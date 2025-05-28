Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сколтеха Центр предпринимательства и инноваций
УПОМИНАНИЯ
|28.05.2025
|МФТИ и «Сколтех» открывают магистерскую программу двух дипломов для подготовки специалистов на стыке науки и бизнеса 1
|03.07.2013
|Проект УЭК заинтересован в сотрудничестве с разработчиками 1
Сколтеха и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3137 2
|Сакович Владимир 7 1
|Зацепин Максим 3 1
|Анохова Елена 4 1
|Кулиш Дмитрий 5 1
|Гусельников Андрей 15 1
|Глазков Борис 48 1
|Богачев Игорь 180 1
|Нестеров Андрей 20 1
|Селезнев Игорь 3 1
|Дубинский Илья 6 1
|Михайлов Максим 3 1
|Gartner - Гартнер 3574 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364797, в очереди разбора - 752354.
Создано именных указателей - 176432.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.