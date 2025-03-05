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Индексная книга (каталог) CNews*
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Дали Сальвадор


05.03.2025 «Авито Услуги» назвали стоимость изучения самых популярных иностранных языков среди россиян 1
30.06.2022 Хакеры стали массово трудоустраиваться к своим жертвам с помощью подмены лица и голоса на онлайн-собеседованиях 1
07.02.2014 «Касперский» купил скульптуру Сальвадора Дали 1
14.09.2012 Коллекции, банки и рестораны известных ИТ-предпринимателей России 1
12.10.2007 Выбор аудиосистемы: эффективные приемы 1
15.08.2006 Фото дня. Знаменитые "капающие" часы С. Дали воплощены в реальности 1
15.08.2006 Знаменитые "капающие" часы С. Дали воплощены в реальности 2

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Дали Сальвадор и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1437 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4929 1
Корус Консалтинг ГК 1227 1
МегаФон 8985 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 598 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
АйТи 1374 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
iiko - айко 47 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 722 1
Verysell - Верисел 317 1
Nakamichi 16 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Агора Банк - Русский Элитарный Банк - РЭБ КБ 6 1
ПромСвязьКапитал 83 1
Союз конькобежцев России - Федерация конькобежного спорта России, ФКСР - Федерация конькобежного спорта СССР - Всероссийский конькобежный союза 3 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1141 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 684 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 271 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 82 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51199 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5376 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13866 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19748 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3107 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13876 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27987 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27953 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12540 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12745 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13331 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2968 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11159 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12650 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3783 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 685 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3019 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4635 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7714 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3891 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 438 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1898 1
MLOps - GAN - Generative Adversarial Network - Генеративно-состязательная сеть 74 1
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 144 1
MLOps - DNN - Deep Neural Network - Глубинные нейронные сети - Нейронная сеть глубокого обучения 38 1
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Украина 7637 1
Казахстан - Республика 5575 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 1
Великобритания - Лондон 2389 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 295 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пирогово - Пироговское водохранилище 10 1
Сан-Марино - Республика 39 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2888 1
Москва - СВАО - Бибирево 20 1
Россия - ЦФО - Брянская область 357 1
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