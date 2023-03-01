На поля России вылетят сотни дронов для обработки пестицидами и агрохимикатами

Беспилотникам готовят небо над полями

Минэкономики рассмотрело и поддержало инициативу ООО «Консорциум БАС» и других компаний установить экспериментальный правовой режим (ЭПР) на территории 10 пилотных регионов, которые войдут в эксперимент по использованию беспилотников для сельскохозяйственных нужд, сообщили CNews представители ведомства.

Для утверждения действия ЭПР Минэкономики подготовило проект постановления Правительства России. Документ получил название «Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении Программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации сельскохозяйственных беспилотных авиационных систем». Он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru.

Как следует из проекта постановления, установление ЭПР позволит беспрепятственно и в рамках законодательства использовать беспилотные авиационные системы (БАС) массой более 30 килограммов для защиты агрокультур.



«Потенциал применения БАС в сельском хозяйстве весьма значительный. — заявил директор департамента развития цифровой экономики Минэкономики Владимир Волошин. — Данный экспериментальный правовой режим обеспечивает сразу в нескольких субъектах РФ регуляторную рамку для легального тестирования и использования беспилотников при обработке сельхозполей. Следующим этапом планируем перейти к решению задач получения с помощью беспилотников исходных данных для технологий с использованием искусственного интеллекта. Результаты эксперимента будут иметь весомое значение для развития отрасли беспилотной авиации».

Как следует из пояснительной записки к проекту, также в рамках ЭПР предлагается ввести специальное регулирование по вопросам выдачи акта допуска сельскохозяйственных беспилотных систем (СБАС) к эксплуатации, в том числе производимых серийно, свидетельства внешнего пилота СБАС и порядка использования воздушного пространства для применения СБАС.

ЭПР будет реализован в рамках закона 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. Срок действия режима – три года.

«Программа для данного ЭПР разработана с учетом опыта реализации так называемого “логистического” ЭПР, в рамках которого осуществляется воздушная перевозка грузов и авиационные работы, — пояснили CNews представители Минэкономики. — Очевидно, что рынок применения СБАС один из самых готовых с технической точки зрения к подобным экспериментам. Со стороны агропредприятий растет понимание преимуществ и уникальных возможностей, которые дает применение СБАС. В тоже время нормативное регулирование в этой сфере, к сожалению, отстает от реальности».

Автор идеи

Одним из инициаторов проекта стало ООО «Консорциум БАС». По данным «СПАРК Интерфакс», компания зарегистрирована 2 сентября 2022 г., уставный капитал — 10 млн руб. Учредителями стали АО «Почта России» и ООО «Сколково — венчурные инвестиции» (Skolkovo Ventures). «Консорциум БАС» занимается развитием технологий беспилотной доставки.

Как отмечает генеральный директор консорциума Денис Барышников, планируется получить сразу несколько эффектов от установления ЭПР для применения сельскохозяйственных беспилотных авиационных систем (СБАС) в России.

«В первую очередь, это обеспечит возможность выполнять операции по защите растений в полностью легальном режиме, — отметил он. — Будут созданы условия для формирования массового спроса на СБАС отечественного производства, что обеспечит их серийное производство и снижение себестоимости за счет объемов. Последовательно будет сформирован запрос на компоненты для производства СБАС в адрес российских компаний. Важно отметить, что СБАС конструктивно близки к логистическим БАС. Поэтому их массовое применение станет практической площадкой для безопасной и при этом массовой отработки и доведения конструкций и технологий компонентов, которые в дальнейшем будут применяться в более ответственных сферах применения БАС».

Экспериментальные поля

Опытными районами для внедрения беспилотников в сельскохозяйственных нуждах станут — Ростовская, Самарская, Белгородская, Воронежская, Нижегородская и Новосибирская области, Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края, а также Татарстан.

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В небе над сельскохозяйственными полями этих регионов планируется протестировать беспилотники, предназначенные для химической обработки полей пестицидами и агрохимикатами.

Точная дата теста, как пояснили представители Минэкономики CNews, не определена, плановый срок установления ЭПР — II квартал 2023 г. «Мы ожидаем существенного увеличения числа субъектов ЭПР — эксплуатантов БАС на второй и третий годы реализации ЭПР. На старте будет задействовано порядка 50 единиц СБАС. Ближе к концу действия ЭПР можно ожидать до нескольких сотен единиц, по информации, полученной от инициатора проекта», — сообщили в ведомстве.

Дроны обладают особыми техническими характеристиками и конструктивными ограничениями, отмечают в Минэкономики. Высота и скорость полета, позволяют им наиболее эффективно осуществлять обработку различных сельскохозяйственных культур по сравнению с применением наземной сельскохозяйственной техники или даже сельскохозяйственной пилотируемой авиации.

Аналогия

Напомним, это уже не первый ЭПР, который поддержало Минэкономики. В январе 2023 г. ведомство дало «зеленый свет» идее по созданию в Иннополисе особого правового режима для проекта беспрепятственного тестирования дронов для перевозки грузов в Татарстане.

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Авторы проекта ставят целью создание максимально автономной и цифровизированной системы грузоперевозок при помощи дронов, которую в дальнейшем можно было бы масштабировать на всю Россию.