Получите все материалы CNews по ключевому слову
Консорциум БАС
«Консорциум БАС» - инвестиционный холдинг, созданный Sk Capital и “Почтой России”. Основная задача холдинга – поиск перспективных решений в области беспилотных авиационных систем и дальнейшие инвестиции в их разработку, производство и оказание сервисов в мониторинге, сельском хозяйстве и логистике.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Консорциум БАС и организации, системы, технологии, персоны:
|Беспилотные авиационные системы 90 2
|Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 121 1
|АФК Система ПАО - Aeromax - Аэромакс 39 1
|ГЛОНАСС АО 273 1
|ГосИнформСистемы 160 1
|Барышников Денис 5 4
|Путин Владимир 3441 2
|Сазанова Алиса 6 1
|Райкевич Алексей 126 1
|Волошин Владимир 18 1
|Барсук Владимир 1 1
|НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 125 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448883, в очереди разбора - 727338.
Создано именных указателей - 196080.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.