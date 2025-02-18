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Китайский язык китайские, синитские, синитические языки



18.02.2025 «VK Реклама» адаптировала кабинет для китайской аудитории 1
08.11.2024 Крупнейший в мире производитель чипов прекратил отгрузку «подозрительным» китайским клиентам, чтобы нечаянно не нарушить санкции США 1
26.08.2024 В Китае создана суверенная Windows на базе Debian Linux. Дизайн один в один, как у Windows 11, но никакой телеметрии Microsoft 1
15.08.2024 В российских ИТ-компаниях взрывной спрос на программистов со знанием китайского языка 1
24.07.2024 Xiaomi создала миниатюрный планшет с огромной батареей втрое дешевле iPad mini 1
18.07.2024 Huawei готовит к выпуску «убийцу» Windows для ноутбуков и ПК. И эта ОС не на Android 1
27.06.2024 Китайцы создали «пиратскую» копию GitHub. Репозитории воруют у подлинных разработчиков 1
24.06.2024 Вместо Python. Huawei создала собственный язык программирования, простой в освоении и доступный каждому 1
14.06.2024 Новый кросс-платформенный троян бьет и по Windows, и по Linux 1
24.04.2024 Студент СибГМУ создал прототип мобильного приложения для изучения китайского языка 1
15.04.2024 Главный конкурент Xiaomi выпустил сверхдешевый смартфон с почти флагманской начинкой. Видео 1
02.04.2024 «Авито Работа»: специалисты со знанием китайского языка стали самыми востребованными среди работодателей 1
21.02.2024 «Авито Услуги»: почти каждый второй россиянин планирует изучать иностранный язык в 2024 году 1
02.02.2024 В Россию рекой польются китайские «убийцы» чипов Nvidia. Параллельный импорт уже не нужен - появился дистрибьютор 1
05.01.2024 Китай всех обманул: Не было продвинутого 5-нм процессора лучше, чем у Intel 1
29.11.2023 Xiaomi выпустила мощный и ультрадешевый ноутбук на замену MacBook Air. Цена 1
27.10.2023 Китай выпускает «убийцу» Windows с открытым кодом 1
09.10.2023 Исследование «Юkassa»: россияне почти на треть увеличили траты на онлайн-образование 1
08.09.2023 Xiaomi вернула к жизни гениальный гаджет, который убила Microsoft 1
17.08.2023 Изучаем иностранные языки: приложения для всей семьи 1
20.06.2023 «НГ-энерго» представила решение для центров обработки данных 1
15.12.2022 Какие системы умного дома работают в России 1
12.10.2022 Экспорт российского ПО требует 12 тысяч программистов со знанием иностранных языков 1
24.06.2022 Из-за санкций США Китай создаст новую процессорную архитектуру RISC-X и поделится ей с Россией 1
17.05.2022 Обнаружена китайская хакерская группировка, атакующая российские госучреждения и аэрокосмическую отрасль 1
26.04.2022 «Роббо» открыла представительство в Китае 1
17.03.2022 Система Directum RX «заговорила» на китайском языке 1
10.09.2021 Xiaomi начала удаленно превращать в «кирпичи» свои смартфоны в России и других странах. Как избежать блокировки 1
06.09.2021 «Яндекс» обвинили в краже идеи популярного сервиса 1
01.04.2021 Apple годами сознательно продавала бракованные MacBook Pro 1
28.01.2021 Китайцы создали собственный Flash и сделали его лучше, чем у Adobe 1
24.09.2019 Alibaba навяжут в штат правительственных чиновников Китая 1
08.08.2019 МФТИ и Huawei расширили сотрудничество в области ИИ 1
04.01.2019 Huawei сурово наказала сотрудников, разместивших в сети поздравление с iPhone 1
18.07.2018 Лучшие телевизоры со Smart TV. Выбор ZOOM 1
04.06.2018 Райффайзенбанк запустил эквайринговое обслуживание и прием в банкоматах карт UnionPay 1
08.12.2017 Роботы-пылесосы с функцией влажной уборки. Выбор ZOOM 1
28.06.2017 Интернет-продажи: исследование сайтов ж/д компаний 1
10.04.2017 ЦРУ украло троян у «русских хакеров» 1
01.03.2017 MacBook Pro загорелся в руках у программиста. Фото 1

Публикаций - 92, упоминаний - 92

Китайский язык и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12141 13
Huawei 3949 12
Google LLC 11822 11
Microsoft Corporation 24666 10
Xiaomi 1749 8
Samsung Electronics 10284 7
Intel Corporation 12216 6
LG Electronics 3619 5
Yandex - Яндекс 7411 4
X Corp - Twitter 2848 4
Qualcomm Technologies 1830 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12736 3
AMD - Advanced Micro Devices 4245 3
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 406 3
Meta Platforms - Facebook 4444 3
Новый диск 956 3
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 118 2
Telegram Group 2019 2
Lenovo Group 2297 2
Nvidia Corp 3508 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2555 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8769 2
GitHub 828 2
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 125 2
Philips 2056 2
Sony 6551 2
Verisign 357 2
Canonical 202 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 907 2
Red Flag Software 10 2
МегаФон 8928 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4910 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2056 1
Merlion - Мерлион 810 1
Ростелеком 9741 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1202 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 993 1
AT&T Inc 1681 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 412 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7364 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 851 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 380 3
Unsplash 818 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 668 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 480 1
Microsoft - LinkedIn 652 1
Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 1
Runa Capital 158 1
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 26 1
Великий камень - индустриальный парк 3 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 172 1
Белый Ветер 356 1
Резонанс НПП 370 1
APSCO - Asia-Pacific Space Cooperation Organization - Азиатско-Тихоокеанская организация по космическому сотрудничеству 2 1
FABRIKA - Астраханский технопарк - Астраханский ИТ-парк 5 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 437 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11720 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5472 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1801 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 286 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 2
Судебная власть - Judicial power 2318 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5953 2
Китай - Государственный совет КНР - National Geomatics Center of China, NGCC - State Bureau of Surveying and Mapping - China Meteorological Administration, CMA 17 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1222 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 2
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 63 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4779 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 149 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 995 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3407 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 464 1
Китай - Государственный совет КНР - SASAC - State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council - Комитет по контролю и управлению государственным имуществом 1 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 486 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 456 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 835 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 316 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 24 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 667 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 723 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 1
ASF - Apache Software Foundation 207 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24262 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25493 16
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20869 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24246 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7623 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14437 9
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7906 9
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9658 9
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