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Мосгордума
Московская городская Дума


12.10.2021 Шведская коррупция в телекоме: Как знаменитая компания строила странный бизнес с королевской семьей 1
01.09.2021 В последние годы власти «отрубали» интернет в своих странах сотни раз. Со временем вкус к отключениям растет 1
11.06.2021 На выборах через интернет в Москве можно будет неограниченное число раз передумать и переголосовать 2
14.05.2021 «Лаборатория Касперского» займется развитием московской системы электронного голосования 1
13.05.2021 «Касперский» «допилит» систему голосования через интернет для выборов в Москве 2
17.12.2020 ДИТ Москвы исполнил бюджет на 70%, но получил почти 80 миллиардов на 2021 год 1
03.12.2020 «Касперский» создал систему для государственных выборов через интернет 1
06.08.2020 Власти потратят полмиллиарда, чтобы перевести госинформсистемы на блокчейн по примеру Украины 1
03.06.2020 Власти вносят в Трудовой кодекс регулирование удаленной работы 3
25.05.2020 Путин разрешил в России выборы через интернет 2
05.03.2020 На Москве испытают электронное голосование на выборах всех уровней 2
30.01.2020 ИТ-бюджет Москвы в 2020 г. перевалил за 80 миллиардов 1
30.10.2019 МГТС открывает в Москве сеть зарядок для электромобилей 1
17.10.2019 Путин поручил распространять в Рунете духовно-нравственный контент 1
10.09.2019 Иногородним обеспечили голосование в региональных выборах с территории Москвы 2
09.09.2019 Более 10 тысяч москвичей приняли участие в электронном голосовании 1
09.09.2019 Электронное голосование на выборах в Мосгордуму за день ломалось дважды 3
15.08.2019 В России готовится электронный сервис для вызова на дом избирательной комиссии 1
11.06.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2019 г. 4
04.12.2018 ИТ-бюджет Москвы вырастет в полтора раза. На что пойдут деньги 1
30.03.2017 Москва похоронила УЭК и меняет формат социальной карты москвича 2
06.07.2016 Москва организует видеонаблюдение на выборах в Государственную думу 1
22.12.2015 В Контрольно-счетной палате Москвы внедрено решение EOS for SharePoint 1
28.10.2015 У совладельца «Мегафона» найдены сомнительные сделки на $500 млн в России и СНГ 1
07.10.2015 Сервис «Москва говорит» расскажет о происходящем в столице в режиме онлайн 4
29.09.2015 В Москве запущена «горячая линия» по вопросам безопасности сотовой связи 1
19.01.2015 Свыше одного миллиона абонентов МГТС по итогам 2014 г. подключили услуги на базе сети GPON 1
09.12.2014 В России появилась первая открытая система размещения гиперлокальной рекламы Local Hero 1
20.08.2014 «Яблоко» запускает мобильное приложение к выборам в Мосгордуму 1
05.06.2014 МГТС обеспечит видеонаблюдение на выборах в Московскую городскую Думу 2
23.01.2013 «Билайн Бизнес» обеспечит связью Московскую городскую Думу 2
04.07.2012 В Москве водителей такси обяжут оборудовать машины навигаторами 1
06.04.2012 Депутат Мосгордумы обменялся сотовыми активами с TeliaSonera 2
02.04.2012 КСП выявила нарушения при расходовании средств бюджета Москвы на развитие телекоммуникаций 1
01.02.2012 Пермякам будут приходить SMS с напоминанием о визите к врачу 1
31.01.2012 Система электронной записи к врачу охватит около 550 медучреждений и 80 тыс. медработников Москвы 1
08.08.2011 Итоги «Электронной Москвы»: полный провал и нарушения на сотни миллионов 1
02.08.2011 Правительство Москвы утвердило государственную программу «Информационный город» на 2012–2016 гг. 1
28.04.2011 Депутат от «Единой России» покрыл сотовыми сетями пол-Африки 3
17.03.2011 Московские школы могут обязать иметь официальные сайты 3

Публикаций - 55, упоминаний - 85

Мосгордума упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 2
Bitfury Group 25 2
Крипто-ПРО 200 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 2
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 843 1
АФК Система ПАО 997 1
НИПС - Новосибирский институт программных систем 31 1
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 68 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Waves Enterprise - Web3 Tech - Веб3 Технологии 18 1
Ncell - Поставщик услуг мобильной связи из Непала 6 1
Россети ПАО 168 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
Muddy Waters 7 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 13
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 8
Президент Российской Федерации 1442 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 3
Мосгоризбирком - Московская городская избирательная комиссия 9 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 182 2
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Правительство Орловской области 15 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
Россия-страна возможностей АНО 9 1
Правительство Свердловской области - Департамент информационной политики Свердловской области 2 1
Совет при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей 1 1
Правительство Свердловской области 14 1
Правительство Самарской области 48 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея 4 1
Правительство Калужской области - Министерство цифрового развития Калужской области 3 1
Администрация города Омска 8 1
Администрация Ленинградской области 13 1
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 19 1
Правительство Пермского края 15 1
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 24 1
Администрация Курской области 13 1
Администрация Смоленской области 19 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 1
Администрация Президента РФ 269 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Правительство РФ 2207 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
Единая Россия - Политическая партия 176 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 3 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 40 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Безопасный город 347 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 2
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 30 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 2
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 105 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1134 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 117 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 171 1
3G - Стандарт мобильной связи 3748 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Apple iOS 5742 2
SAP WFM - SAP Workforce Management 7 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Kaspersky Polys.ГОСТ - Дистанционное электронное голосование 4 1
ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 23 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 212 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
Kaspersky Polys Voting Machine 16 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 90 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 18 1
Google Android 10751 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Windows 854 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Путин Владимир 1828 3
Собянин Сергей 211 2
Ермолаев Артем 340 2
Костырко Артем 6 2
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