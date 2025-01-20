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Индексная книга (каталог) CNews*
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Волошин Владимир



20.01.2025 Эксперимент «Почты России» по доставке посылок дронами продлят на три года 1
27.11.2024 Создателям сайтов по сбору персональных данных грозят тюремные сроки 1
30.05.2024 В России с 2025 г. появится «зеленая» маркировка видеоигр 1
14.04.2023 Летные испытания гражданских беспилотников в Самаре и Тольятти могут начать с середины мая 2023 года 1
24.03.2023 Закрылся российский портал открытых госданных 1
01.03.2023 На поля России вылетят сотни дронов для обработки пестицидами и агрохимикатами 1
18.11.2022 Минэкономразвития расширяет сферы, в которых потенциально может быть запущен ЭПР 1
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 1
16.11.2015 ТТК предоставил услуги дальней связи Оборонэнергосбыту в Биробиджане 1
25.09.2001 Семинар РОЦИТ: Интернет-сообщества в российском интернете 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Волошин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
Lenovo Group 2292 1
Huawei 3932 1
Dell Technologies - Dell Computer 2135 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
ММК Информсервис 51 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
8213 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Oracle Corporation 6687 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 36 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 34 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 170 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 44 1
Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 44 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 917 1
Консорциум БАС 5 1
Аэроскрипт НИЦ - Научно-исследовательский центр 19 1
ЭФКО ГК - Бирюч ИЦ - Инновационный центр 5 1
Т1 Иннотех 178 1
Brightcom Group - Lycos Russia - Лайкос Россия - Lycos Eastern Europe Gmbh - Лайкос Истерн Юроп Гмбх 17 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Почта России ПАО 2112 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 57 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 20 1
Минобороны РФ - Оборонэнергосбыт 4 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 34 1
Транспорта будущего 6 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 304 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 99 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 44 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 101 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 2
Маршрутизация - Routing 498 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
Умные платформы 1682 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 313 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 479 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1156 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 774 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 242 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Linux OS 9936 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 45 1
Microsoft Windows 15656 1
Ctrl2Go SmartTeam 8 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Иннополис 9 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Арктика 1 1
Trinity FlexApp СХД 6 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData ЦОД 18 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 128 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 62 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 13 1
Росстандарт - Аршин ФГИС - Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений 10 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 13 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 23 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Москва-2 18 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 1
Ctrl2Go SmartAdviser 4 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 1
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 55 1
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 41 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 1
Александров Александр 70 1
Меденцев Константин 97 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Пустарнаков Роман 45 1
Харитонов Дмитрий 49 1
Свиридов Владимир 28 1
Слесаренко Марина 23 1
Солопов Вячеслав 37 1
Трофимов Дмитрий 41 1
Феоктистов Вадим 35 1
Абакумов Евгений 205 1
Чаркин Владимир 16 1
Богданов Андрей 41 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Свинцов Андрей 45 1
Сергеев Сергей 138 1
Чаркин Евгений 296 1
Натрусов Артем 284 1
Бабкин Николай 24 1
Ильина Наталья 18 1
Верисов Михаил 22 1
Тятюшев Максим 97 1
Порошин Тимур 30 1
Шадаев Максут 1008 1
Шаев Виталий 43 1
Сотин Денис 205 1
Делицын Леонид 128 1
Петров Михаил 138 1
Мнев Игорь 17 1
Роженцов Вадим 8 1
Тихонова Божена 16 1
Книгин Михаил 17 1
Королёв Дмитрий 18 1
Перегудов Денис 4 1
Веселов Андрей 21 1
Немченков Сергей 11 1
Серебряникова Анна 72 1
Белоусов Андрей 140 1
Панченко Иван 138 1
Горяйнов Андрей 50 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 2
Россия - ПФО - Самарская область 1307 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Америка Латинская 1811 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 74 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 314 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Биробиджан 77 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 866 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1278 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 790 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1760 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Бирюч 8 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 414 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Ванинский район - Ванино 33 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2303 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 491 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 249 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
Импортозамещение - параллельный импорт 480 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 166 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 1
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Образование в России 2190 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 199 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 1
Зоология - наука о животных 2603 1
Льготы - Льготные кредиты 140 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Ведомости 996 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
CNews AWARDS - награда 519 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
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