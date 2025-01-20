ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд

Skolkovo Ventures — инвестиционная платформа по привлечению внешнего финансирования, управлению венчурными фондами, развитию и выводу на рынок новых финансовых продуктов для быстрорастущих высокотехнологичных компаний. Skolkovo Ventures управляет VC-фондами, инвестирующими в инновационные разработки в области ИТ и индустрии 4.0, совокупным объемом свыше 5 млрд руб. Инвестиционные сделки фондов Skolkovo Ventures: iVideon, Fieldbit, Elementaree, BFGroup, Maximum Education, Roistat, CM.Expert, Brandquad. В 2020 году компанией запущен совместный проект с японским холдингом Dentsu Aegis Inc в области цифровизации потребительского сектора. В ноябре 2023 г. Sk Capital запустила новый фонд объемом 4 млрд руб., инвестирующий в ИТ-технологии.

С февраля 2024 года акционерами Sk Capital на паритетных началах (50/50) являются ВЭБ.РФ и Фонд «Сколково». Такое партнерство позволяет объединить финансовый и стратегический ресурс госкорпорации, технологическую экспертизу Фонда «Сколково» и сильную инвестиционную команду Sk Capital. Таким образом, Sk Capital является ключевой площадкой для крупных инвестиционных проектов по созданию технологических холдингов в стратегически важных для России отраслях.