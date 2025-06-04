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Аистов Виктор
УПОМИНАНИЯ
|04.06.2025
|CNews.Миллиардеры: опубликован первый рейтинг самых богатых владельцев публичных цифровых компаний России 1
|09.04.2009
|13 апреля в Москве откроется выставка MIPS 2009 1
Аистов Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 113 1
|Полисервис НПФ 1 1
|Равелин 5 1
|LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 729 1
|Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149326 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44262 1
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