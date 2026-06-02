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Dentsu Aegis Network Денцу Эйджис Нетворк Aegis Media

Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк - Aegis Media

СОБЫТИЯ

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02.06.2026 Юлия Егорова займется развитием контентного направления «X5 Медиа» 1
19.05.2021 Власти собираются ввести в России тотальный контроль над интернет-рекламой 1
15.04.2021 МТС разработала технологию оценки эффективности наружной рекламы с помощью Big Data 2
08.04.2021 DEEP объявила о новых назначениях в топ-менеджменте 4
04.02.2021 В Station фонда Skolkovo Ventures и японского холдинга Dentsu назначен генеральный директор 1
02.11.2020 МТС повысила эффективность наружной рекламы с помощью Big Data 2
03.09.2020 В России грандиозное падение продаж рекламы по всем статьям кроме интернета 2
25.08.2020 СП Skolkovo Ventures и Dentsu Group Inc. будет развивать технологические решения в области продаж и ритейла 4
28.07.2020 Dentsu Group выводит в Россию DEEP, дочернюю компанию для развития деловых связей в Евразии 4
23.07.2020 Dentsu оценила уровень доверия к компаниям в вопросах data privacy 1
18.09.2019 Dentsu Aegis Network Russia и PwC оценили рынок контента 2
17.09.2019 МТC и Dentsu Aegis Network Russia создадут совместные рекламные продукты 3
08.04.2019 Россия упала на 13 мест в рейтинге развития цифрового общества 1
05.04.2019 Исследование Dentsu Aegis Network: лишь 45% людей доверяют бизнесу в вопросе защиты персональных данных 2
05.03.2019 «Дом.ru» и Dentsu Aegis Network запустили маркетплейc «Дом.ru Маркет» 2
11.01.2019 Михаил Нечаев возглавил полносервисное медийное агентство People & Screens 3
11.01.2019 Dentsu Aegis Network: темпы роста расходов на рекламу в мире увеличатся на 3,8% 2
08.02.2018 «Ростелеком» запускает рекламный сериал из 35 эпизодов 1
09.11.2017 Группа OTM вывела на вьетнамский рынок программатик-платформу 1
05.12.2014 В ТПП обсудили актуальные проблемы внедрения электронного документооборота в России 1
13.05.2014 23 мая в Москве пройдет мобильная конференция #MBLT14 1
07.03.2013 Японский космонавт прилетит на МКС с роботом 1
14.02.2013 В России открылось представительство агентства performance-маркетинга iProspect 2
29.01.2013 Aegis Group покупает партнерское агентство в Латинской Америке 2
06.11.2012 Aegis Media покупает австрийского эксперта по мобильному маркетингу 4
26.07.2012 Aegis Media расширяет свое присутствие в Китае 3
28.04.2012 Aegis Group отчиталась за первый квартал 2012 г. 3
15.11.2010 Apple запускает свою рекламную платформу в Европе 1
26.01.2009 Aegis Media внедряет SAP ERP 1
21.10.2008 «Яндекс» купил 2% интернет-рекламы 1
05.06.2008 Онлайн-реклама: AdWatch купили британцы 2
04.06.2008 Англичане покупают AdWatch 1
14.07.2006 В Домодедово открылась интерактивная экспозиция Panasonic 1
16.12.2002 У "Первого канала" возникли трудности с запуском в космос 2
16.12.2002 У "Первого канала" возникли трудности с запуском в космос 2
25.10.2000 Matsushita, Toshiba, Sony, Hitachi и 10 других производителей договорились о стандартизации приемников спутникового телевидения 2
11.10.2000 MarchFirst выходит на японский рынок 2
16.11.1999 Matsushita, TBS и NTT создают совместное предприятие по цифровому вещанию 1
19.11.1998 Toshiba, Toppan Printing Co Ltd и Dentsu Inc создадут совместное предприятие 2

Публикаций - 39, упоминаний - 74

Dentsu Aegis Network и организации, системы, технологии, персоны:

Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2688 4
Google LLC 12556 3
Yandex - Яндекс 9001 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15372 3
Eastman Kodak - Кодак 509 2
SAP SE 5557 2
Microsoft Corporation 25634 2
Toshiba Corporation 2976 2
Canon 1435 2
BBDO BOOTLEG 4 1
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 54 1
Цифровые активы 163 1
NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 136 1
Otello Corporation - Opera Software 340 1
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 97 1
Software AG & IDS Scheer 209 1
Qualcomm Life 4 1
MarchFirst - Whittman-Hart - USWeb/CKS 39 1
Toppan 22 1
Ростелеком 10764 1
МегаФон 10500 1
X Corp - Twitter 2928 1
Apple Inc 13015 1
Meta Platforms - Facebook 4599 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1748 1
9400 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 935 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2355 1
SAS Institute 1075 1
Hitachi - Хитачи 1498 1
Sony 6712 1
TerraLink - ТерраЛинк 291 1
Ланит - Норбит - Norbit 425 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 697 1
Deutsche Telekom 952 1
Yahoo! 3725 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
ФОРС - Центр разработки 697 1
Такском - Taxcom 253 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1111 1
AdWatch Isobar 44 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 3
OKS Group 51 3
LEGO 257 2
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 58 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 500 2
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H - Феникс Мир 19 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 346 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3110 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1558 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 2
Unilever - Юнилевер Русь 171 2
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 101 1
Russ ГК - Russ Outdoor - Русс Аутдор 12 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 191 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 57 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
ВымпелКом - Билайн - OTM Группа - Рекламно-технологическая группа 19 1
L’Oreal 58 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 1
Asahi Glass 48 1
People&Screens РА 2 1
Group4Media - Групформедиа - GroupM, ГрупЭм - M360 - Mediamaker, МедиаМейкер - Wavemaker - Mediasystem, Медиасистем - MediaCom, Медиаком - Mediaminded, МедиаМайнд - Mindshare, Майндшер - Content+ - era - DiсitalHub - Accelerate - Mindshare 45 1
Havas 10 1
Havas Digital 1 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 1
Chevrolet 42 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 74 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1182 1
Adidas - Адидас 170 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 894 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 1
Alibaba Group - Lazada Group 8 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 519 1
Volvo Cars 262 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 433 1
Renault Groupe 166 1
Лента - Утконос 179 1
Спортмастер - Sportmaster 200 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13487 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3247 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1925 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3378 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 448 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3037 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6471 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3633 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2308 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 775 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 102 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 152 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ЛДПР 115 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5284 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60287 14
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9616 11
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11604 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11974 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26383 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35369 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13399 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9176 4
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 313 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29445 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1283 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8445 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13589 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5878 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3220 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7819 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8059 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6055 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12639 2
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Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1517 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13574 2
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 354 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3033 2
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 765 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10200 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14629 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7343 2
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2384 2
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7716 2
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Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4350 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3501 1
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 124 14
Microsoft Windows 2000 8678 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1546 3
МТС Big Data 321 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 2
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Google YouTube - Видеохостинг 2971 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 939 2
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 143 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 347 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 1
SoundCloud 29 1
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 64 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Маркет 1 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 178 1
Toyota Camry 31 1
Gismeteo - Гисметео 37 1
SAS Retail & CPG Cloud Analytics 4 1
Apple iAd 50 1
Такском 1С 8 1
Avito - Авито Автотека - сервис проверки истории автомобилей 26 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6129 1
Apple Face ID 251 1
Apple Touch ID 297 1
Вощинский Михаил 4 4
Чернышов Андрей 16 3
Сакович Владимир 9 2
Andree Tim - Андре Тим 2 2
Любимов Александр 14 2
Тюрин Михаил 37 2
Глейзер Лев 28 2
Усачев Юрий 2 2
Дежуров Владимир 2 2
Кессель Александр 2 2
Жигарев Сергей 17 1
Козлов Иван 23 1
Николаев Вячеслав 103 1
Степанов Александр 24 1
Басов Алексей 117 1
Нечаев Михаил 1 1
Николаева Ирина 6 1
Ларин Дмитрий 44 1
Грачев Дмитрий 10 1
Лазарев Дмитрий 6 1
Сухинин Сергей 8 1
Чистов Дмитрий 12 1
Шубин Андрей 5 1
Доброхотова Елена 6 1
Донских Мария 1 1
Яковицкий Андрей 1 1
Марчук Екатерина 1 1
Никитин Алексей 32 1
Овчинников Борис 129 1
Матвеев Кирилл 6 1
Ашманов Дмитрий 10 1
Хомутова Ульяна 1 1
Соколова Каролина 7 1
Пурим Марина 1 1
Абрамова Ольга 2 1
Вишневская Надежда 1 1
Кузьмина Наталья 3 1
Антоненко Роман 1 1
Лапина Ольга 5 1
Белозерцева Ирина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 163308 26
Япония 13722 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54202 7
Европа 24864 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13712 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18836 5
Сингапур - Республика 1933 4
Бразилия - Федеративная Республика 2493 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47033 3
Канада 5040 3
Америка Латинская 1926 3
Земля - планета Солнечной системы 10810 2
Индия - Bharat 5810 2
Европа Восточная 3135 2
Америка - Американский регион 2201 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1828 2
Германия - Федеративная Республика 13089 2
Венгрия 854 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14722 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 2
Европа Западная 1495 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 840 2
Колумбия - Республика 545 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 86 1
Европа Юго-Восточная 62 1
Вьетнам - Хошимин 12 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 770 1
Колумбия - Богота 19 1
Азия - Азиатский регион 5866 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Ирландия - Республика 1034 1
Дания - Королевство 1329 1
Норвегия - Королевство 1850 1
Финляндия - Финляндская Республика 3679 1
Польша - Республика 2024 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3636 1
Америка Южная 883 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2574 1
Африка - Африканский регион 3622 1
Ближний Восток 3122 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52663 5
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26827 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5475 2
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 241 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3509 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11612 2
Английский язык 6976 2
Философия - Philosophy 523 2
Quality of Life - Качество жизни 35 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6603 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1625 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21183 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6074 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2933 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 119 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 271 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 790 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6498 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 957 1
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Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 781 1
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Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 201 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 442 2
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11519 1
FT - Financial Times 1281 1
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Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 163 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 3
Oxford Economics 13 2
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CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 832 1
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Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 188 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1706 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 731 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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