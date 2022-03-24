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Мосгордума Московская городская Дума
СОБЫТИЯ
|24.03.2022
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IVA MCU связала Международную космическую станцию и Московскую городскую Думу
итии столицы. Реализация проекта организации дистанционного участия Олега Артемьева из космоса стала возможной благодаря поддержке «Роскосмоса», Департамента информационных технологий города Москвы и Московской городской Думы города Москвы. «Современные технологии видеоконференцсвязи давно уже стали доступными и фактически стерли барьеры, ограничивающие интерактивные коммуникации в современ
|03.06.2020
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Власти вносят в Трудовой кодекс регулирование удаленной работы
ь временного или частичного выполнения сотрудником своей работы в дистанционной форме. Предложенный Мосгордумой законопроект представляет собой поправки в ст. 57 Трудового кодекса. Документ № 9
|09.09.2019
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Электронное голосование на выборах в Мосгордуму за день ломалось дважды
Сбой в системе голосования Система электронного голосования, которую использовали на выборах депутатов в Мосгордуму, дважды в течение дня испытала сбой. О первом сбое сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Артема Кос
|20.08.2014
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«Яблоко» запускает мобильное приложение к выборам в Мосгордуму
20 августа партия «Яблоко» запускает мобильное приложение, посвященное выборам в Московскую городскую Думу в 2014 г. С помощью него пользователи смогут узнать подробную информацию о кандидате от «Яблока» по каждому округу, а также имена кандидатов от других партий, сообщили
|05.06.2014
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МГТС обеспечит видеонаблюдение на выборах в Московскую городскую Думу
МГТС сообщила о предоставлении услуг видеонаблюдения на выборах в Московскую городскую Думу. МГТС была признана победителем в открытом конкурсе Департамента информационных технологий Москвы на оказание услуг видеонаблюдения на выборах в Московскую городску
|23.01.2013
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«Билайн Бизнес» обеспечит связью Московскую городскую Думу
более 140 SIM-карт для организации служебной голосовой связи, как для депутатов, так и для аппарата Московской городской Думы. «С большинством корпоративных клиентов нас связывает многолетнее с
|06.04.2012
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Депутат Мосгордумы обменялся сотовыми активами с TeliaSonera
дельце непальского и камбоджийского оператора - кипрском оффшоре с российскими корнями TimeTurns Holdings. Как ранее сообщали CNews источники на телекоммуникационном рынке, за TimeTurns стоят депутат Мосгордумы Александр Милявский и работающая в России гражданка Непала Самата Прасад (Samatha Prasad). Оба известны как владельцы МТЦ «Рубин», производившего в советское время телевизоры, а сейч
|26.08.2010
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Московская городская дума хочет ввести штрафы за скачивание фильмов в Сети
Депутаты Московской городской думы предлагают установить штрафы для тех, кто незаконно скачивает фильмы в интернете. Об этом сегодня, 26 августа, заявил на заседании городского штаба по координации деят
|28.07.2009
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«Открытые Технологии» займутся сопровождением ИС Московской городской Думы
все выполняемые работы направлены на поддержание безотказного функционирования информационных служб Московской городской Думы: электронной почты, порталов и баз данных, развернутых на серверах
|17.03.2009
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«Акадо Телеком» предоставил Московской Городской Думе доступ в Сеть
р» (торговая марка «Акадо Телеком»), оператор мультисервисной сети московского региона, подписал контракт на оказание услуг по предоставлению защищенного доступа в интернет на скорости 100 Мбит/с для Московской Городской Думы. Котировочные заявки на участие в размещении заказа подавали 5 операторов связи. Предложение «Акадо Телеком» было оптимально по цене и при этом соответствовало всем тр
|18.05.2007
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Детские игрушки будут проходить психологическую экспертизу
Комиссия по науке и образованию Мосгордумы приняла решение рекомендовать Департаменту образования города проведение обязатель
|16.02.2007
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Мосгордума намерена отменить плату за предоставление абонентской линии МГТС
Депутаты Московской городской думы намерены добиться отмены платы за предоставление абонентской линии
|21.06.2005
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Мобильники: cтатистика грабежей по районам Москвы
Как рассказали CNews в комиссии по безопасности Мосгордумы, в 2004 году в Москве было зарегистрировано в общей сложности 23584 преступления,
|10.02.2005
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Депутаты Мосгордумы ратуют за финансирование науки
оддержка правительством Москвы, и они привлекаются к выполнению научно-технических разработок. Так, Московской городской Думой в 2001 году был принят закон города Москвы «Об основах научно-техн
Мосгордума и организации, системы, технологии, персоны:
|Собянин Сергей 538 12
|Ермолаев Артем 379 11
|Орлов Степан 11 11
|Святенко Инна 10 7
|Путин Владимир 3454 6
|Милявский Александр 6 5
|Лужков Юрий 113 5
|Бунимович Евгений 4 4
|Нестеров Алексей 175 3
|Панченко Иван 197 3
|Кирьянова Александра 169 3
|Ликсутов Максим 245 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Припачкин Юрий 67 3
|Сазонов Александр 13 3
|Михайлов Алексей 115 3
|Шапошников Алексей 4 3
|Ковалев Андрей 43 3
|Вешняков Александр 30 3
|Шетиленко Марина 3 3
|Самойлова Инна 3 3
|Prasad Samatha - Прасад Самата 3 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Каримова Гульнара 95 2
|Ермаков Валерий 140 2
|Шохин Александр 36 2
|Мельникова Алиса 100 2
|Галкин Николай 140 2
|Воронков Михаил 10 2
|Козырев Алексей 328 2
|Костырко Артем 6 2
|Шарак Андрей 67 2
|Цыганков Дмитрий 38 2
|Петров Анатолий 10 2
|Хомяк Юрий 38 2
|Попов Владимир 25 2
|Серова Елена 320 2
|Горбунов Валентин 4 2
|Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 2
|Закоржевский Вячеслав 94 2
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