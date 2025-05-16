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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сальвадор Республика Эль-Сальвадор

Сальвадор - Республика Эль-Сальвадор

СОБЫТИЯ


16.05.2025 Служба поддержки криптобиржи Coinbase продала хакерам данные миллиона своих клиентов 1
26.08.2024 Основатель «убийцы» YouTube бежал из ЕС после ареста Дурова 2
17.05.2023 Теперь в базе зарубежных номеров «Телфин» 65 стран 1
16.09.2022 Group-IB: русскоговорящие мошенники массово атакуют криптоинвесторов из Европы и США 2
04.03.2022 5 моментов, которые нужно учесть перед началом майнинга криптовалют 1
03.12.2021 Главные новости мира ИТ и техники за 2021 год: подводим итоги 1
08.09.2021 Сальвадор первым в мире сделал биткоин официальной валютой. В стране протесты, на бирже обвал 5
27.10.2020 «Манго Телеком» предложил коллтрекинг компаниям с клиентами за рубежом 1
04.12.2018 Сервис пассажирских перевозок inDriver объявил о выходе на рынок США 1
14.11.2018 Российский сервис пассажирских перевозок inDriver начал работу в Африке 1
05.06.2018 Тарифная опция Tele2 «Безлимитный интернет за границей» заработала еще в 27 странах 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
25.12.2014 Tele2 расширяет географию международного роуминга 1
27.05.2014 Совокупный оборот Softline по итогам 2013 г. вырос на 18% 1
07.02.2014 «Касперский» купил скульптуру Сальвадора Дали 1
06.11.2013 За информацию о хакере из России ФБР назначило самую высокую награду 1
12.04.2013 Navitel выпустил новые карты Латинской Америки, Средней Азии и Азербайджана 1
03.12.2012 Navitel выпустил навигационные карты Латинской Америки 1
17.04.2012 Новый iPad появится в 21 новой стране до конца апреля 1
02.11.2011 iPhone 4S появится еще в 15 странах, России в списке нет 1
05.07.2011 Демоверсия A New Beginning 1
28.04.2011 "Послезавтра" в печати 1
19.01.2010 У побережья Гватемалы произошло землетрясение 1
27.11.2009 На Курилах, в Сальвадоре, Новой Зеландии и Греции произошли землетрясения 1
13.11.2009 Ураган "Ида" достиг атлантического побережья США, погибли 3 человека 1
10.11.2009 Ураган "Ида" принёс новые жертвы 3
09.11.2009 США ожидают ураган "Ида" в режиме ЧП 1
22.05.2009 В РФ зарегистрирован первый случай заражения вирусом A (H1N1) 1
20.05.2009 В мире зарегистрировано 9830 случаев заражения гриппом А (H1N1) 1
19.05.2009 Роспотребнадзор: заболевания гриппом A (H1N1) зарегистрированы в 40 странах мира 1
26.01.2009 Новолуние отмечено серией мощных землетрясений 2
12.11.2008 В Китае и Сальвадоре произошли землетрясения 2
08.08.2008 Запуск iPhone в следующих странах состоится 22 августа 1
07.08.2008 В Сальвадоре и Индонезии произошли землетрясения 1
21.05.2008 Ericsson развернет GSM/EDGE-сеть для Digicel в Гондурасе 1
21.01.2008 История зубной щётки: от древности до наших дней 1
28.06.2007 «МФИ Софт» внедряет первый в Сальвадоре софтсвич 1
15.08.2006 Фото дня. Знаменитые "капающие" часы С. Дали воплощены в реальности 1
15.08.2006 Знаменитые "капающие" часы С. Дали воплощены в реальности 1

