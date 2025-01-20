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ВЭБ.РФ Sk Capital СК Капитал Сколково Венчурные инвестиции Skolkovo Ventures венчурный фонд

ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд

Skolkovo Ventures инвестиционная платформа по привлечению внешнего финансирования, управлению венчурными фондами, развитию и выводу на рынок новых финансовых продуктов для быстрорастущих высокотехнологичных компаний. Skolkovo Ventures управляет VC-фондами, инвестирующими в инновационные разработки в области ИТ и индустрии 4.0, совокупным объемом свыше 5 млрд руб. Инвестиционные сделки фондов Skolkovo Ventures: iVideon, Fieldbit, Elementaree, BFGroup, Maximum Education, Roistat, CM.Expert, Brandquad. В 2020 году компанией запущен совместный проект с японским холдингом Dentsu Aegis Inc в области цифровизации потребительского сектора. В ноябре 2023 г. Sk Capital запустила новый фонд объемом 4 млрд руб., инвестирующий в ИТ-технологии. 

С февраля 2024 года акционерами Sk Capital на паритетных началах (50/50) являются ВЭБ.РФ и Фонд «Сколково». Такое партнерство позволяет объединить финансовый и стратегический ресурс госкорпорации, технологическую экспертизу Фонда «Сколково» и сильную инвестиционную команду Sk Capital. Таким образом, Sk Capital является ключевой площадкой для крупных инвестиционных проектов по созданию технологических холдингов в стратегически важных для России отраслях.


20.01.2025 В России создан метод управления облачными хранилищами данных на основе блокчейна 1
26.12.2024 Sk Capital проанализировала Gen AI с точки зрения инвестиционной привлекательности 1
04.12.2024 К 2028 году рынок облачных услуг в России составит почти полтриллиона 1
03.12.2024 Sk Capital и «Код безопасности» провели исследование российского рынка облачных сервисов и облачной кибербезопасности 1
24.10.2024 «Сколтех» и МФТИ запустили программу академической мобильности 1
22.10.2024 Сбербанк купил за 1,5 миллиарда онлайн-школу, в которой детей обучают программированию 1
10.07.2024 В «Авито» назначен руководитель направления M&A 1
21.06.2024 Sk Capital привлек за пять лет свыше трех млрд рублей в стартапы ранних стадий в рамках крупнейших питч-сессий Pitch&Go 1
20.03.2024 Sk Capital и «Кибердом» повышают инвестиционную привлекательность российского рынка кибербезопасности 1
21.02.2024 По итогам испытаний тяжелого беспилотника «Партизан» подписано соглашение между «Консорциумом БАС», Фондом перспективных исследований и СибНИА 1
01.02.2024 ВЭБ.РФ вошла в состав акционеров инвестиционной платформы Sk Capital 2
25.12.2023 Совет директоров «Сколково» в два раза увеличил целевые значения КПЭ по выручке резидентов и инвестициям 2
27.11.2023 Sk Capital запустил новый венчурный фонд инвестиций в ИТ-компании 1
27.04.2023 На Чукотке прошли первые тестовые полеты беспилотников 1
01.03.2023 На поля России вылетят сотни дронов для обработки пестицидами и агрохимикатами 1
19.01.2023 Разработчик российской SLAM-технологии «Диорам» интегрирует систему Dioram Visual Navigation с проектом «Цифрового двойника» дорог Москвы от Digital Roads 2
27.12.2022 Дмитрий Медведев: «Экосистема “Сколково” успешно адаптируется под новые вызовы» 1
26.05.2022 В «Сколково» стартовала Х международная конференция Startup Village 1
20.05.2022 Инновационные технологии в эпоху перемен: главные темы Х технологической конференции Startup Village 1
26.10.2021 HR-tech стартап inapp привлек $450 тысяч инвестиций от клуба бизнес-ангелов Skolkovo Ventures 1
11.10.2021 Разработчик ИИ-инструментов для промышленности Cyberphysics привлек 50 млн рублей от Skolkovo Ventures 2
30.09.2021 Стартап Brandquad привлек финансирование от Skolkovo Ventures и BPI France для наращивания международного присутствия и открытия R&D центра во Франции 1
29.06.2021 ВТБ совместно со «Сколково» начинает новый набор стартапов в корпоративный акселератор 1
24.05.2021 Skolkovo Ventures запускает клуб бизнес-ангелов для инвесторов 1
17.02.2021 Skolkovo Ventures продала свою долю в компании Elementaree гендиректору «Русагро» 1
04.02.2021 В Station фонда Skolkovo Ventures и японского холдинга Dentsu назначен генеральный директор 1
18.12.2020 Российский разработчик SLAM-технологий привлек 35 млн рублей «ангельских» инвестиций 1
20.10.2020 ВТБ и Skolkovo Ventures договорились о партнерстве 1
25.08.2020 СП Skolkovo Ventures и Dentsu Group Inc. будет развивать технологические решения в области продаж и ритейла 1
03.03.2020 Skolkovo Ventures инвестирует 200 млн рублей в платформу CM.Expert 1
21.08.2019 Фонд Skolkovo Ventures инвестирует до 200 миллионов рублей в разработчика ПО для оптимизации производственных процессов 2
01.10.2018 Стартап, основатели которого продали квартиры, получил $8 млн от АФК «Система», «Роснано» и РВК 2
18.10.2017 IBS инвестирует 100 млн рублей в фонд Skolkovo Ventures 2
06.03.2013 «Сколково» совместно с Kauffman Fellows Academy займется формированием в России сегмента «умных денег» 1

