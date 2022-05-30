Разделы

Интеграция
|

«Корус консалтинг» помог оптимизировать работу с клиентами «Луис+»

ГК «Корус консалтинг» провела аудит процессов продаж и разработала алгоритм скоринга существующих клиентов для «Луис+», российского поставщика систем безопасности. Эксперты провели количественные и качественные исследования, проанализировали и структурировали данные о компании и контрагентах. Результатом работ стала дорожная карта по совершенствованию процесса продаж, а также сегментация клиентов «Луис+» на основании их потенциала, финансовой привлекательности и лояльности. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус консалтинг».

«Луис+» – российский участник рынка комплексных систем безопасности. Компания поставляет технологические решения и оборудования от мировых производителей, обеспечивает техническую поддержку и помощь в проектировании. Ассортимент продукции превышает 200 тыс. наименований.

Компания работает на рынке систем безопасности с 1996 г. и сейчас решила обновить подход к продажам, повысить их эффективность и лучше управлять удовлетворенностью своих клиентов. Для этого она планировала провести аудит бизнес-процессов: определить точки роста, продумать внедрение улучшений. Для реализации этой задачи «Луис+» пригласила экспертов ГК «Корус консалтинг».

На первом этапе специалисты «Корус консалтинг» собрали статистику о продажах и сделках «Луис+» и провели свыше двух десятков глубинных интервью с руководителями и ведущими менеджерами. Эксперты структурировали и проанализировали данные, определили точки роста. Используя собственную методологию, специалисты установили между ними причинно-следственные связи, выделили приоритетные для «Луис+» векторы развития. После этого эксперты сформировали дорожную карту оптимизации процессов продаж на ближайший год.

Одной из приоритетных точек роста была работа с текущими покупателями. Эксперты «Корус консалтинг» выявили, что клиентская база «Луис+» обладает большим потенциалом. Для максимизации уровня удовлетворенности покупателей и роста оборота они предложили разработать модель скоринга.

Специалисты собрали данные о заказах, рентабельности, выручке и прибыли компании из систем «» и «Контур.фокус». Провели качественные и количественные исследования: серию глубинных интервью с ключевыми менеджерами по продажам, – а также подтвердили гипотезы с помощью анкетирования. Собранные данные легли в основу матрицы ценности клиентов. В ней эксперты учли порядка 40 критериев оценки, приоритизировали их, опираясь на потенциал, финансовую привлекательность и лояльность к компании. После этого эксперты применили эту методологию – обновили сегменты клиентской базы «Луис+» с учетом сформированных параметров.

Безопасность самого ценного: как действительно защитить ваши документы
Безопасность

«"Луис+" стремится оптимизировать работу с покупателями во всех точках взаимодействия, ведь предоставление персонализированного опыта может существенно повысить эффективность бизнеса. Так, благодаря скорингу, мы сможем грамотно инвестировать в развитие отношений с разными клиентскими сегментами, лучше распределять свои ресурсы, экономить силы и время менеджеров. Аудит дал компании наиболее полное представление о точках роста бизнеса. Он позволит нам выстроить качественно другой подход к клиентскому взаимодействию», – сказала Елена Путинцева, директор по продажам «Луис+».

«Результаты скоринга – ценная информация. С ее помощью менеджер может выстроить стратегическую и тактическую работу с покупателями, а руководитель – точнее прогнозировать выручку и маржу, устанавливать планы продаж. Более того, при любых изменениях рынка компания сможет быстро переориентировать инвестиции так, чтобы вложения окупались за счет эффективной работы с контрагентами», – отметила Мария Бар-Бирюкова, заместитель генерального директора ГК «Корус консалтинг».

***

Группа компаний «Корус консалтинг» – российская ИТ-компания, предлагающая услуги по созданию, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, внедрению информационных систем, ИТ-аутсорсингу и созданию ИТ-инфраструктуры. Компания образована в 2000 г. Сегодня в офисах «Корус консалтинг» в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле работают более 1000 сотрудников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Дочка» «Ростелекома» отлучила от госзаказа поставщика российского ПО, страстного адепта импортозамещения

После многочисленных жалоб на ограничение конкуренции «дочка» «Газпрома» отменила закупку российского офисного ПО

Производство «Эльбрусов» переедет в Россию

Ставший дефицитным банковский «пластик» в Россию привезут из Китая. «Микрон» не справляется

HPE отказала «Росатому» в техподдержке «железа». Все издержки на себя должен принять российский интегратор

«Газпром» изобрел способ закупать «железо», не публикуя тендерные документы

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

6 советов для организации цифровой жизни: как навести порядок в ПК и смартфоне

Умные часы с хорошей батареей до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Опасно ли излучение от смартфонов и бытовой техники

Показать еще

Наука

Объектив с металинзами — теле- и макрорешение «все в одном»

Ликбез RnD.CNews: что нужно знать о солнечных затмениях

Российская концепция для исследования Марса — рой двухколесных роботов
Показать еще