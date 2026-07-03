Индексная книга (каталог) CNews*
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Австралия Мельбурн
СОБЫТИЯ
Публикаций - 115, упоминаний - 119
Австралия и организации, системы, технологии, персоны:
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 5
|New Scientist 1448 3
|PhysicsWeb 184 3
|Nature 832 2
|Mashable 372 2
|Scientific American 81 2
|The Guardian - Британская газета 406 2
|AP - Associated Press 2007 2
|KrebsOnSecurity 18 1
|Science Advances 35 1
|Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
|Virus Bulletin 33 1
|Physical Review Letters 164 1
|GizmoChina 171 1
|Pocket-Lint 71 1
|Telecom.paper 194 1
|ScienceDaily 399 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|Space War 75 1
|Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 1
|ACS Applied Materials & Interfaces 13 1
|Australian IT News 51 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|Reddit 398 1
|ZDnet 663 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
|NYT - The New York Times 1099 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 1
|23ABC News 183 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.