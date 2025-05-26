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Стилсофт Stil Soft

Стилсофт - Stil Soft

ООО «Стилсофт» –  разработчик и производитель комплексных систем безопасности, специальной техники, беспилотных летательных аппаратов и спутников дистанционного зондирования Земли. Компания проводит научно-технические исследования, выполняет проектирование и монтаж, производит оборудование и программное обеспечение. ООО «Стилспэйс» – российский оператор и дистрибьютер космических данных. Имеет собственную территориально распределенную сеть приема и обработки данных ДЗЗ.

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 Фонд НТИ и «МТ-Лаб» создают провайдера геопространственных сервисов на основе данных из космоса, воздуха и с Земли 1
09.04.2009 13 апреля в Москве откроется выставка MIPS 2009 1
28.11.2007 Sfitex 2007: системы безопасности освоили GSM 1
10.06.2005 "Стилсофт" открыла представительство в Москве 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Стилсофт и организации, системы, технологии, персоны:

Motorola Solutions - Pelco 68 2
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 2
JVC Kenwood 416 2
Cisco Systems 5153 1
GE Security - General Electric Security - UTC Fire & Security - Interlogix - Kalatel 27 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8887 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 474 1
Интегра-С Консорциум 14 1
АРМО ГК - АРМО-Системы 302 1
Sony 6571 1
Honeywell 287 1
Vocord - Вокорд 183 1
БайтЭрг 58 1
Тензор 110 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
Аргус-Спектр 14 1
Болид НВП - Bolid 91 1
Skyros Telecom - СКАЙРОС Телеком 4 1
Формула Безопасности 10 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 357 1
Dedicated Micros 2 1
DSSL - Digital Security Systems Lab - ДССЛ Первый - Цифровые Системы 24 1
Siemens AG - Siemens Group 2602 1
Альтоника ПК 16 1
Vocord Telecom - Вокорд Телеком 20 1
ЛУИС+ - LUIS+ 10 1
Руслан Коммуникейшнз - Ruslan Communications 18 1
ААМ Системз - AAM Systems 17 1
Ростех - Автоматика Концерн 1669 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 126 1
Konica Minolta - Mobotix 33 1
Netscape Communications Corporation 422 1
PERCo 19 1
Integra 27 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 188 1
Smartec 145 1
Лаборатория ППШ - Лаборатория противодействия промышленному шпионажу 5 1
АРМО ГК 154 1
ИТРИУМ СПб - itrium 8 1
Равелин 5 2
РЖД - Российские железные дороги 1939 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 113 1
Полисервис НПФ 1 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 396 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3331 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1408 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2581 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 51 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 89 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1380 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5567 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6301 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 222 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8346 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52734 2
КСБ - Комплексные системы безопасности 1507 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1866 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10412 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1826 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11725 1
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Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7425 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20615 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2261 1
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5495 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 895 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25987 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1552 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3011 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4051 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 444 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 587 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 453 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1842 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4150 1
Microsoft Windows 15896 1
Google Android 14259 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1374 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5031 1
ITV Face-интеллект 6 1
Microsoft Windows Embedded 198 1
IBM Tivoli 281 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 162 1
ИТРИУМ СПб - itrium soft 2 1
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel OnGuard 27 1
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4537 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5318 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2811 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5990 1
CNews Северо-Запад 24 1
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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