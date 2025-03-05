«Авито Услуги» назвали стоимость изучения самых популярных иностранных языков среди россиян

Изучение иностранного языка может быть как необходимостью для работы или учебы, так и просто интересным увлечением. Аналитики «Авито Услуг» выяснили, какие языки пользуются наибольшей популярностью среди россиян в начале 2025 г. и сколько будет стоить их изучение с нуля до уровня B1. Этот уровень позволяет комфортно путешествовать, поддерживать беседы и решать большинство бытовых задач на изучаемом языке. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Иврит и южноевропейские языки пользуются спросом

В феврале 2025 г. спрос на уроки преподавателей по ивриту вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на треть — +31%. Средняя цена одного занятия составляет около 1,5 тыс. руб. и зависит от стажа и квалификации преподавателя, формата занятий — групповой или индивидуальный. Например, для владения языком на указанном уровне в среднем потребуется не менее двух часов занятий с репетитором в неделю и еще столько же для самостоятельного закрепления знаний. Средний срок изучения языка при таком графике составляет два года, поэтому стоимость обучения оценивается приблизительно в 288 тыс. руб.

Итальянский язык занял второе место по росту спроса среди россиян. За год спрос на услуги репетиторов итальянского вырос на 17%, а количество предложений от специалистов на платформе увеличилось на 62%. Средняя стоимость занятия с репетитором с «Авито Услуг» начинается от одной тыс. руб.

Тройку лидеров по росту спроса завершает испанский — за год россияне стали на 12% чаще обращаться к преподавателям языка, на котором разговаривали Сальвадор Дали и Пабло Пикассо. За этот же период предложение выросло в 2 раза. Одно занятие испанским языком обойдется также от одной тыс. руб. Если изучать испанский или итальянский с нуля с помощью преподавателя по два часа в неделю, то потребуется в среднем два года, а совокупная стоимость занятий за этот период составит от 192 тыс. руб.

Самые востребованные языки у россиян

Английский язык в феврале 2025 г. занял первое место по абсолютным показателям спроса и предложения. Он продолжает удерживать лидирующие позиции, особенно среди школьников, готовящихся к экзаменам и поступлению в университеты. Одно занятием английским языком обойдется от 800 руб. за академический час. При этом часто это стоимость занятия в группе. При графике два занятия в неделю с преподавателем в течение двух лет общая стоимость обучения составит не менее 154 тыс. руб.

Восточные языки также становятся все более востребованными. Особое внимание привлекает китайский язык, который занимает второе место по абсолютным показателям спроса. Так, стоимость одного урока китайским языком обойдется от 950 руб. Минимум в 183 тыс. руб. обойдется изучение китайского языка до указанного уровня владения с условием двух занятий в неделю за два года.

В пятерке самых популярных языков среди россиян стабильно держится немецкий, испанский и французский. Репетиторы помогают не только освоить грамматику и лексику, но и открыть двери в мир иностранной культуры. Стоимость одного занятия по немецкому и французскому языку аналогична средней цене занятия по итальянскому и испанскому и начинается от одной тыс. руб. за урок.

В среднем стоимость академического часа занятий иностранным языком в России начинается от 800 руб. Однако итоговая цена может варьироваться в зависимости от выбранного языка, формата и продолжительности занятий. Например, уроки с носителем языка или подготовка к международным экзаменам часто обходятся дороже, а групповые занятия будут более доступные, чем индивидуальные уроки.