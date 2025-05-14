Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174670
ИКТ 13598
Организации 10619
Ведомства 1458
Ассоциации 996
Технологии 3451
Системы 25541
Персоны 74925
География 2837
Статьи 1515
Пресса 1214
ИАА 696
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2626
Мероприятия 851

Сакович Владимир


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 ГК Softline, МФТИ, ОМЗ «Перспективные Технологии» и Sk Capital запускают инициативу по подготовке будущих технологических лидеров в сфере цифровой трансформации и кибербезопасности 1
24.10.2024 «Сколтех» и МФТИ запустили программу академической мобильности 1
01.02.2024 ВЭБ.РФ вошла в состав акционеров инвестиционной платформы Sk Capital 1
04.02.2021 В Station фонда Skolkovo Ventures и японского холдинга Dentsu назначен генеральный директор 1
20.10.2020 ВТБ и Skolkovo Ventures договорились о партнерстве 1
25.08.2020 СП Skolkovo Ventures и Dentsu Group Inc. будет развивать технологические решения в области продаж и ритейла 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Сакович Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Ovision - Овижн 46 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
Яблочков Зарядные станции 45 1
Stereotech - Стереотек 47 1
SAS Institute 986 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 174 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 38 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 936 2
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк - Aegis Media 38 2
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 100 1
Рапид Био 102 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 56 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2871 1
OKS Group 51 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3114 5
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 339 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 170 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4616 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 328 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 3
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 687 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5272 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28815 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2598 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11849 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2875 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4680 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14080 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3808 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 313 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4613 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8838 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 414 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6838 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3029 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4954 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10585 1
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 50 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 1
Schneider Electric - APC Symmetra PX 43 1
SAS Retail & CPG Cloud Analytics 4 1
Вощинский Михаил 4 2
Дроздов Игорь 45 1
Шувалов Игорь 84 1
Кулиш Дмитрий 4 1
Дворкович Аркадий 211 1
Кулик Вадим 188 1
Ларин Дмитрий 27 1
Путин Владимир 3237 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 6
Япония 13359 2
Индия - Bharat 5531 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14235 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 730 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16665 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52405 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2207 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24710 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5006 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30005 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4532 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19131 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9012 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5219 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4229 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3541 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9014 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4025 1
Философия - Philosophy 459 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1998 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 991 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 361 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359269, в очереди разбора - 756336.
Создано именных указателей - 174670.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153