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Сакович Владимир
УПОМИНАНИЯ
Сакович Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Ovision - Овижн 46 1
|ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
|Яблочков Зарядные станции 45 1
|Stereotech - Стереотек 47 1
|SAS Institute 986 1
|Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 174 1
|Вощинский Михаил 4 2
|Дроздов Игорь 45 1
|Шувалов Игорь 84 1
|Кулиш Дмитрий 4 1
|Дворкович Аркадий 211 1
|Кулик Вадим 188 1
|Ларин Дмитрий 27 1
|Путин Владимир 3237 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Создано именных указателей - 174670.
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