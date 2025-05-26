Стилсофт Stil Soft

ООО «Стилсофт» – разработчик и производитель комплексных систем безопасности, специальной техники, беспилотных летательных аппаратов и спутников дистанционного зондирования Земли. Компания проводит научно-технические исследования, выполняет проектирование и монтаж, производит оборудование и программное обеспечение. ООО «Стилспэйс» – российский оператор и дистрибьютер космических данных. Имеет собственную территориально распределенную сеть приема и обработки данных ДЗЗ.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 1 дело, на cумму 0 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

УПОМИНАНИЯ

Публикаций - 4, упоминаний - 4