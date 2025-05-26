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Стилсофт Stil Soft
ООО «Стилсофт» – разработчик и производитель комплексных систем безопасности, специальной техники, беспилотных летательных аппаратов и спутников дистанционного зондирования Земли. Компания проводит научно-технические исследования, выполняет проектирование и монтаж, производит оборудование и программное обеспечение. ООО «Стилспэйс» – российский оператор и дистрибьютер космических данных. Имеет собственную территориально распределенную сеть приема и обработки данных ДЗЗ.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 0 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Стилсофт и организации, системы, технологии, персоны:
|Дмитриев Александр 39 1
|Жилов Валерий 2 1
|Геклер Алена 29 1
|Иванов Даниил 8 1
|Волкинд Яков 1 1
|Симиютин Петр 1 1
|Аистов Виктор 1 1
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