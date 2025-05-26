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Медведев Вадим
УПОМИНАНИЯ
Медведев Вадим и организации, системы, технологии, персоны:
|Каневский Даниил 1 1
|Теплов Олег 31 1
|Борисов Евгений 16 1
|Экалов Екатерина 8 1
|Черепнин Александр 1 1
|Котик Сергей 7 1
|Смирнов Андрей 59 1
|Лисица Андрей 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361414, в очереди разбора - 755530.
Создано именных указателей - 175171.
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