Публикаций - 48, упоминаний - 58

Сальвадор и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 3
Google LLC 12690 3
Millicom International Cellular SA 57 3
Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso 169 3
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
X Corp - Twitter 2938 2
Intel Corporation 12811 2
Telegram Group 2940 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Coinbase 70 2
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 2
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 2
ИнДрайв - InDrive - inDriver 17 2
America Movil 55 2
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 2
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 109 1
VK - My.Games - Mamboo Games - Мамбу Геймс 5 1
Altice Europe - Altice Portugal - Portugal Telecom - PT Comunicacoes 54 1
America Movil - Claro 14 1
Samsung Electronics 11065 1
Broadcom - VMware 2610 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Dell EMC 5180 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Microsoft Corporation 25775 1
Huawei 4677 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
HP Inc. 5883 1
9594 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 1
ZTE Corporation 800 1
Empresas Publicas de Medellin 2 1
Juventus Football Club - Ювентус 11 1
Bristol-Myers Squibb Company - Bristol Myers Squibb (BMS) 21 1
Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle - Международный аэропорт Париж — Шарль-де-Голль - Руасси — Шарль-де-Голль - ИАТА: CDG, ИКАО: LFPG 12 1
Endesa 16 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Почта России ПАО 2370 1
Tesla Motors 461 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
BlackRock 42 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
Blue Origin 29 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 35 1
Стример НПО 24 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 3
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Five Eyes - FVEY - AUSCANNZUKUS 16 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУЗ ФЦГиЭ - Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 21 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
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Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 4
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 2
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Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 2
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 360 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 1
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Application store - магазин приложений 1463 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 1
Маршрутизация - Routing 607 1
Транспорт общественный - Такси - Беспилотное такси - Автономное такси - Роботакси - Беспилотный трамвай 58 1
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 600 1
Робототехника - Роботы-доставщики - Дроны-доставщики - БПЛА-доставка - Delivery Robots - Delivery Drones - Роботы-курьеры 48 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Apple iPad 4012 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Apple - App Store 3109 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 2
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 80 2
Dogecoin (Doge) - Догикоин - криптовалюта 18 2
SpaceX Crew Dragon 3 1
Bitmain - Antminer - серия ASIC-майнеров 9 1
МТС - Navitel - Навител Пробки 28 1
МТС - Navitel - Навител Погода 11 1
МТС - Navitel - Навител События 9 1
МТС - Navitel - Навител SMS 2 1
F6 - F.A.C.C.T. DRP - F.A.C.C.T. Digital Risk Protection - F.A.C.C.T. URP - F.A.C.C.T. Unified Risk Platform 70 1
ZTE Open 11 1
ByteDance - TikTok 355 1
Google Android 15244 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 1
Rakuten Viber 665 1
Microsoft Azure 1526 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 1
Microsoft Office 365 1042 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 513 1
Mozilla Firefox - браузер 1951 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 1
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 227 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 1
Google Android Package Kit - APK 295 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple iPhone 4 800 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 157 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 126 1
НИИ СОКБ - SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 30 1
Дали Сальвадор 7 3
Saylor Michael - Сэйлор Майкл 4 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Томский Арсен 2 2
Бобнев Александр 3 1
Семенов Артем 6 1
Джордж Скотти - George Scotty 3 1
Ronaldo Cristiano - Роналдо Криштиано 12 1
Русаченко Александра 8 1
Romano John - Романо Джон 1 1
Slim Carlos - Слим Карлос 35 1
Alierta Cesar - Алиерта Сезар 6 1
Pawlowski Chris - Павловски Крис 2 1
Nofal Hoda - Нофал Хода 1 1
Alierta Cesar - Альерта Сесар 2 1
Dolan Reilly - Долан Райли 1 1
Дуров Павел 329 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
Касперский Евгений 337 1
Решетин Олег 49 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 1
Каргалев Ярослав 22 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 65 1
Маркин Алексей 4 1
Бутерин Виталий 30 1
Боровиков Игорь 137 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Белан Алексей 3 1
Львов Дмитрий 8 1
Рюрикович Иоанн (Иван) Васильевич IV (Грозный) 11 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 26
Россия - РФ - Российская федерация 166168 20
Гватемала - Республика 60 14
Колумбия - Республика 551 13
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 12
Панама - Республика 110 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 11
Испания - Королевство 3840 11
Чили - Республика 494 11
Перу - Республика 293 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Аргентина - Аргентинская Республика 615 10
Коста-Рика - Республика 98 10
Япония 13807 9
Франция - Французская Республика 8177 9
Бразилия - Федеративная Республика 2520 9
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 9
Новая Зеландия 737 9
Греция - Греческая Республика 1017 9
Индия - Bharat 5870 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 8
Таиланд - Королевство 926 8
Венесуэла - Боливарианская Республика 321 8
Европа 24964 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Польша - Республика 2031 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
Португалия - Португальская Республика 956 7
Никарагуа - Республика 60 7
Южная Корея - Республика 7052 6
Дания - Королевство 1337 6
Швеция - Королевство 3782 6
Канада 5082 6
Израиль 2856 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 6
Бельгия - Королевство 1192 6
Австрия - Австрийская Республика 1357 6
Уругвай - Восточная Республика 92 6
Ирландия - Республика 1051 5
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