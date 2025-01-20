ВЭБ.РФ Sk Capital СК Капитал Сколково Венчурные инвестиции Skolkovo Ventures венчурный фонд
Skolkovo Ventures — инвестиционная платформа по привлечению внешнего финансирования, управлению венчурными фондами, развитию и выводу на рынок новых финансовых продуктов для быстрорастущих высокотехнологичных компаний. Skolkovo Ventures управляет VC-фондами, инвестирующими в инновационные разработки в области ИТ и индустрии 4.0, совокупным объемом свыше 5 млрд руб. Инвестиционные сделки фондов Skolkovo Ventures: iVideon, Fieldbit, Elementaree, BFGroup, Maximum Education, Roistat, CM.Expert, Brandquad. В 2020 году компанией запущен совместный проект с японским холдингом Dentsu Aegis Inc в области цифровизации потребительского сектора. В ноябре 2023 г. Sk Capital запустила новый фонд объемом 4 млрд руб., инвестирующий в ИТ-технологии.
С февраля 2024 года акционерами Sk Capital на паритетных началах (50/50) являются ВЭБ.РФ и Фонд «Сколково». Такое партнерство позволяет объединить финансовый и стратегический ресурс госкорпорации, технологическую экспертизу Фонда «Сколково» и сильную инвестиционную команду Sk Capital. Таким образом, Sk Capital является ключевой площадкой для крупных инвестиционных проектов по созданию технологических холдингов в стратегически важных для России отраслях.
ВЭБ.РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Сакович Владимир 5 5
|Колесниченко Станислав 5 5
|Морозов Павел 26 4
|Дроздов Игорь 45 3
|Барышников Денис 4 3
|Путин Владимир 3171 3
|Басов Алексей 115 2
|Мещеряков Василий 2 2
|Довжиков Алексей 7 2
|Вощинский Михаил 4 2
|Медведев Дмитрий 1654 2
|Щербаков Олег 11 2
|Шувалов Игорь 82 2
|Чайкин Александр 3 2
|Евсягин Алексей 3 1
|Слюсарь Юрий 9 1
|Белов Василий 38 1
|Дворкович Аркадий 210 1
|Кулик Вадим 180 1
|Ким Александр 41 1
|Катков Алексей 42 1
|Юдников Андрей 14 1
|Летов Максим 1 1
|Косенко Николай 1 1
|Еремеев Владимир 11 1
|Вахтеров Сергей 3 1
|Новиков Павел 97 1
|Баланова Светлана 33 1
|Николаев Сергей 14 1
|Батыров Ренат 10 1
|Басов Максим 3 1
|Ларин Дмитрий 23 1
|Зиновьева Ольга 2 1
|Гончарова Екатерина 4 1
|Александров Василий 2 1
|Дегтярева Наталия 19 1
|Денисов Филипп 6 1
|Фурсенко Андрей 128 1
|Вексельберг Виктор 153 1
|Николаев Айсен 37 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
|Ведомости 996 1
|Forbes - Форбс 816 1
|Technavio 27 1
|Markets&Markets Research 112 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 319 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
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