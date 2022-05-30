«Корус консалтинг» помог оптимизировать работу с клиентами «Луис+»

ГК «Корус консалтинг» провела аудит процессов продаж и разработала алгоритм скоринга существующих клиентов для «Луис+», российского поставщика систем безопасности. Эксперты провели количественные и качественные исследования, проанализировали и структурировали данные о компании и контрагентах. Результатом работ стала дорожная карта по совершенствованию процесса продаж, а также сегментация клиентов «Луис+» на основании их потенциала, финансовой привлекательности и лояльности. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус консалтинг».

«Луис+» – российский участник рынка комплексных систем безопасности. Компания поставляет технологические решения и оборудования от мировых производителей, обеспечивает техническую поддержку и помощь в проектировании. Ассортимент продукции превышает 200 тыс. наименований.

Компания работает на рынке систем безопасности с 1996 г. и сейчас решила обновить подход к продажам, повысить их эффективность и лучше управлять удовлетворенностью своих клиентов. Для этого она планировала провести аудит бизнес-процессов: определить точки роста, продумать внедрение улучшений. Для реализации этой задачи «Луис+» пригласила экспертов ГК «Корус консалтинг».

На первом этапе специалисты «Корус консалтинг» собрали статистику о продажах и сделках «Луис+» и провели свыше двух десятков глубинных интервью с руководителями и ведущими менеджерами. Эксперты структурировали и проанализировали данные, определили точки роста. Используя собственную методологию, специалисты установили между ними причинно-следственные связи, выделили приоритетные для «Луис+» векторы развития. После этого эксперты сформировали дорожную карту оптимизации процессов продаж на ближайший год.

Одной из приоритетных точек роста была работа с текущими покупателями. Эксперты «Корус консалтинг» выявили, что клиентская база «Луис+» обладает большим потенциалом. Для максимизации уровня удовлетворенности покупателей и роста оборота они предложили разработать модель скоринга.

Специалисты собрали данные о заказах, рентабельности, выручке и прибыли компании из систем «1С» и «Контур.фокус». Провели качественные и количественные исследования: серию глубинных интервью с ключевыми менеджерами по продажам, – а также подтвердили гипотезы с помощью анкетирования. Собранные данные легли в основу матрицы ценности клиентов. В ней эксперты учли порядка 40 критериев оценки, приоритизировали их, опираясь на потенциал, финансовую привлекательность и лояльность к компании. После этого эксперты применили эту методологию – обновили сегменты клиентской базы «Луис+» с учетом сформированных параметров.

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«"Луис+" стремится оптимизировать работу с покупателями во всех точках взаимодействия, ведь предоставление персонализированного опыта может существенно повысить эффективность бизнеса. Так, благодаря скорингу, мы сможем грамотно инвестировать в развитие отношений с разными клиентскими сегментами, лучше распределять свои ресурсы, экономить силы и время менеджеров. Аудит дал компании наиболее полное представление о точках роста бизнеса. Он позволит нам выстроить качественно другой подход к клиентскому взаимодействию», – сказала Елена Путинцева, директор по продажам «Луис+».

«Результаты скоринга – ценная информация. С ее помощью менеджер может выстроить стратегическую и тактическую работу с покупателями, а руководитель – точнее прогнозировать выручку и маржу, устанавливать планы продаж. Более того, при любых изменениях рынка компания сможет быстро переориентировать инвестиции так, чтобы вложения окупались за счет эффективной работы с контрагентами», – отметила Мария Бар-Бирюкова, заместитель генерального директора ГК «Корус консалтинг».

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Группа компаний «Корус консалтинг» – российская ИТ-компания, предлагающая услуги по созданию, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, внедрению информационных систем, ИТ-аутсорсингу и созданию ИТ-инфраструктуры. Компания образована в 2000 г. Сегодня в офисах «Корус консалтинг» в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле работают более 1000 сотрудников.