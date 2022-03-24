Мосгордума

итии столицы. Реализация проекта организации дистанционного участия Олега Артемьева из космоса стала возможной благодаря поддержке «Роскосмоса», Департамента информационных технологий города Москвы и Московской городской Думы города Москвы. «Современные технологии видеоконференцсвязи давно уже стали доступными и фактически стерли барьеры, ограничивающие интерактивные коммуникации в современ

ь временного или частичного выполнения сотрудником своей работы в дистанционной форме. Предложенный Мосгордумой законопроект представляет собой поправки в ст. 57 Трудового кодекса. Документ № 9

Сбой в системе голосования Система электронного голосования, которую использовали на выборах депутатов в Мосгордуму , дважды в течение дня испытала сбой. О первом сбое сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Артема Кос