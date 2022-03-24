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Индексная книга (каталог) CNews*
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Мосгордума Московская городская Дума

СОБЫТИЯ


24.03.2022 IVA MCU связала Международную космическую станцию и Московскую городскую Думу

итии столицы. Реализация проекта организации дистанционного участия Олега Артемьева из космоса стала возможной благодаря поддержке «Роскосмоса», Департамента информационных технологий города Москвы и Московской городской Думы города Москвы. «Современные технологии видеоконференцсвязи давно уже стали доступными и фактически стерли барьеры, ограничивающие интерактивные коммуникации в современ
03.06.2020 Власти вносят в Трудовой кодекс регулирование удаленной работы

ь временного или частичного выполнения сотрудником своей работы в дистанционной форме. Предложенный Мосгордумой законопроект представляет собой поправки в ст. 57 Трудового кодекса. Документ № 9
09.09.2019 Электронное голосование на выборах в Мосгордуму за день ломалось дважды

Сбой в системе голосования Система электронного голосования, которую использовали на выборах депутатов в Мосгордуму, дважды в течение дня испытала сбой. О первом сбое сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Артема Кос
20.08.2014 «Яблоко» запускает мобильное приложение к выборам в Мосгордуму

20 августа партия «Яблоко» запускает мобильное приложение, посвященное выборам в Московскую городскую Думу в 2014 г. С помощью него пользователи смогут узнать подробную информацию о кандидате от «Яблока» по каждому округу, а также имена кандидатов от других партий, сообщили
05.06.2014 МГТС обеспечит видеонаблюдение на выборах в Московскую городскую Думу

МГТС сообщила о предоставлении услуг видеонаблюдения на выборах в Московскую городскую Думу. МГТС была признана победителем в открытом конкурсе Департамента информационных технологий Москвы на оказание услуг видеонаблюдения на выборах в Московскую городску
23.01.2013 «Билайн Бизнес» обеспечит связью Московскую городскую Думу

более 140 SIM-карт для организации служебной голосовой связи, как для депутатов, так и для аппарата Московской городской Думы. «С большинством корпоративных клиентов нас связывает многолетнее с
06.04.2012 Депутат Мосгордумы обменялся сотовыми активами с TeliaSonera

дельце непальского и камбоджийского оператора - кипрском оффшоре с российскими корнями TimeTurns Holdings. Как ранее сообщали CNews источники на телекоммуникационном рынке, за TimeTurns стоят депутат Мосгордумы Александр Милявский и работающая в России гражданка Непала Самата Прасад (Samatha Prasad). Оба известны как владельцы МТЦ «Рубин», производившего в советское время телевизоры, а сейч
26.08.2010 Московская городская дума хочет ввести штрафы за скачивание фильмов в Сети

Депутаты Московской городской думы предлагают установить штрафы для тех, кто незаконно скачивает фильмы в интернете. Об этом сегодня, 26 августа, заявил на заседании городского штаба по координации деят
28.07.2009 «Открытые Технологии» займутся сопровождением ИС Московской городской Думы

все выполняемые работы направлены на поддержание безотказного функционирования информационных служб Московской городской Думы: электронной почты, порталов и баз данных, развернутых на серверах

17.03.2009 «Акадо Телеком» предоставил Московской Городской Думе доступ в Сеть

р» (торговая марка «Акадо Телеком»), оператор мультисервисной сети московского региона, подписал контракт на оказание услуг по предоставлению защищенного доступа в интернет на скорости 100 Мбит/с для Московской Городской Думы. Котировочные заявки на участие в размещении заказа подавали 5 операторов связи. Предложение «Акадо Телеком» было оптимально по цене и при этом соответствовало всем тр
18.05.2007 Детские игрушки будут проходить психологическую экспертизу

Комиссия по науке и образованию Мосгордумы приняла решение рекомендовать Департаменту образования города проведение обязатель
16.02.2007 Мосгордума намерена отменить плату за предоставление абонентской линии МГТС

Депутаты Московской городской думы намерены добиться отмены платы за предоставление абонентской линии

