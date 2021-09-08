Сальвадор первым в мире сделал биткоин официальной валютой. В стране протесты, на бирже обвал

Из-за крупного объема продаж цена биткоина рухнула в первый же день использования криптовалюты в качестве законного платежного средства в Сальвадоре, маленьком центральноамериканском государстве. На биржах ажиотаж, а в стране проходят мирные протесты, граждане опасаются нововведений.

Узаконенный биткоин

В Сальвадоре, небольшом государстве центральной Америки, узаконили биткоин как государственную валюту, и теперь он является официальным платежным средством в стране. В первый день использования криптовалюты, 7 сентября 2021 г. из-за большого объема продаж произошел обвал биткоина. Эксперты расходятся во мнениях, население проводит мирные протесты и опасается нововведений.

Накануне биткоин превысил метку в $52956, а во вторник цена на него в Нью-Йорке упала до $43050. На следующий день, в четверг 8 сентября, цена на криптовалюту выровнялась до $51080.

План президента

Согласно плану президента Сальвадора Наиба Букеле (Nayib Bukele) компании обязаны отныне принимать биткоины в обмен на товары и услуги, также криптовалютой можно будет оплачивать налоги. Внедрение биткоина получит первоначальный импульс от государственного биткоин-кошелька Chivo, приложения, доступного в App Store и Google Play. Пользователь регистрируется с национальным идентификационным номером Сальвадора и получает $30 в криптовалюте, эти деньги можно, например, вложить в бизнес. В твиттере президент поделился историей молодого человека, который уже вложил свои $30 в пончики, чтобы открыть свое дело.

Назначение биткоина официальным платежным средством спровоцировало протесты у населения

«Люди смогут делать накопления, чтобы сделать в своем доме новую крышу, купить корову или послать детей в школу — то, чего они были лишены раньше», — говорит директор проекта Bitcoin Beach, занимающегося продвижением криптовалюты в Сальвадоре, Майк Петерсон (Mike Peterson).

По мнению президента, переход на криптовалюту должен привлечь граждан в финансовую систему и удешевить отправку денежных переводов, что очень актуально в стране, где около полутора миллионов граждан работают за рубежом и пересылают заработок семье. В 2020 г. переводы из-за рубежа составили $5,9 млрд, это самый высокий показатель среди стран на сегодня. За свои услуги банки берут ощутимую комиссию, при этом многие граждане Сальвадора не имеют банковских счетов, план президента может стать «пропуском в цифровой мир», как говорит Майк Петерсон.

RT en Español выпустила передачу «Биткоин, законное платежное средство в Сальвадоре: 23% ВВП Сальвадора приходится на денежные переводы, отправленные иммигрантами, в основном из США». Стоимость отправки денежных переводов может быть сокращена на 98% при условии использования биткоина как платежного средства в таких приложениях как Strike, — делятся мнением ведущие.

Мнение народа

Не все граждане Сальвадора оказались готовы принять нововведения. В среду 8 сентября в стране прошли мирные протесты под лозунгом «Нет диктатуре». Протестующие заявляли, что биткоин не принесет пользы народу Сальвадора. Многих пугает необходимость ввода личных данных в приложении и возможность слежки со стороны властей.

Газета La Prensa Gráfica на официальном акккаунте в твиттере сообщает: «Технические сбои Chivo усугублялись слабым интересом граждан к изучению криптовалюты. О вступлении в силу закона Bitcoin многие не думали». Многие настроены скептично к нововведениям: «Вчера криптоактив потерял около 11% своей стоимости, Сальвадор потерял $2 млн США за первые 24 часа».

К тому же некоторые экономисты, например, Миш Шелдок (Mish Shedlock), полагают, что такой план может «потопить» страну.

Почему произошло обрушение криптовалюты

Продажа крупного объема криптовалюты стала главной причиной обвала валюты. Сальвадор закупил 400 биткоинов, что эквивалентно примерно $20 млн. В этот же день на фоне ажиотажа на биржах криптовалюта упала на 18,6%. По подсчетам экспертов, с криптовалютного рынка ушло более $180 млрд за один день.

По мнению аналитиков, большую роль также сыграло ожидание. «Я думаю, что в преддверии события в Сальвадоре возникло некоторое ожидание, подобное тому, что мы видели перед листингом Coinbase на NASDAQ», - сообщил Reuters Хенрик Андерссон (Henrik Andersson), главный инвестиционный директор Apollo Capital, фонда криптоактивов в Мельбурне, Австралия. А в это время правительство Сальвадора было вынуждено отключить свой биткоин-кошелек для устранения технических сбоев. «Мы отключим систему с 01:00 до 6:00, чтобы внести изменения», «Надеемся, что завтра ситуация улучшится», — писал в своем твиттере Наиб Букеле. На крупных американских криптовалютных биржах Coinbase, Global Inc (COIN.O), Kraken, и Gemini начался ажиотаж и пришлось бороться с задержками в некоторых транзакциях.

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На крупных американских криптовалютных биржах Coinbase, Global Inc (COIN.O), Kraken и Gemini начался ажиотаж и пришлось бороться с задержками в некоторых транзакциях.

Другие факторы

Это не единственные факторы, повлиявшие на обрушение цены биткоина. Многие участники рынка настороженно относятся к нововведениям и опасаются цепной реакции и запретов и ограничений на деятельность криптобиржи Binance.

Так, в сентябре 2021 г. денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) внесло криптобиржу в «список предупреждений для инвесторов». Желая соответствовать местному законодательству, Binance была вынуждена удалить приложения из региональных из региональных App Store и Google Play и запретить использовать сингапурский доллар в операциях на биржевой платформе.

Также в начале месяца комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование против Uniswap Labs, управляющей Uniswap, одной из крупнейших криптовалютных бирж, что беспокоит участников рынка.

«Купить провал»

В то же время обвал цены на криптовалюту дал возможность Сальвадору докупить еще 150 биткоинов впридачу к уже приобретенным четыремстам. Президент страны заявил, что Сальвадор воспользовался крахом, «купил провал». Общий запас приобретенной криптовалюты составил 550 монет на сумму около $26 млн.

Должно пройти время

Сторонники и противники идеи внимательно наблюдают за экспериментом. Если он будет успешным, другие страны последуют примеру Сальвадора.

«Мы находимся в неизведанных водах с этим запуском, но я рад, что этот эксперимент проводится в целом, и я думаю, что мы многому научимся», — считает Гаррик Хилман (Garrick Hileman), руководитель отдела исследований Blockchain.com в Лондоне и Майами. «Это дивный новый мир», — говорит он.

Наиб Букеле писал в своем твиттере о реализации плана по легализации биткоина как платежного средства: «любой проект, нацеленный в будущее, не приносит результата на следующий день или через месяц».