1579 36
Оповещение и уведомление - Notification 5945 32
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 30
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 28
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 28
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 28
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 27
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 27
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 248
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 80
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 73
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 66
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 63
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 51
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 46
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 36
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 31
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 29
Google Android 15244 29
Apple iOS 8583 28
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 28
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 26
Правительство Московской области - Стрелка ЕТК - Единая транспортная карта Московской области - Единый транспортный билет Московской области - Транспорт Подмосковья 39 26
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 25
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 22
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 20
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 19
Microsoft Windows 2000 8678 17
УЭК онлайн 16 15
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 13
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 12
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 11
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 11
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 11
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 10
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 10
ЕПБ - Единый проездной билет 71 10
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 10
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 10
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 10
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 9
Linux OS 11533 9
Microsoft Windows 16882 9
Apple iPhone 6 4861 9
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 9
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 8
Apple iPad 4012 8
ЭОС АИС МФЦ Дело 78 8
Попов Алексей 339 212
Медведев Дмитрий 1665 45
Орловский Виктор 408 45
Никифоров Николай 1138 43
Гуральников Сергей 164 41
Громов Иван 102 38
Ермолаев Артем 379 28
Лысенко Эдуард 317 27
Путин Владимир 3454 26
Сапельников Сергей 109 25
Гаттаров Руслан 144 24
Кесельбренер Леонид 52 22
Козырев Алексей 328 22
Катамадзе Анна 133 22
Чучелов Андрей 44 21
Кисляков Евгений 93 20
Кузьмин Алексей 38 19
Шадаев Максут 1210 19
Ивакин Роман 57 18
Юргелас Мария 42 18
Лановенко Валерий 46 17
Евраев Михаил 266 17
Федулов Владислав 86 17
Фомичев Олег 139 17
Селютин Александр 60 17
Антонов Александр 77 16
Опенышева Светлана 64 16
Контрабаев Артур 70 15
Казак Максим 162 14
Деянышев Вадим 19 14
Адмиральский Сергей 39 14
Богачев Игорь 183 14
Сафронов Юрий 68 13
Прокошев Андрей 32 13
Греф Герман 485 13
Матвеева Татьяна 110 13
Козырь Сергей 32 12
Урьяс Вадим 98 12
Генс Георгий 79 12
Бриль Денис 13 11
Россия - РФ - Российская федерация 166168 527
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 257
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 121
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 102
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 86
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 83
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 77
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 58
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 58
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 58
Россия - ПФО - Пензенская область 637 54
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 50
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 49
Россия - УФО - Свердловская область 1951 46
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 45
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 44
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 43
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 42
Россия - УФО - Тюменская область 1365 42
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 36
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 35
Россия - СФО - Омская область 789 34
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 31
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 31
Россия - ЦФО - Орловская область 369 31
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 30
Россия - ПФО - Самарская область 1577 30
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 464 27
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 26
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 26
Европа 24964 25
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 24
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 24
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 23
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 22
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 22
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 22
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 461
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 301
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 285
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 188
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 166
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 158
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 143
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 116
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 110
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 105
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 88
Паспорт - Паспортные данные 2848 86
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 80
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 71
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 69
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 62
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 59
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 57
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 56
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 48
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 46
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 44
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 37
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 31
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 30
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 29
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 29
Миграция населения - Миграционные службы 447 27
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 25
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 25
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 24
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 23
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 22
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 22
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 22
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 21
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 836 21
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 794 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 19
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 748 19
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 22
РОИ - Российская общественная инициатива 85 9
Ведомости 1466 8
TAdviser - Центр выбора технологий 468 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 5
Госрасходы - портал 70 4
РИА Новости 1033 4
Российская газета 290 3
Ставропольская правда 4 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 3
Sputnik 59 2
CNews TV 747 2
Phys.org 972 2
Сердитый Гражданин 10 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
NYT - The New York Times 1100 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 2
Известия ИД 770 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Мобильные системы 118 1
Курский городской портал - vKurske 1 1
Известия Мордовии 3 1
Кабардино-Балкарская правда 1 1
ТАСС Телеком 38 1
ТВ-Новости АНО 7 1
ВГТРК Гостелерадиофонд - Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм 11 1
CNews Журнал 167 1
Хальмг Унн 1 1
НТА-Приволжье ИА 2 1
Тульская служба новостей 1 1
Вечерний Ставрополь 1 1
Псковская правда 1 1
Forbes - Форбс 1002 1
WikiLeaks 120 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 52
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 23
Gartner - Гартнер 3658 9
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 5
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
Technavio 29 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 2
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
Tagline - Тэглайн 30 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 17 1
comScore 379 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 2 1
Wainhouse Research 40 1
MForum Analytics 20 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 1
Gartner - CEB Inc - Corporate Executive Board - TowerGroup 14 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
Flurry Analytics 6 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
ABI Research 236 1
Forrester Research 834 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 4
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 3
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 2
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 2
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 12 2
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 25 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 2
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 22 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 17 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
НГУЭУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный университет экономики и управления 17 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 12 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 13 1
Сколтеха - Центр предпринимательства и инноваций 5 1
Минэкономразвития РФ - МИМБ - Московский институт международного бизнеса 1 1
МАрхИ - Московский архитектурный институт - Московский архитектурный институт (государственная академия) ФГБОУ ВО 6 1
ТулГУ - Тульский государственный университет - Тульский государственный политехнический университет 17 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 1
ИГЭУ ФГБОУ ВО - Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина 9 1
МЦКО ГАОУ ДПО - Московский центр качества образования 6 1
Auburn University - Обернский университет 7 1
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