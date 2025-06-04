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Аистов Виктор


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 CNews.Миллиардеры: опубликован первый рейтинг самых богатых владельцев публичных цифровых компаний России 1
09.04.2009 13 апреля в Москве откроется выставка MIPS 2009 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Аистов Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

Vocord Telecom - Вокорд Телеком 20 1
Альтоника ПК 16 1
Siemens AG - Siemens Group 2604 1
DSSL - Digital Security Systems Lab - ДССЛ Первый - Цифровые Системы 24 1
Dedicated Micros 2 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 357 1
Формула Безопасности 10 1
JVC Kenwood 416 1
ЛУИС+ - LUIS+ 10 1
Руслан Коммуникейшнз - Ruslan Communications 18 1
ААМ Системз - AAM Systems 17 1
Стилсофт - Stil Soft 4 1
Интегра-С Консорциум 14 1
Децима 8 1
Tyco International 79 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13271 1
Yandex - Яндекс 7755 1
Diasoft - Диасофт 937 1
Cisco Systems 5157 1
Sony 6573 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
Honeywell 287 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 1
Vocord - Вокорд 183 1
БайтЭрг 58 1
Тензор 111 1
Motorola Solutions - Pelco 68 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
Аргус-Спектр 14 1
Болид НВП - Bolid 91 1
Skyros Telecom - СКАЙРОС Телеком 4 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 113 1
Полисервис НПФ 1 1
Равелин 5 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 729 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 89 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2588 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 51 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13817 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12908 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 370 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8383 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1830 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5513 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1510 1
Жилов Валерий 2 1
Дмитриев Александр 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 149326 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44262 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1535 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3097 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5728 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30226 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5599 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19268 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5177 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24820 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5028 1
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363512, в очереди разбора - 753419.
Создано именных указателей - 176043.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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