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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Австралия
Мельбурн

Австралия - Мельбурн


08.09.21 Сальвадор первым в мире сделал биткоин официальной валютой. В стране протесты, на бирже обвал 1
20.01.21 Созданный россиянином сервис для совместной работы Wrike продан за $2,25 миллиарда 1
01.06.20 Новый мировой рекорд скорости интернета. Уже 44,2 Тбит/с! 1
29.11.19 SoftwareONE приобрела BNW Consulting для усиления экспертизы в области решений SAP для публичных облаков 1
18.06.19 Как обезопасить интернет вещей 1
11.01.19 Основатели РБК вышли из созданного россиянином международного стартапа с 20-кратной прибылью 1
18.07.18 Москва – лидер по использованию умных технологий 1
23.03.18 Lenovo заключила многолетний спонсорский контракт с командой Scuderia Ferrari 2
25.07.16 Впервые построена сеть 5G со скоростью 20 Гбит в секунду 1
08.02.16 Мозговой электрод снимает барьер между человеком и машиной 1
12.08.15 Будущему флагману Samsung пророчат голографический дисплей 1
23.04.15 Создан 3D-дисплей для смартфонов и «умных часов», проецирующий изображение «на воздух» 1
19.03.15 Стряхни цифровую грязь 1
09.09.14 Посольства Латвии запустили автоматы по подаче заявлений на паспорт 1
25.12.13 Huawei и Optus запустили первую в мире сеть LTE TDD с агрегированием несущих частот 1
29.07.13 Хакер, нашедший дыру в кардиостимуляторах, умер при таинственных обстоятельствах 1
02.07.13 Mazda 3 научилась проецировать информацию на лобовое стекло 1
20.06.12 Facebook исследовал, какие места чаще всего упоминаются в соцсетях 2
19.04.12 Вычислительный кластер Росгидромета модернизировали до пиковой производительности 35 Тфлопс 1
13.05.09 EA Redwood Shores меняет название 1
14.04.09 Румынская банда похитила $1 млн из австралийских банкоматов 1
21.11.08 Heroes over Europe в России 1
14.10.08 «Лаборатория Касперского» открыла офис в Австралии 1
03.06.08 Определена «горячая ИТ-десятка» пятилетки 1
22.08.07 Ветераны CA будут работать в антивирусной команде Microsoft 1
23.04.07 Qtraz: пиринга больше не будет? 1
19.10.06 В Австралии открыли один из самых технологичных бассейнов 1
27.06.06 Создается сетевая энциклопедия генных мутаций человека 1
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05.06.06 Теорфизики предсказывают обвал рынка недвижимости 1
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24.04.06 Уникальный масс-спектрометр "поучаствует" в преподавании химии 1
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17.06.05 Австралийцы вырастили кровь "в пробирке" 1
17.06.05 Австралийцы вырастили кровь "в пробирке" 1
26.11.04 Полиция Австралии уничтожила пиратские DVD на сумму более $1 млн. 1
15.05.03 Itanium 2 сделает погоду в России 1
15.05.03 Itanium 2 сделает погоду в России 1
24.04.03 Vodafone live! появился в Австралии 1
15.04.03 3G-сеть запущена в Австралии 1