Публикаций - 34, упоминаний - 41

ВЭБ.РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Dioram - Диорам 3 3
Консорциум БАС 5 3
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 3
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 3
Ivideon - Мобильные видеорешения 54 2
Microsoft Corporation 24623 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Google LLC 11775 2
CM.Expert - АвтоЭксперт 7 2
Yandex - eLama - АДВ-Сервис 12 2
Varwin 10 2
TRINET 9 2
Beorg - Биорг 112 2
Softline - Софтлайн 2810 2
Selectel - Селектел 385 2
Yandex - Яндекс 7339 2
Код Безопасности 616 2
BFG Group - БФГ Групп - BFG-soft 11 1
МегаФон 8803 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Acronis - Акронис 448 1
АФК Система ПАО 1797 1
Philips 2053 1
Honeywell 282 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
SAS Institute 971 1
Brandquad - Бренд Квад 12 1
Ротек НПП 29 1
Ростелеком 9699 1
ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 62 1
Sphere 28 1
CoinKeeper - Dizrapp - Дизрапп 5 1
Cyberphysics - Сайберфизикс 6 1
VisionLabs - ВижнЛабс 221 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 104 1
Vocord - Вокорд 183 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 1
ЦРТ Инновации 70 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 49 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 15
Почта России ПАО 2112 3
Рапид Био 101 3
РВК - Российская венчурная компания 549 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк - Aegis Media 38 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 2
Maximum Education 5 2
Whoosh - ВУШ Холдинг 93 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Gett 81 1
Tesla Motors 396 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 1
МЮЗ - Московский ювелирный завод 14 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
Uber 330 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 46 1
Impulse VC - венчурный фонд 14 1
БТК холдинг 7 1
ВТБ Корпоративный акселератор 26 1
Газпром ПАО 1342 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 97 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
OKS Group 51 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 120 1
Венчурная студия 5 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
Аудит кортель 1 1
Elementaree - Элементари 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 23
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 304 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 66 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 30 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 12
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Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
ByteDance - TikTok 256 1
SAS Retail & CPG Cloud Analytics 4 1
Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 1
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VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 67 1
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Шувалов Игорь 82 2
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Новиков Павел 97 1
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Николаев Сергей 14 1
Батыров Ренат 10 1
Басов Максим 3 1
Ларин Дмитрий 23 1
Зиновьева Ольга 2 1
Гончарова Екатерина 4 1
Александров Василий 2 1
Дегтярева Наталия 19 1
Денисов Филипп 6 1
Фурсенко Андрей 128 1
Вексельберг Виктор 153 1
Николаев Айсен 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Европа 21767 2
Япония 13282 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 2
Индия - Bharat 5431 2
США - Калифорния 4625 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 717 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 866 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1278 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 790 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1760 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
Индонезия - Республика 956 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 933 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 562 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 388 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 25
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 13
Инвестиции венчурные - Venture investments 2128 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4474 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1945 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 2
Системно значимые банки - Системно значимые кредитные организации 20 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 199 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 879 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6697 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 503 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 1
Философия - Philosophy 444 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 1
Fashion industry - Индустрия моды 239 1
Транспорт - Автомобилестроение - VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 76 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Ведомости 996 1
Forbes - Форбс 816 1
Technavio 27 1
Markets&Markets Research 112 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 319 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 2
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция 36 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 46 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 31 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 95 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 31 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 3
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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