АО «ГЛОНАСС» и «Консорциум БАС» ускорят массовое внедрение гражданских авиабеспилотников

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич и генеральный директор «Консорциума БАС» Денис Барышников подписали соглашение о стратегическом партнерстве по развитию беспилотных авиационных систем.

Одной из первых площадок для практической реализации совместных проектов может стать экспериментальный правовой режим по применению БАС в сельском хозяйстве.

Совместная работа компаний поспособствует реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы», разработанного Правительством России в соответствии с поручениями Президента России Владимира Путина. Соглашение предполагает применение российского сервиса авиационного мониторинга, созданного на основе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», который ускорит решение задачи по интеграции гражданских беспилотных воздушных судов в воздушное пространство России.

Компании договорились о совместном тестировании спутниковых трекеров, разрабатываемых АО «ГЛОНАСС». Решение позволит интегрировать технологию для практического использования в агропромышленном комплексе на всей территории России.

«Сотрудничество с «Консорциумом БАС» и применение наших технологий в реальных задачах агропромышленного комплекса станет весомым вкладом в развитие беспилотной авиации. «ЭРА-ГЛОНАСС» в качестве доверенной среды для государственных органов является единственным на сегодня инструментом исключения запретов на использование беспилотной авиации и подтверждения заявленных маршрутов. В этом году мы успешно провели тестирование трекеров российского производства с технологией кэширования, которая позволяет накапливать трекинговую информацию при отсутствии сотовой связи. Конструкторское бюро «ГЛОНАСС» работает над созданием уникального спутникового трекера для гарантированного мониторинга и трекинга беспилотников по всей территории страны», - сказал Алексей Райкевич.