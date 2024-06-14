«Яндекс» регистрирует специальный бренд для беспилотных автомобилей

«Яндекс» собирается создать отдельный бренд для проектов, связанных с беспилотными автомобилями и роботами-доставщиками. Компания также подала заявку на товарный знак «Автономный транспорт». Производитель развивает технологию автономного вождения с 2017 г.

Создание отдельного бренда

Компания «Яндекс» будет регистрировать новые товарные знаки для беспилотных автомобилей и роботов-доставщиков. Об этом в середине июня 2024 г. сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в компании.

По информации ТАСС, компания «Яндекс» подала заявка на торговую марку с названием «Автономный транспорт». Это направление будет отвечать за создание программного обеспечения (ПО), программных приложений и компонентов. Кроме того, под таким брендом будут выпускать роботов и беспилотные автомобили, считает источник ТАСС.

Все проекты компании «Яндекс», связанные с беспилотными автомобилями и роботами-доставщиками, планируется развивать внутри одного направления под брендом «Автономный транспорт». Компания также подала заявку на товарный знак «Автономный транспорт», следует из базы Роспатента.

Направление беспилотных автомобилей

Компания «Яндекс» занимается беспилотными автомобилями с 2017 г. В 2020 г. компания объявила о выделении этого направления в отдельную компанию Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG) из группы «Яндекс Такси». В 2018 г. Yandex SDG получила разрешение на испытания беспилотного автомобиля в Израиле. С тех пор в регионе велись тесты и работала команда инженеров.

В 2022 г. стало известно о планах «Яндекса» перенести из России в Израиль разработку технологий беспилотного транспорта. Источник издания Forbes в профильном подразделении компании называл домен avride.ai одним из потенциальных названий новой структуры. Параллельно компания искала инвестиции на развитие, так как беспилотное направление оставалось убыточным, но безуспешно. По словам собеседников издания, в США уже работает офис. В Соединенные Штаты в 2023 г. также релоцировалась часть специалистов израильского подразделения по разработке беспилотников, а еще часть команды ждет американские визы.

Финансовые вопросы - лишь одна из причин переезда команды в США, утверждает второй собеседник Forbes, близкий к зарубежной части компании. По его словам, из Соединенных Штатов удобнее развивать международный бизнес. К тому же в Техасе большое количество дорог общего пользования, которые подходят для тестирования беспилотных автомобилей от Yandex SDG, а также благоприятная регуляторная база. Однако закрывать офис в Израиле компания «Яндекс» не планирует, заверил источник.

Россия не стоит на месте

Сфера применения беспилотных аппаратов очень широка, но сначала нужно создать нормативно-правовую базу их использования. Об этом в 2017 г. заявил президент Росии Владимир Путин. Президент отметил, что беспилотники могут применяться и в авиации, и в автотранспорте, и в сфере космоса, и в военной сфере. Президент добавил, что даже войны могут заканчиваться, когда беспилотники одной стороны будут уничтожены беспилотниками другой стороны, потому что тогда останется только сдаться в плен.

В 2018 г. премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении тестирования беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Эксперимент длился с 1 декабря 2018 г. в Москве и Татарстане и продлится по 1 марта 2022 г.

В середине декабря 2019 г. стало известно о том, что компания «Яндекс» начала использовать в беспилотных автомобилях лидары и камеры собственного производства. В компании утверждали, что ее решения наполовину дешевле иностранных аналогов.

В 2020 г. стало известно о подготовленном властями Татарстана проекта федерального закона «Об инновационных транспортных средствах», который будет регулировать движение беспилотных автомобилей по дорогам общего пользования. Как писал «Коммерсант» со ссылкой на этот документ, владельцы самоуправляемых машин должны будут получать специальные права на управление таким транспортом.

Московская городская дума в 2021 г. утвердила правила использования беспилотных автомобилей в российской столице. Депутаты одобрили установление экспериментального правового режима для эксплуатации таких транспортных средств. Со слов председателя думы Алексея Шапошникова, наша задача – создать необходимые правовые условия для возможности объективной оценки и систематизации результатов эксперимента, чтобы этот опыт нашел свое отражение в окончательной редакции законопроекта Правительства России, который будет регулировать правила эксплуатации беспилотников.

В 2022 г. стало известно о том, что Правительство России согласовало программу экспериментального правового режима (ЭПР) для запуска беспилотных такси. Согласно программе, беспилотные такси смогут ездить на 18 улицах в московском районе «Ясенево», в центре «Сириус» в Краснодарском крае, на территории Сколково и в Иннополисе (город-спутник Казани). В последних двух городах автомобили смогут перемещаться без инженера на борту. «Яндекс» еще в 2021 г. подавала заявку на ЭПР, на основе которой и разрабатывалось постановление правительства и программа запуска такси-беспилотников.

Минэкономразвития России летом 2022 г. опубликовало правила эксплуатации беспилотных легковых и грузовых автомобилей в городах и пригородах в более чем 40 регионах России. Разработанный ведомством документ устанавливает экспериментальный правовой режим (ЭПР) для эксплуатации самоуправляемых машин. Согласно проекту, беспилотные автомобили будут разделены на две группы: в первую входят транспортные средства, в которых постоянно находится водитель-испытатель — на водительском или переднем пассажирском месте. Ко второй отнесены машины, которые двигаются в полностью автономном режиме и удаленно контролируются оператором.

В рамках цифровизации транспортного комплекса в России в 2023 г. на дороге М-11 «Нева» используются 6 грузовых беспилотников ПАО «Камаз» и 3 грузовых беспилотника ООО «Сберавтотех». Об этом говорится в отчете Минтранса России, который опубликован в конце марта 2024 г. В документе сказано, что в 2023 г. создан цифровой двойник автомобильной дороги М-11 «Нева». Выполнено 2,52 тыс. проездов по указанной трассе. Объем перевезенного груза достиг 161 тыс. куб. метров при плановом значении 93 тыс. куб. метров.

По информации ТАСС, Центральный научно-исследовательский институт автомобилей и автомобильных двигателей (НАМИ) начал дорожные испытания Lada Vesta с автопилотом. Об этом в начале апреля 2024 г. рассказал исполнительный директор по информационным и интеллектуальным системам ФГУП «НАМИ» Денис Ендачев. По словам Ендачева, в течение многих лет институт участвуют в разработке и тестировании подобных технологий. Система показывает стабильность в работе, успешно выполняя движение в беспилотном режиме в городском потоке. Автопилоты помогут сократить стоимость перевозки пассажиров в такси и удешевят грузоперевозки.