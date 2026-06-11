«Консорциум БАС» - инвестиционный холдинг, созданный Sk Capital и “Почтой России”. Основная задача холдинга – поиск перспективных решений в области беспилотных авиационных систем и дальнейшие инвестиции в их разработку, производство и оказание сервисов в мониторинге, сельском хозяйстве и логистике.