Публикаций - 51, упоминаний - 54

Австралия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 3714 3
Vodafone Group 1262 2
Cisco Systems 4610 2
Huawei 3106 2
Google LLC 9210 2
Intel Corporation 10712 2
Meta - Facebook 4076 2
Wrike 21 2
Coinbase 26 1
Citrix Systems 718 1
Lenovo Motorola 3313 1
Yahoo! 3453 1
NEC 1658 1
Verisign 342 1
Perimetrix 272 1
Dyn - DNS-провайдер 17 1
BNW Consulting 1 1
OVH - OVH Groupe SAS 13 1
SoftwareONE Group 101 1
SonicWall 36 1
IOActive 11 1
Nortel Networks 1269 1
Акелла 838 1
EA - Maxis 64 1
PayPal 611 1
SEC Consult Services 1267 1
SAP SE 4269 1
Amazon Inc - Amazon.com 2493 1
Twitter 2253 1
Lenovo Group 1980 1
GitHub 424 1
Canonical 179 1
McKinsey & Company 148 1
Salesforce.com 341 1
Ponemon Institute 74 1
Samsung Electronics 8884 1
EA - Electronic Arts 1223 1
Microsoft Corporation 20689 1
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1578 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 751 1
TMT Investments 85 2
Bain Capital Ventures 31 2
Vista Equity Partners 5 2
L’Oreal 49 1
Morgan Stanley - E*Trade - электронная торговая платформа торговли финансовыми активами 100 1
Hutchison Whampoa Limited (HWL) 127 1
Wissey Trade & Invest 5 1
Ramify Consulting 2 1
UMG - Universal Music Group 248 1
Maxwell Capital - Максвелл Капитал 8 1
WMG - Warner Music Group 195 1
Ferrari NV 135 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 220 1
UBS AG 286 1
Mazda Motor Corporation 49 1
BMW 362 1
Airbnb 67 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 359 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 360 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 249 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 126 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 159 1
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 13 1
Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького 8 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 575 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 372 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2465 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11952 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3141 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3879 2
Умные платформы 555 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2553 2
Смартизация 215 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 276 1
DRM - Digital Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 283 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 194 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 337 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 83 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1452 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1565 1
3G - Стандарт мобильной связи 5049 1
Carrier Aggregation - Объединение несущих частот LTE 20 1
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 163 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 208 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3928 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4174 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2384 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 53 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 214 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11984 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1175 1
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 101 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 679 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 383 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 744 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 610 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1766 1
Правительство Москвы - Наш город 50 1
Quora - сайт вопросов и ответов 11 1
Nvidia Optimus 120 1
РСК Торнадо - RSC Tornado AFS 34 1
Binance - Криптовалютная биржа 10 1
EA The Sims - компьютерная игра 113 1
EA Dead Space - компьютерная игра 62 1
Lenovo Miix - серия планшетов 13 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 55 1
Google Dart 40 1
Asana - приложение для управления проектами в командах 10 1
Shodan.io - Поисковая система 4 1
Kraken - криптовалютная биржа 13 1
Stellantis PSA Peugeot - легковой автомобиль 10 1
Stellantis PSA Peugeot - кроссовер 3 1
IBM Tivoli 274 1
Gnutella - децентрализованная файлообменная сеть 60 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1223 1
Linux OS 7109 1
Microsoft Azure 1198 1
AWS - Amazon Web Services 594 1
Google Cloud Platform - GCP 208 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 148 1
SEC Consult - IoT Inspector 8 1
Depositphotos - фотобанк 32 1
Shodan - поисковые системы для Интернета вещей 12 1
Google Android 11560 1
Google Play - Google Store - Android Market 2620 1
Apple - App Store 2344 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 230 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1076 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 97 1
Myspace - социальная сеть 601 1
Fog Creek Software - Trello 25 1
Каплун Герман 47 1
Зенкин Денис 258 1
Громыко Алексей 2 1
Шмелев Алексей 20 1
Barnaby Jack - Барнаби Джек 2 1
Чай Уорвик 1 1
Miller Charles - Миллер Чарли 17 1
Xu Eric - Ху Эрик 3 1
Schlosser Dieter - Шлоссер Дитер 6 1
Ганиев Заур 3 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 47 1
Valasek Chris - Крис Валасек 3 1
Кирпиченко Дмитрий 1 1
Кареев Андрей 5 1
Филев Андрей 1 1
Моргульчик Александр 25 1
Селгеев Александр 1 1
Xu Eric - Эрик Сюй 11 1
Касперский Евгений 285 1
Австралия - Австралийский Союз 2163 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 30141 14
Великобритания - Лондон 1713 6
Россия - Российская федерация - РФ 78650 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10975 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25748 5
США - Нью-Йорк 2420 5
Япония - Токио 829 4
США - Колумбия - Вашингтон 914 3
Южная Корея - Сеул 291 3
Япония 7312 3
Сингапур - Республика 1460 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11265 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9883 3
США - Лос-Анджелес 602 2
Австралия - Сидней 181 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1254 2
Франция - Французская Республика 4304 2
США - Калифорния - Сан-Диего 225 2
Новая Зеландия 500 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8555 2
Ирландия - Дублин 130 2
США - Калифорния - Сан-Хосе 344 2
Ирландия - Республика 764 2
Германия - Берлин 524 2
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1188 2
Испания - Каталония - Барселона 670 2
США - Калифорния 2522 2
США - Калифорния - Маунтин-Вью 65 1
Аргентина - Буэнос-Айрес 25 1
США - Иллинойс - Чикаго 357 1
Мексика - Мехико 56 1
США - Вашингтон - Редмонд 163 1
Дания - Копенгаген 86 1
Великобритания - Шотландия 172 1
Индия - Дели 104 1
Турция - Стамбул 78 1
Азия - Азиатский регион 2979 1
Швеция - Королевство 1590 1
Северная Америка 2396 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 214 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1493 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2595 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 174 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 396 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1576 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3576 1
ящик Пандоры 35 1
Thomson Reuters - Рейтер 5271 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 8328 1
Reddit 207 1
ZDnet 554 1
WSJ - The Wall Street Journal 1193 1
Nature 446 1
KrebsOnSecurity 14 1
Mashable 320 1
Yahoo News - Yahoo!Actualites 810 1
Virus Bulletin 32 1
Pocket-Lint 69 1
Telecom.paper 151 1
Gartner 3120 2
IDC - International Data Corporation 4477 1
Altman Vilandrie & Company 2 1
Black Hat - Конференция 66 2
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 157 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 113 1
McAfee FOCUS 2 1
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Ключевых фраз выявлено - 1110478, в очереди разбора - 1002552.
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