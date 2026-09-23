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ЛУИС+ LUIS+
Заказчик: «Луис+» — поставщик электротехнического оборудования и систем безопасности с филиалами в 17 городах России. Компания предлагает оборудование для создания систем видеонаблюдения, пожаротушения, контроля и управления доступом, оповещения и музыкальной трансляции, а также структурированные кабельные системы и огнестойкие кабельные линии. В каталоге компании — продукция как собственных брендов технологичного оборудования, разработанного с учетом требований российского рынка инженерных систем, так и партнеров.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 339 дел, на cумму 3 386 017 232 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
ЛУИС+ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путинцева Елена 2 1
|Ветчинкин Денис 1 1
|Корсаков Виктор 6 1
|Соломанидин Геннадий 4 1
|Камалетдинов Ильяс 4 1
|Куделькин Владимир 3 1
|Аистов Виктор 2 1
|Загороднев Викентий 1 1
|Бар-Бирюкова Мария 106 1
|Дмитриев Александр 56 1
|Белов Алексей 28 1
|Дубровский Сергей 5 1
|Святенко Инна 10 1
|Хитров Михаил 26 1
|Владимиров Андрей 19 1
|Нечипоренко Олег 1 1
|Карабанов Евгений 2 1
|Крахмалев Александр 1 1
|Щипицын Сергей 1 1
|Лимасов Сергей 4 1
|Жилов Валерий 2 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4067 1
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