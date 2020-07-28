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Dentsu Group выводит в Россию DEEP, дочернюю компанию для развития деловых связей в Евразии

Бизнес
, Текст: Эльяс Касми

Dentsu Group Inc. объявила о начале работы дочерней компании в России: Dentsu Entertainment Eurasia Partners (далее – DEEP), чтобы расширить экосистему японского холдинга на локальном рынке за рамками рекламы. DEEP была создана как совместное предприятие Dentsu Group Inc. и OKS Group во главе с Михаилом Вощинским, партнером OKS Group, который курирует проект и присоединился к новой компании в качестве CEO.

Благодаря сочетанию глобального присутствия и диверсифицированности бизнеса Dentsu Group в Японии, а также наличию профессиональной локальной сети OKS Group, DEEP может выступать партнером для любых японско-российских деловых связей и культурного обмена.

На первом этапе своего развития в 2020 г. DEEP сосредоточится на поиске бизнес-возможностей в сегментах контента и развлечений, а также B2B технологий, в частности в сегменте retail и trade tech, которые активно развиваются и демонстрируют двузначный рост даже на фоне экономической ситуации, вызванной COVID-19. Контентное направление DEEP на начальном этапе будет сосредоточено вокруг адаптации и монетизации собственной и партнерской библиотеки; технологический вектор включает в себя поиск умных решений в области развлечений и по всей цепочке взаимодействия потребителя с продуктом в каналах продаж.

Ожидается, что спрос российских платформ на разнообразный релевантный контент будет продолжать расти. В 2019 г. онлайн-кинотеатры заняли 61% рынка онлайн-видео по объему доходов, и последние показатели смотрения демонстрируют стабильный рост из-за изменения модели медиапотребления. Dentsu Group обладает многолетними отношениями с японскими владельцами интеллектуальной собственности, является ведущим производителем анимации, занимается развитием талантов и продюсированием фильмов.

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