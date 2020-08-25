СП Skolkovo Ventures и Dentsu Group Inc. будет развивать технологические решения в области продаж и ритейла

Skolkovo Ventures выводит на рынок компанию Station. Новый холдинг будет инвестировать в технологические решения, направленные на увеличение эффективности взаимодействия бизнеса и конечных потребителей. По приглашению Skolkovo Ventures партнером проекта стала Dentsu Group Inc. (Headquarters: Minato-ku, Tokyo; President & CEO: Toshihiro Yamamoto; Capital74,609.81 million Yen), в лице недавно созданной российской дочерней компании DEEP. В проект будет вложено 1,5 млрд рублей - как собственных средств Skolkovo Ventures и DEEP, так и средств инвестиционных партнеров, которые присоединятся к холдингу.

Цель Station – стать сервисом «одного окна», который закрывает широкий спектр цифровых потребностей компаний, работающих с конечными пользователями, - от первоначального управления потребительскими предпочтениями до итоговой продажи товара и последующей настройки лояльности.

В основе инвестиционных интересов холдинга – технологии, основанные на умном использовании потребительских данных партнеров при анализе цепочек взаимодействия в секторе ритейла и товаров повседневного спроса (FMCG). Station будет выстраивать продуктовую линейку за счет приобретения ключевых технологических решений, постепенно достраивая экосистему сопутствующими сервисами и по другим бизнес-вертикалям. Значимая часть деятельности Station будет реализована за счет инвестиций в компании Фонда «Сколково», а также через их поглощение (M&A). В настоящий момент в сферу интересов Station попадают разработки более 30 резидентов «Сколково».

Помимо прямых инвестиций, холдинг планирует развивать сотрудничество с технологическими лидерами отрасли, что предусматривает также оказание стратегической помощи компаниям в создании и развитии новых продуктов. Station намерен сформировать экосистему, которая объединит нишевых разработчиков технологических продуктов и позволит заказчикам получать комплексный доступ ко всей экспертизе sales-tech и retail-tech.

Аркадий Дворкович, председатель фонда «Сколково», отметил: «Мы рады партнерству с Dentsu Inc., одним из мировых лидеров технологических инноваций. Бизнес, построенный на знаниях о пользователях, требует не только соответствующих компетенций, но и высокого уровня доверия со стороны конечных потребителей, включая государство. Мы надеемся сделать рынок пользовательских данных прозрачным и работающим в интересах всех участников процесса».

Владимир Сакович, генеральный директор Skolkovo Ventures, сказал: «На рынке есть пара десятков нишевых игроков, предоставляющих узконаправленные аналитические решения для клиентов из разных отраслей. Однако нет end-to-end решений, не требующих технических компетенций на стороне заказчика. Рынку необходим инфраструктурный игрок, выстраивающий B2B-экосистему партнерств, решений, продуктов и технологий, которые позволят удовлетворить полный спектр потребностей клиентов в рамках единой платформы. Вместо этого, заказчикам приходится использовать множество вендоров для настройки всех бизнес-процессов и коммуникации с потребителями. Создавая Station, мы хотим сделать единую бесшовную линейку технологических продуктов, которая комплексно закроет потребности клиентов любого размера в большом спектре отраслей экономики».

Михаил Вощинский, главный управляющий директор DEEP, сказал: «DEEP был запущен как раз под философию помощи в развитии и создании новых бизнес решений для сегментов и индустрий за рамками рекламы, в которых Dentsu Group в Японии уже имеет экспертизу и является значимым игроком. Поэтому партнерство со “Сколково” в рамках этой инициативы полностью соответствует нашей идеологии и стратегии. Тем более, поиск технологических решений для индустрии ритейл и online/offline торговли, на которой планируется сделать фокус, попадает в круг и наших интересов. Мы надеемся, что платформа обогатится не только нашим международным опытом в этой области, но и знаниями других профильных инвесторов. Это поможет всем участникам - начиная от компаний-решений, которые ищут путь к заказчику, заканчивая производителями, находящимися в постоянном поиске роста эффективности, который предоставляют современные технологии. “Сколково”, являясь мощным узлом различных инициатив в этой области, в том числе с другими индустриальными игроками, станет проводником платформы на российском рынке и придаст ему необходимый масштаб».