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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Мосгордума
Московская городская Дума
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 55, упоминаний - 85
Мосгордума упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Россети ПАО 168 1
|КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 1
|РЖД - Российские железные дороги 1081 1
|ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
|Muddy Waters 7 1
|Единая Россия - Политическая партия 176 2
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
|ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 3 1
|Путин Владимир 1828 3
|Собянин Сергей 211 2
|Ермолаев Артем 340 2
|Костырко Артем 6 2
|Исаев Андрей 19 1
|Милявский Александр 3 1
|Шапошников Алексей 1 1
|Сазонов Александр 12 1
|Понькин Александр 26 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Войтов Матвей 5 1
|Неверов Сергей 6 1
|Ермолов Юрий 1 1
|Алексеев Антон 20 1
|Булаев Николай 2 1
|Белозеров Андрей 35 1
|Бугаев Александр 3 1
|Чичваркин Евгений 82 1
|Воронков Михаил 6 1
|Массух Илья 192 1
|Чукарин Алексей 56 1
|Горбатько Александр 90 1
|Орловский Виктор 229 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 1
|Медуза - Meduza 18 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767838, в очереди разбора - 671523.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767838, в очереди разбора - 671523.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru