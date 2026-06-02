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Dentsu Aegis Network Денцу Эйджис Нетворк Aegis Media
СОБЫТИЯ
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Dentsu Aegis Network и организации, системы, технологии, персоны:
|Вощинский Михаил 4 4
|Чернышов Андрей 16 3
|Сакович Владимир 9 2
|Andree Tim - Андре Тим 2 2
|Любимов Александр 14 2
|Тюрин Михаил 37 2
|Глейзер Лев 28 2
|Усачев Юрий 2 2
|Дежуров Владимир 2 2
|Кессель Александр 2 2
|Жигарев Сергей 17 1
|Козлов Иван 23 1
|Николаев Вячеслав 103 1
|Степанов Александр 24 1
|Басов Алексей 117 1
|Нечаев Михаил 1 1
|Николаева Ирина 6 1
|Ларин Дмитрий 44 1
|Грачев Дмитрий 10 1
|Лазарев Дмитрий 6 1
|Сухинин Сергей 8 1
|Чистов Дмитрий 12 1
|Шубин Андрей 5 1
|Доброхотова Елена 6 1
|Донских Мария 1 1
|Яковицкий Андрей 1 1
|Марчук Екатерина 1 1
|Никитин Алексей 32 1
|Овчинников Борис 129 1
|Матвеев Кирилл 6 1
|Ашманов Дмитрий 10 1
|Хомутова Ульяна 1 1
|Соколова Каролина 7 1
|Пурим Марина 1 1
|Абрамова Ольга 2 1
|Вишневская Надежда 1 1
|Кузьмина Наталья 3 1
|Антоненко Роман 1 1
|Лапина Ольга 5 1
|Белозерцева Ирина 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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