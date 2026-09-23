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ЛУИС+ LUIS+

ЛУИС+ - LUIS+

Заказчик: «Луис+» — поставщик электротехнического оборудования и систем безопасности с филиалами в 17 городах России.  Компания предлагает оборудование для создания систем видеонаблюдения, пожаротушения, контроля и управления доступом, оповещения и музыкальной трансляции, а также структурированные кабельные системы и огнестойкие кабельные линии. В каталоге компании — продукция как собственных брендов технологичного оборудования, разработанного с учетом требований российского рынка инженерных систем, так и партнеров.  
 
 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 339 дел, на cумму 3 386 017 232 ₽*

Судебные дела (339) на сумму 3 386 017 232 ₽*
в качестве истца (309) на сумму 3 109 682 072 ₽*
в качестве ответчика (17) на сумму 27 952 976 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


23.09.2026 LTV-Зенит и LTV-Зенит X зарегистрированы в Едином реестре российского ПО 1
18.10.2024 LUIS+: назвал основные драйверы роста рынка структурированных кабельных систем в России 2
05.08.2024 Новая серия камер LUIS+ вошла в реестр Минпромторга 1
08.07.2022 «Луис+» и «Рэйдикс» объявили о заключении партнёрства 2
30.05.2022 «Корус консалтинг» помог оптимизировать работу с клиентами «Луис+» 6
03.10.2016 «ЛАН АТМсервис» стал эксклюзивным поставщиком видеорегистраторов LTV-DVR производства «Луис+» 1
10.04.2015 «ЛАН АТМсервис» и «Луис+» представят системы безопасности для банкоматов 1
22.04.2014 «ЛАН АТМсервис» и «Луис+» представили компактную систему видеонаблюдения для банкоматов 1
11.04.2013 «ЛАН АТМсервис» и «Луис+» создали новое поколение систем видеонаблюдения для банкоматов   2
09.04.2009 13 апреля в Москве откроется выставка MIPS 2009 1
19.04.2007 24 апреля начнется выставка "Охрана, безопасность и противопожарная защита" 1

Публикаций - 11, упоминаний - 19

ЛУИС+ и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - ЛАН АТМсервис 37 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2402 3
ААМ Системз - AAM Systems 48 2
Интегра-С Консорциум 18 2
Vocord - Вокорд 185 2
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 101 2
Аргус-Спектр 19 2
Болид НВП - Bolid 104 2
Формула Безопасности ФПК - Финансово-промышленной корпорация 11 2
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 2
Руслан Коммуникейшнз - Ruslan Communications 19 1
PolyService - Полисервис 4 1
Стилсофт - Stil Soft 6 1
Децима 8 1
Cisco Systems 5378 1
9685 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1501 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 131 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 491 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 370 1
Sony 6754 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 214 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 435 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2693 1
Honeywell 312 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 1
OKI - ОКИ Системс Рус 175 1
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 77 1
Тензор 178 1
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 177 1
Motorola Solutions - Pelco 69 1
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 1
ASSA Abloy 15 1
Skyros Telecom - СКАЙРОС Телеком 4 1
JVC Kenwood 422 1
АРМО ГК - АРМО-Системы 380 1
Tyco International 85 1
Dedicated Micros 2 1
DSSL - Digital Security Systems Lab - ДССЛ Первый - Цифровые Системы 27 1
Siemens AG - Siemens Group 2675 1
ВАНКБ - Всемирная академия наук комплексной безопасности 9 1
Равелин 5 1
Солинг - Инженерная корпорация 4 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 552 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 445 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 107 1
Тинко ТД 3 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6669 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2894 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3598 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3999 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1448 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3718 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5463 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1198 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 106 1
Росгвардия - Охрана Росгвардии ФГУП - НИЦ ФКУ Охрана Росгвардии 15 1
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54602 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4711 5
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 480 4
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26259 3
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Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2261 1
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6307 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4457 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 548 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6418 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1438 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1398 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2880 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1859 1
Кибербезопасность - ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 522 1
NCR SelfServ Checkout 12 2
ASBIS Prestigio GeoVision 17 1
Linux OS 11634 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1382 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 795 1
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 92 1
Vocord FaceControl 39 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2496 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 21 1
Vocord Tahion - Vocord SET Prisma Tahion - Vocord IPtel 23 1
Vocord Avantpost 9 1
Vocord VideoWall 2 1
Путинцева Елена 2 1
Ветчинкин Денис 1 1
Корсаков Виктор 6 1
Соломанидин Геннадий 4 1
Камалетдинов Ильяс 4 1
Куделькин Владимир 3 1
Аистов Виктор 2 1
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Южная Корея - Республика 7094 1
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5549 2
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Национальный проект 397 1
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Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 93 1
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Know how - Ноу-хау - Секрет производства 752 1
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5651 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1650 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1091 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18336 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6794 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3330 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5559 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1388 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4067 1
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474260, в очереди разбора - 724605.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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