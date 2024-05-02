«Аэромакс» подготовит около 10 тыс. операторов агродронов к 2030 году

Компания «Аэромакс» планирует подготовить для российского рынка труда около 10 тыс. высококвалифицированных операторов, специализирующихся на управлении агродронами. Первая группа повышения квалификации успешно прошла обучение по программе эксплуатации гражданских беспилотных авиационных систем (БАС) в сельскохозяйственном секторе. В планах авиационного учебного центра компании полное обеспечение отечественного АПК операторами агродронов к 2030 г.

Последовательный рост потребности в операторах гражданских БАС, специализирующихся на операциях в агропромышленном комплексе – один из стратегических маркеров национального проекта развития беспилотных авиационных систем. Технологии гражданского беспилотья в АПК способны дать особый эффект за счет снижения операционных издержек, например, в процессах мониторинга состояния и обработки полей. Для достижения цели необходимы развитие специализированного авиапарка и обучение операторов особенностям работы с БАС в сельском хозяйстве.

«Помимо развития технологического образа современного отечественного сельского хозяйства, внедрение гражданских беспилотных технологий в АПК повысит и привлекательность самой отрасли в глазах молодежи, сформирует точки роста кадрового потенциала на годы вперед. Сегодня перед агропромышленным комплексом остро стоят вопросы обеспечения кадрами и повышения производительности труда. Наши разработки способны решить эти задачи», – сказала генеральный директор компании «Аэромакс» Алиса Сазанова.

Образовательная программа АУЦ «Аэромакс» одобрена куратором экспериментального правового режима «Консорциум БАС». Это позволяет компании готовить операторов агродронов для работы в 12 регионах России, где уже введен ЭПР. Компания ведет открытый набор на программу обучения операторов агродронов, поэтому стать частью процесса цифровизации российского АПК может любой желающий.