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Святенко Инна
Святенко Инна и организации, системы, технологии, персоны:
|Соломанидин Геннадий 4 2
|Путин Владимир 3196 1
|Клишас Андрей 58 1
|Курбатов Владимир 35 1
|Плешков Алексей 67 1
|Костин Андрей 59 1
|Морозов Александр 23 1
|Володин Вячеслав 85 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Матвиенко Валентина 112 1
|Скородумов Анатолий 65 1
|Цариковский Федор 32 1
|Миронов Сергей 61 1
|Иванов Михаил 100 1
|Турчак Андрей 26 1
|Волков Алексей 50 1
|Павлунин Станислав 14 1
|Ломоносов Александр 23 1
|Горный Александр 41 1
|Макар Александр 7 1
|Широков Александр 25 1
|Исаев Андрей 22 1
|Попков Андрей 24 1
|Недосеков Андрей 23 1
|Коротнев Константин 34 1
|Карпов Антон 13 1
|Лысенко Юрий 33 1
|Неверов Сергей 8 1
|Попов Владимир 23 1
|Воронова Мария 11 1
|Легезо Денис 40 1
|Урличич Юрий 52 1
|Хрусталев Александр 33 1
|Курило Андрей 38 1
|Воробьев Артем 26 1
|Марков Антон 13 1
|Баранов Александр 14 1
|Луцкий Алексей 3 1
|Стуров Дмитрий 33 1
|Ерин Андрей 22 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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