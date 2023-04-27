На Чукотке прошли первые тестовые полеты беспилотников

«Консорциум БАС», совместное предприятие Sk Capital и «Почты России», запустил тесты беспилотных авиасистем для доставки почтовых отправлений на территории Чукотского АО.

Первые испытательные полеты прошли по маршруту из Угольных Копей в столицу региона – Анадырь. Беспилотный аппарат «Геоскан-401» перевез через переправу между двумя населенными пунктами несколько тестовых партий почты в рамках федерального проекта-маяка «Беспилотная аэродоставка грузов». Пилотные регионы проекта: Чукотский автономный округ, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ ‒ Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ. Оператором опытного района выступает «Почта России».

В дальнейшем «Консорциум БАС» запустит опытную эксплуатацию беспилотников мультироторной и гибридной аэродинамической схемы на маршрутной сети «Почты России» и в других регионах, где действует экспериментальные правовые режимы.

Консорциум «БАС» был создан Sk Capital совместно с «Почтой России» для инвестирования в ключевые сегменты активно развивающегося рынка беспилотных авиасистем. Инвестиционный холдинг делает ставку на партнерство с лидерами, которые обладают наиболее полным набором технологических компетенций, а также экспертизой на целевых рынках.

«Переправка почтовых отправлений во время ледохода - одна из наиболее актуальных транспортных задач в труднодоступных регионах России. Традиционная пилотируемая авиация зачастую не готова перевозить небольшие партии грузов с высокой частотой. Именно беспилотные авиасистемы позволят решить эту задачу», – отметил генеральный директор «Консорциума БАС» Денис Барышников.

По оценкам «Почты России», использование БАС увеличит частоту перевозки почтовых отправлений на региональной маршрутной сети, позволит в перспективе увеличить объемы грузопотока более чем в 10 раз и, при этом, снизит стоимость логистических сервисов до 50%.

Планы развития беспилотной отрасли будут детально обсуждаться 27 апреля 2023 г. в индустриальном парке «Руднево» при участии Президента России Владимира Путина.

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«Консорциум БАС» - инвестиционный холдинг, созданный Sk Capital и «Почтой России». Основная задача холдинга – поиск перспективных решений в области беспилотных авиационных систем и дальнейшие инвестиции в их разработку, производство и оказание сервисов в мониторинге, сельском хозяйстве и логистике.

Sk Capital — инвестиционная платформа по управлению VC&PE фондами, построению технологических лидеров и привлечению финансирования для быстрорастущих компаний. Sk Capital инвестирует в системно значимые технологические вертикали от VC стадии до pre-IPO. Команда Sk Capital обладает 15-летним практическим опытом управления VC&PE фондами с объемом закрытых сделок более $1 млрд.

Группа компаний «Геоскан» занимается разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов, средств связи и малых космических аппаратов. ГК «Геоскан» поставляет продукцию в 25 стран мира.