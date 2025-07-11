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В 2026 году в московском метро пассажиров начнут перевозить беспилотные поезда

В Москве к концу 2026 г. запустят беспилотные поезда метро. В Саудовской Аравии в столичном метрополитене с прошлого года уже действует целая беспилотная система из 85 станций.

Метро без машиниста

Первые беспилотные поезда начнут курсировать в столичном метро в конце 2026 г., рассказал в интервью РИА «Новости» мэр Москвы Сергей Собянин.

«В конце следующего года пойдут первые беспилотные поезда метро. Наши коллеги из "Российских железных дорог" активно работают над беспилотными поездами на МЦК и на Московских центральных диаметрах», — сказал Собянин.

Одно из важных преимуществ московского метрополитена — самые короткие интервалы движения поездов в 90 секунд мэр перечислил в ряду сложностей проекта: «И для этого нужны совершенно другие требования, другая реакция должна быть, другая надежность. Это, конечно, создает сложности и дополнительные вызовы, но я надеюсь, что мы их преодолеем».

Самоуправляемые вагоны

Власти Саудовской Аравии объявили о запуске в своей столице самой протяженной в мире системы беспилотного метро из 85 станций в 2024 г., как писал New Atlas. Отмечалось, что интерьер станций был тщательно просчитан для облегчения навигации и трафика. В качестве подвижного состава в беспилотном метро планировалось использовать электрические поезда Alstom Metropolis и Innovia Metro.

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Официальный сайт мэра и правительства Москвы
Поезда метро с беспилотной системой управления запустят в Москве к концу 2026 г.

В Москве пока только испытывают другие беспилотные вагоны — трамваи. На них жители Москвы смогут начать ездить до конца 2025 г., также пообещал Собянин. Проект находится на активной стадии внедрения.

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Цифровизация

Первый в России беспилотный трамвай начали тестировать осенью 2024 г. Об этом сообщалось на официальном сайте столичной мэрии. К маю он проехал уже более 100 км по московским улицам. Во время движения вагон с помощью камер и лидаров собирает данные для обучения нейронной сети, чтобы улучшить распознавание встречающихся объектов.

В июле 2024 г. представители компании Cognitive Pilot сообщили CNews о внедрении своего решения для автономного движения трамваев в Санкт-Петербурге. Основными элементами Cognitive Navigation являются инерциальный модуль (гироскопическое устройство, отвечающее за ориентацию трамвая в пространстве), одометрический датчик (средство определения пройденного трамваем расстояния на основании измерения угла поворота колес) и карта всей рельсовой сети города (включающая все возможные маршруты движения транспорта, депо, развязки и т.д.).

Беспилотный транспорт в России

Передовиком по внедрению беспилотных направления является такси, в том числе от российского «Яндекса», который занимается беспилотными автомобилями с 2017 г. В 2018 г. Yandex SDG получила разрешение на испытания беспилотного автомобиля в Израиле. В Москве публичное тестирование беспилотного такси «Яндекса» началось летом 2023 г.

В сентябре 2024 г. CNews писал о запуске движения беспилотных грузовых автомобилей на протяжении всей трассы М-11 «Нева». Первые беспилотные грузоперевозки между Москвой и Петербургом стартовали в июне 2023 г., когда на трассу вышли всего три автомобиля. В 2025 г. автопарк тягачей, не требующих присутствия человека за рулем, согласно планам властей, достигнет 93 автомобилей.

Анна Любавина

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