21.06.2005 Мобильники: cтатистика грабежей по районам Москвы

Как рассказали CNews в комиссии по безопасности Мосгордумы, в 2004 году в Москве было зарегистрировано в общей сложности 23584 преступления,

10.02.2005 Депутаты Мосгордумы ратуют за финансирование науки

оддержка правительством Москвы, и они привлекаются к выполнению научно-технических разработок. Так, Московской городской Думой в 2001 году был принят закон города Москвы «Об основах научно-техн

Публикаций - 148, упоминаний - 182

Мосгордума и организации, системы, технологии, персоны:

Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 9
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 6
Ростелеком 10948 5
Visor 70 4
Гранит-Центр НПП 47 4
9594 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 4
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 3
Ncell - Поставщик услуг мобильной связи из Непала 6 3
eHouse 68 3
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 3
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 52 3
БЕЛИФ ОГУ ОГБУ - Белгородский информационный фонд - Белгородский областной фонд 10 3
МегаФон 10742 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
Bitfury Group 26 3
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 3
R-Vision - Р-Вижн 267 2
Web3 Tech - Веб3 Технологии - Веб3 Интегратор - Waves Enterprise 40 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
ИТБ - Информационные технологии будущего 109 2
Мостелеком 76 2
Питерская группа связистов 441 2
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 61 2
ААМ Системз - AAM Systems 46 2
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 146 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 2
Ланит - Lansoft - Лансофт 111 2
Ростелеком - TData - ТДата 71 2
CoWork - Коворкинг Платформ 21 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 2
Cisco Systems 5372 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 4
TimeTurns Holdings 10 4
Газпром ПАО 1493 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
Мосэнерго ПАО 132 3
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 30 3
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 3
В2В Energo ЭТП - Центр реновации энергетики - Инжиниринговая компания 13 3
АМКОДОР 8 3
ВАНКБ - Всемирная академия наук комплексной безопасности 9 3
Градиент Альфа 6 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Альфа-Банк 1979 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 2
Мосводоканал МГУП 69 2
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 2
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
Мослифт АО 6 2
Силовые машины 166 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 2
Кофемания 85 2
Разгуляй 40 2
АвтоВАЗ - Лада Ижевск - Lada Ижевск - ИжАвто - Ижевский автомобильный завод 12 2
Техноресурс 9 2
ФЭП - Фонд эффективной политики 21 2
Norton Rose Fulbright 5 2
ФМБА России - ЮОМЦ - Южный окружной медицинский центр 7 2
Почта России ПАО 2370 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 56
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 43
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 32
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 20
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 8
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 8
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 7
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 6
ЦИК РФ - Мосгоризбирком - Московская городская избирательная комиссия 17 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 6
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 6
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 5
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 4
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 4
Правительство Владимирской области - Администрация Губернатора Владимирской области - органы государственной власти 34 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Федеральное собрание Российской Федерации 318 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 3
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 3
Счётная палата РФ - КСП Москвы - Контрольно-счетная палата города Москвы 12 3
Минэкономразвития РФ - Департамент корпоративного управления и новой экономики Министерства экономического развития и торговли РФ 22 3
Единая Россия - Политическая партия 321 7
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 3
ВЭО России - Вольное экономическое общество России - ВЭО Москвы - Вольное экономическое общество Москвы 14 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
Демократическая политическая партия США 122 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
IFF - Internet Freedom Foundation 5 1
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
Русский Щит - ассоциация 39 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
Родина - Российская национально-консервативная партия 2 1
Международная Академия транспорта 5 1
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 22
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 19
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 18
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 14
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 14
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 10
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 10
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 7
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 7
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 6
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 6
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 5
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 5
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 13
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 103 6
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 49 5
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 5
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 4
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 64 4
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 4
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 4
Kaspersky Polys Voting Machine 17 3
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 74 3
Kaspersky Polys.ГОСТ - Дистанционное электронное голосование 4 3
Росатом - ОЭТП - Атоминформресурс - Отраслевая электронная торговая площадка Федерального агентства по атомной энергии - Единый отраслевой стандарт закупок ГК Росатом 21 3
Google Android 15244 3
Microsoft Windows 16882 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 73 2
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 133 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - МВОС - Московская волоконно-оптическая сеть 18 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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