Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Австралия
Мельбурн
Публикаций - 51, упоминаний - 54
Австралия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 3714 3
|Vodafone Group 1262 2
|Cisco Systems 4610 2
|Huawei 3106 2
|Google LLC 9210 2
|Intel Corporation 10712 2
|Meta - Facebook 4076 2
|Wrike 21 2
|Coinbase 26 1
|Citrix Systems 718 1
|Lenovo Motorola 3313 1
|Yahoo! 3453 1
|NEC 1658 1
|Verisign 342 1
|Perimetrix 272 1
|Dyn - DNS-провайдер 17 1
|BNW Consulting 1 1
|OVH - OVH Groupe SAS 13 1
|SoftwareONE Group 101 1
|SonicWall 36 1
|IOActive 11 1
|Nortel Networks 1269 1
|Акелла 838 1
|EA - Maxis 64 1
|PayPal 611 1
|SEC Consult Services 1267 1
|SAP SE 4269 1
|Amazon Inc - Amazon.com 2493 1
|Twitter 2253 1
|Lenovo Group 1980 1
|GitHub 424 1
|Canonical 179 1
|McKinsey & Company 148 1
|Salesforce.com 341 1
|Ponemon Institute 74 1
|Samsung Electronics 8884 1
|EA - Electronic Arts 1223 1
|Microsoft Corporation 20689 1
|Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1578 1
|Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 751 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5271 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 8328 1
|Reddit 207 1
|ZDnet 554 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1193 1
|Nature 446 1
|KrebsOnSecurity 14 1
|Mashable 320 1
|Yahoo News - Yahoo!Actualites 810 1
|Virus Bulletin 32 1
|Pocket-Lint 69 1
|Telecom.paper 151 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1110478, в очереди разбора - 1002552.
Создано именных указателей - 50233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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