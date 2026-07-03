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Индексная книга (каталог) CNews*
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Австралия Мельбурн

Австралия - Мельбурн

СОБЫТИЯ


03.07.2026 «Роботизированная копия птицы»: на Западе испытали небольшие дроны, летающие при порывистом ветре 1
05.12.2025 Хакер, воровавший приватные женские фото в аэропортах, сел на семь лет 1
03.10.2025 Создан робот-паук, при помощи 3D-печати способный за один день возвести дом площадью 200 квадратных метров 1
06.02.2025 Мошенники воруют аккаунты пассажиров Шереметьево через поддельные точки Wi-Fi 1
23.12.2024 Главные научные открытия 2024 года для ИКТ-отрасли: выбор CNews 1
28.08.2024 Ликбез RnD.CNews: почему еда в космосе кажется невкусной 1
08.09.2021 Сальвадор первым в мире сделал биткоин официальной валютой. В стране протесты, на бирже обвал 1
10.08.2021 Модные наушники взорвались и убили человека. Фото 1
15.03.2021 Древние накопители возвращаются. Создан компакт-диск емкостью 700 терабайт 1
20.01.2021 Созданный россиянином сервис для совместной работы Wrike продан за $2,25 миллиарда 1
20.01.2021 Новый электронный чип ИИ работает просто от света 1
22.09.2020 Москва поднялась на 25 строк во всемирном рейтинге инновационных городов 1
01.06.2020 Новый мировой рекорд скорости интернета. Уже 44,2 Тбит/с! 1
29.11.2019 SoftwareONE приобрела BNW Consulting для усиления экспертизы в области решений SAP для публичных облаков 1
25.10.2019 Oracle запустит в 2020 году 20 новых регионов с дата-центрами Oracle Cloud 1
18.06.2019 Как обезопасить интернет вещей 1
11.01.2019 Основатели РБК вышли из созданного россиянином международного стартапа с 20-кратной прибылью 1
18.07.2018 Москва – лидер по использованию умных технологий 1
09.07.2018 Вибрация автомобиля как причина многих аварий 1
23.03.2018 Lenovo заключила многолетний спонсорский контракт с командой Scuderia Ferrari 1
25.05.2017 Lanit Ventures инвестировал в ZOZO 1
14.04.2017 Москва претендует на звание самого умного города планеты 2017 года 1
14.02.2017 В России создана криптографическая защита аэронавигационной инфраструктуры 2
30.01.2017 Через шесть лет людям будут пересаживать клонированные органы? 1
25.07.2016 Впервые построена сеть 5G со скоростью 20 Гбит в секунду 1
08.02.2016 Мозговой электрод снимает барьер между человеком и машиной 1
22.01.2016 Telstra, Ericsson и Ciena продемонстрировали новую технологию оптического шифрования для защиты данных «на лету» 3
12.08.2015 Будущему флагману Samsung пророчат голографический дисплей 1
23.04.2015 Создан 3D-дисплей для смартфонов и «умных часов», проецирующий изображение «на воздух» 1
19.03.2015 Стряхни цифровую грязь 1
09.09.2014 Посольства Латвии запустили автоматы по подаче заявлений на паспорт 1
06.01.2014 Apple приобрела самый маленький в мире стартап 1
25.12.2013 Huawei и Optus запустили первую в мире сеть LTE TDD с агрегированием несущих частот 1
30.10.2013 Видеоигры делают нас менее чувствительными 1
21.10.2013 В Австралию через орбиту 1
29.07.2013 Хакер, нашедший дыру в кардиостимуляторах, умер при таинственных обстоятельствах 1
16.07.2013 Удалось создать новое поколение лекарств - микропленочное 1
02.07.2013 Mazda 3 научилась проецировать информацию на лобовое стекло 1
14.06.2013 У Ru-Center появился представитель в Австралии 1
25.03.2013 Ericsson и Telstra завершили испытания оптической передачи данных со скоростью 1 Тбит/с 1

Публикаций - 115, упоминаний - 119

Австралия и организации, системы, технологии, персоны:

Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 9
Google LLC 12687 7
Microsoft Corporation 25774 7
Cisco Systems 5372 4
Intel Corporation 12811 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24 3
CK Hutchison Holdings 175 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 3
Apple Inc 13154 3
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
Motorola Inc 1156 2
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 88 2
CK Hutchison Asia Telecom Group - Hutchison Telecom - Hutchison Telecommunications International Limited 54 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
X Corp - Twitter 2938 2
Huawei 4675 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Vodafone Group 1412 2
Lenovo Motorola 3566 2
Галактика - Корпорация 1545 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 2
Wrike 29 2
Perimetrix - Периметрикс 274 1
Dyn - DNS-провайдер 18 1
Ciena 221 1
BNW Consulting 1 1
OVH - OVH Groupe SAS - OVHcloud 30 1
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 1
SoftwareONE Group 108 1
ICF - Intelligent Community Forum 11 1
SonicWall 59 1
IOActive 15 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 101 1
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 1
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 157 1
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 1
IBM Global Services 130 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 3
Vista Equity Partners 7 2
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 2
TMT Investments 115 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 2
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 1
L’Oreal 58 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Ferrari NV 159 1
WMG - Warner Music Group 210 1
Maxwell Capital - Максвелл Капитал - Максвелл Эссет Менеджмент 15 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Ланит - Ланит Венчурс - Lanit Ventures 16 1
Ramify Consulting 3 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 1
Tholons 3 1
Wissey Trade & Invest 6 1
MacMillan Trading 5 1
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 1
TSX - Toronto Stock Exchange - Фондовая биржа Торонто 11 1
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 35 1
Sony BMG Music Entertainment 34 1
Medtronic - Медтроник 17 1
Scuderia Ferrari Formula 1 21 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
Royal Hallamshire Hospital - Королевский госпиталь Халламшир 3 1
Qantas Airways - Queensland and Northern Territory Aerial Services 18 1
Panasonic Avionics Corporation - PAC 15 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
BMW Group 482 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Airbnb 101 1
Nike 195 1
Mazda Motor Corporation 73 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 423 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Правительство Австралии - Министерство обороны Австралии - Вооруженные силы Австралии - Australian Defence Force, ADF 18 1
Правительство Австралии - Федеральная полиция Австралии - Австралийская федеральная полиция - Australian Federal Police (AFP) 12 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Правительство Латвии - Органы государственной власти Латвийская Республика 21 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 1
U.S. Department of Commerce - United States Census Bureau, Bureau of the Census - Бюро переписи населения США 30 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34981 16
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Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 546 3
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Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 3
Linux OS 11533 3
Apple - App Store 3109 2
Microsoft Azure 1526 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 2
Intel Itanium 649 2
Google Dart 64 2
Oracle Cloud Applications - Oracle Application Cloud Services 26 1
Oracle Fusion ERP 68 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 1
Quora - сайт вопросов и ответов 19 1
Nvidia Optimus 198 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 1
Intel Willow Cove 18 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 62 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 80 1
Oracle Fusion Cloud Applications - Oracle Fusion ERP Cloud - Oracle Fusion SaaS 38 1
EA The Sims - компьютерная игра 169 1
EA Dead Space - компьютерная игра 88 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 1
Lenovo Miix - серия планшетов 16 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 1
Правительство Москвы - Наш город 110 1
Asana - приложение для управления проектами в командах 31 1
Правительство Москвы - Моя улица - Программа комплексного благоустройства улиц Москвы 10 1
Shodan.io - Поисковая система 6 1
Kraken - криптовалютная биржа 25 1
Apple Beats - Apple Beats Flex 118 1
Archival Disc - оптический носитель Sony Corporation и Panasonic Corporation 8 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 1
Stellantis PSA - Peugeot - легковой автомобиль 11 1
Stellantis PSA - Peugeot - кроссовер 3 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 1
Nullsoft - Gnutella - децентрализованная файлообменная сеть 60 1
Yota Бизнес 61 1
Ciena WaveLogic 12 1
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 52 1
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 1
Филев Андрей 6 2
Gibbs Richard - Гиббс Ричард 2 2
Kotagiri Rao - Котагири Рао 2 2
Gabor Dennis - Габор Деннис 2 2
Elefanty Andrew - Элефанти Эндрю 2 2
Brown Gordon - Браун Гордон 23 2
Fitzgerald Erich - Фитцджеральд Эрик 2 2
Roehner Bertrand - Рене Бертран 2 2
Huntingdon Shane - Хантингдон Шейн 2 2
Johnson Don - Джонсон Дон 6 1
Селгеев Александр 1 1
Моргульчик Александр 27 1
Кареев Андрей 5 1
Кирпиченко Дмитрий 9 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 1
Valasek Chris - Крис Валасек 12 1
Фурсин Алексей 158 1
Каплун Герман 55 1
Ганиев Заур 4 1
Young Ian - Ян Янг 2 1
Schlosser Dieter - Шлоссер Дитер 7 1
Xu Eric - Ху Эрик 3 1
Miller Charles - Миллер Чарли 22 1
Чай Уорвик 1 1
Illsley Roy - Иллсли Рой 6 1
Barnaby Jack - Барнаби Джек 4 1
Шмелев Алексей 24 1
Громыко Алексей 2 1
Зенкин Денис 263 1
Пуртов Кирилл 64 1
Энгельгардт Михаил 3 1
Павлов Никита 146 1
Noss Elliot - Носс Эллиот 5 1
Быбин Сергей 1 1
Xiaogang Liu - Сяоганг Лю 2 1
Schofield Glen - Шофилд Глен 7 1
Абакумов Артем 6 1
Ignatiev Alex - Игнатьев Алекс 3 1
Антипов Евгений 8 1
Fairweather Denis - Феэрветер Дэнис 1 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 80
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 34
Австралия - Сидней 276 17
Россия - РФ - Российская федерация 166158 16
Великобритания - Лондон 2432 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 10
Европа 24961 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 9
Новая Зеландия 737 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 8
Япония 13807 8
США - Нью-Йорк 3180 8
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 8
Азия - Азиатский регион 5920 7
Сингапур - Республика 1953 7
Австралия - Брисбен 34 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
Япония - Токио 1020 6
Франция - Французская Республика 8176 5
Южная Корея - Сеул 375 5
США - Калифорния 4828 4
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 4
США - Колумбия - Вашингтон 1486 4
США - Торонто 273 4
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 3
Австралия - Новый Южный Уэльс 39 3
Ирландия - Республика 1051 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 3
Индия - Bharat 5869 3
Канада 5081 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Китай - Тайвань 4245 3
Украина 7927 3
Китай - Пекин - Beijing 1096 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 3
Ирландия - Дублин 164 3
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 3
США - Флорида 786 3
Бразилия - Сан-Паулу 182 3
США - Калифорния - Сан-Диего 370 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33753 19
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21641 9
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