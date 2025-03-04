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Святенко Инна


04.03.2025 Первое в России «умное» отделение открыли для детей и родителей в Иркутской областной детской клинической больнице 1
29.06.2021 Путин одобрил создание в России государственного конкурента HeadHunter 1
17.04.2015 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур: развитие в новых условиях» 1
01.02.2010 Завтра начинает работу Форум «Технологии безопасности - 2010» 1
10.04.2009 В Москве состоялся Международный Конгресс по интеллектуальным транспортным системам 1
19.04.2007 24 апреля начнется выставка "Охрана, безопасность и противопожарная защита" 1
26.09.2005 ГУВД Москвы закрутит гайки на сотовых телефонах 1
21.06.2005 Мобильники: cтатистика грабежей по районам Москвы 1
17.06.2005 МВД: сотовые трубки плодят горы трупов 1
20.04.2005 Ворованные мобильники отключат от сети? 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Святенко Инна и организации, системы, технологии, персоны:

ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 125 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 2
ААМ Системз - AAM Systems 17 2
Ростелеком 9774 1
Cisco Systems 5126 1
Yandex - Яндекс 7456 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12830 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
VK - Mail.ru Group 3461 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 457 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1487 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 1
Vocord - Вокорд 183 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 337 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
Аргус-Спектр 14 1
Болид НВП - Bolid 91 1
АРМО ГК - АРМО-Системы 294 1
М2М телематика - НИС М2М 232 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 136 1
Формула Безопасности 10 1
DSSL - Digital Security Systems Lab - ДССЛ Первый - Цифровые Системы 24 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 128 1
Satellic 4 1
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 23 1
Lampertz 16 1
Ascom Holding AG - Ascom Nordic 28 1
НЕЛК НПЦ 7 1
ЛУИС+ - LUIS+ 10 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 356 1
Ростех - РТ-Информ 140 1
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 67 1
Сюртель - Sécurité Electronique 6 1
Интегра-С Консорциум 13 1
Регистратор R01 - Гарант-Парк-Телеком 30 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
Пожарная автоматика сервис НПУ 2 1
РЖД - Российские железные дороги 1916 1
ГПБ - Газпромбанк 1090 1
Альфа-Банк 1780 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 141 1
Северсталь ПАО - Severstal 487 1
Volkswagen Group - VW 284 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 248 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 340 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 458 1
Ренессанс Страхование 162 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 218 1
Транснефть 301 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 178 1
НСФР - Национальный совет финансового рынка 21 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 130 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 31 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Bayer AG - Байер 85 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Газпром - Севернефтегазпром 14 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2403 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1188 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 83 1
ФосАгро 126 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 31 1
Шереметьево Карго СВХ - склад временного хранения 11 1
Внешпромбанк 13 1
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3296 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3356 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5487 4
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 672 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5976 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1092 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1385 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3155 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1914 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2190 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2532 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 344 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 617 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1406 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4552 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 984 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5002 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 154 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
МВД РФ - ГИБДД Москвы - Госавтоинспекция Москвы 31 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
Единая Россия - Политическая партия 294 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6283 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 126 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 7 1
Международная Академия транспорта 5 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27983 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24627 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51169 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20784 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1242 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4068 2
КСБ - Комплексные системы безопасности 1487 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4627 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27929 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 203 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 367 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 150 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7708 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1322 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4810 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19727 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8636 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11471 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25569 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21349 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66958 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2485 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29951 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11702 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13979 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12833 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 450 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 532 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3429 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  670 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2171 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3577 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1142 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4116 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3877 1
Linux OS 10044 1
Vocord FaceControl 38 1
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 20 1
Vocord Tahion - Vocord SET Prisma Tahion - Vocord IPtel 22 1
Vocord Avantpost 9 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5264 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2769 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 106 1
Vocord VideoWall 2 1
ASBIS Prestigio GeoVision 17 1
Соломанидин Геннадий 4 2
Путин Владимир 3196 1
Клишас Андрей 58 1
Курбатов Владимир 35 1
Плешков Алексей 67 1
Костин Андрей 59 1
Морозов Александр 23 1
Володин Вячеслав 85 1
Мацоцкий Сергей 177 1
Матвиенко Валентина 112 1
Скородумов Анатолий 65 1
Цариковский Федор 32 1
Миронов Сергей 61 1
Иванов Михаил 100 1
Турчак Андрей 26 1
Волков Алексей 50 1
Павлунин Станислав 14 1
Ломоносов Александр 23 1
Горный Александр 41 1
Макар Александр 7 1
Широков Александр 25 1
Исаев Андрей 22 1
Попков Андрей 24 1
Недосеков Андрей 23 1
Коротнев Константин 34 1
Карпов Антон 13 1
Лысенко Юрий 33 1
Неверов Сергей 8 1
Попов Владимир 23 1
Воронова Мария 11 1
Легезо Денис 40 1
Урличич Юрий 52 1
Хрусталев Александр 33 1
Курило Андрей 38 1
Воробьев Артем 26 1
Марков Антон 13 1
Баранов Александр 14 1
Луцкий Алексей 3 1
Стуров Дмитрий 33 1
Ерин Андрей 22 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43470 8
Россия - РФ - Российская федерация 145752 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7523 2
Германия - Федеративная Республика 12713 2
Италия - Итальянская Республика 4362 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17516 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17163 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52273 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14230 1
Европа 21817 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13352 1
Южная Корея - Республика 6669 1
Азия - Азиатский регион 5564 1
Япония 13312 1
Беларусь - Белоруссия 5728 1
Финляндия - Финляндская Республика 3611 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
Франция - Французская Республика 7865 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1019 1
Китай - Тайвань 4004 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14159 1
Испания - Королевство 3719 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1324 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1566 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 384 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 464 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 417 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 356 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 298 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3110 1
Европа Восточная 3080 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 150 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 846 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Александровский район - Александров 36 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 226 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29385 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8102 4
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 2349 1
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 976 1
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IDC - International Data Corporation 4911 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8158 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 313 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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