Власти разрешили беспилотным грузовикам в России ездить без водителя-испытателя в кабине

Правительство продлевает эксперимент с перевозкой грузов по российским трассам при помощи беспилотных автомобилей. В «пилоте» теперь примут участие машины без водителя-испытателя в кабине.



Водитель за рулем не нужен

В России до 2028 г. продлевается действие экспериментального правового режима (ЭПР) о беспилотных грузовиках, который должен был закончиться в 2025 г., выяснил «Коммерсант». Это указано в опубликованном Постановлении Правительства №1790.

Документ содержит важное нововведение, касающееся условий проводимых испытаний. В 2026 г. на российских дорогах ожидается появление транспортных средств (ТС), управление которыми будет доверено целиком автоматике при «удаленной маршрутизации», без присутствия человека в салоне. Такие ВАТС (высокоавтоматизированные транспортные средства) относятся ко второй, более продвинутой категории.

Ранее ВАТС могли ездить только с испытателем на месте водителя, который подстраховывал работу ПО (первая категория).

freepik, создано при помощи ИИ Беспилотным грузовикам в России разрешили ездить без водителя в салоне

К окончанию ЭПР ВАТС первой категории должны проехать суммарно не менее 17,6 млн км, ВАТС второй категории — не менее 100 тыс. км, указано в Постановлении.

Эксперимент будет продолжаться на трассе М-11 (соединяет Санкт-Петербург и Москву), К «пилоту» присоединятся Башкирия, Пермский край и Свердловская область — трасса М-12, которая продлена до Екатеринбурга.

Новые требования к ТС, водителям и владельцам

Постановлением уточняются и ужесточаются требования к ТС. Автономно передвигающийся автомобиль должен теперь уметь совершать «маневр минимального риска», который определен как «последовательности действий», направленных на «минимизацию рисков ДТП в случае критического сбоя в работе автоматизированной системы», после которых машина должна безопасно остановиться.

Для водителей-испытателей впервые вводится требование по отсутствию судимостей.

Владельцы ВАТС будут обязаны раз в полгода информировать Правительство о том, сколько ДТП произошло с беспилотными машинами и как часто водитель-испытатель принимал на себя управление при отказе электроники.

Эксперименты с беспилотным транспортом

ЭПР с беспилотными грузовиками был запущен в России в 2023 г. К августу 2024 г. в нем участвовали 14 ТС: шесть производства компании «КамАЗ» и восемь — «Сберавто». В 2025 г. автопарк должен был достичь 93 беспилотных автомобилей.

За время эксперимента было перевезено более 20 тыс. тонн грузов, при этом не зарегистрировано ни одного ДТП по вине большегрузов, как сказал изданию директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин.

«Достигнутая степень технологической зрелости ВАТС позволила пересмотреть условия эксперимента и перейти к использованию более доверенных и апробированных решений, что позволит исключить инженера-испытателя из салона транспортного средства», — отметил Волошин.

Глава Минтранса Андрей Никитин назвал развитие беспилотных грузоперевозок «одним из главных направлений развития высокотехнологичного транспорта»: «Мы экономим топливо, ускоряем логистику и повышаем безопасность на дорогах, поскольку искусственный интеллект может работать круглосуточно, исключая риск возникновения человеческого фактора».

«Полученный опыт позволяет уверенно двигаться вперед и формировать полноценную нормативную базу для отрасли», — считает директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова.

Над федеральным регулированием беспилотных автомобилей Минтранс работает уже несколько лет. Закон будет содержать правила для всех типов беспилотных автомобилей, в том числе ответственность за ДТП.

Первый в России беспилотный трамвай уже перевозит пассажиров по маршруту №10 в Москве. К концу 2026 г. планируется запустить беспилотные поезда в московском метро. В 2026 г., при одобрении городского Дептранса, первые 100 роботакси «Яндекса» начнут ездить в ограниченных районах столицы с обычными пассажирами.