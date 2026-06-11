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Консорциум БАС

Консорциум БАС

«Консорциум БАС» - инвестиционный холдинг, созданный Sk Capital и “Почтой России”. Основная задача холдинга – поиск перспективных решений в области беспилотных авиационных систем и дальнейшие инвестиции в их разработку, производство и оказание сервисов в мониторинге, сельском хозяйстве и логистике.

СОБЫТИЯ

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11.06.2026 Гигантский российский ритейлер арендует на год рой БПЛА, чтобы заменить курьеров в доставке 1
02.05.2024 «Аэромакс» подготовит около 10 тыс. операторов агродронов к 2030 году 1
21.02.2024 По итогам испытаний тяжелого беспилотника «Партизан» подписано соглашение между «Консорциумом БАС», Фондом перспективных исследований и СибНИА 3
15.11.2023 АО «ГЛОНАСС» и «Консорциум БАС» ускорят массовое внедрение гражданских авиабеспилотников 2
27.04.2023 На Чукотке прошли первые тестовые полеты беспилотников 2
01.03.2023 На поля России вылетят сотни дронов для обработки пестицидами и агрохимикатами 3

Публикаций - 6, упоминаний - 12

Консорциум БАС и организации, системы, технологии, персоны:

Беспилотные авиационные системы 90 2
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 121 1
АФК Система ПАО - Aeromax - Аэромакс 39 1
ГЛОНАСС АО 273 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 59 3
Почта России ПАО 2327 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1100 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 107 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - СибНИА имени С.А. Чаплыгина ФАУ - Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина 11 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3386 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4917 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6481 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2854 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3776 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 78 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3174 1
ГосИнформСистемы 160 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3590 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13651 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7541 2
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Сельское хозяйство - AgroTech - AgriTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 164 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15771 1
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 316 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2690 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1376 1
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GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3047 1
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2961 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 550 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 274 1
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Россия - ПФО - Самарская область 1545 1
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