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Древние накопители возвращаются. Создан компакт-диск емкостью 700 терабайт

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Создана новая технология записи, позволяющая хранить 700 ТБ информации на оптическом диске размером с обычный DVD. Это мировой рекорд, и авторы технологии даже рассчитывают на ее использование в массовом производстве таких дисков, но конкретные сроки начала их выпуска они не называют. Для сравнения, самый емкий винчестер не вмещает и 30 ТБ данных, а на самый вместительный SSD из существующих может поместиться не боле 100 ТБ.

Супервместительная «болванка»

Азиатские ученые разработали технологию, позволяющую записать на один оптический диск до 700 ТБ информации. Данные о своей работе они опубликовали в журнале Science Advances, указав в статье, что столь существенный массив данных они смогли уместить на оптическом диске диаметром 120 мм.

Над новой технологией работали специалисты Шанхайского политехнического университета под руководством академика Гу Миня (Gu Ming) и сотрудники Королевского Мельбурнского технологического института (Австралия) в команде профессора Лю Сяоганга (Liu Xiaogang). Помощь им оказывали ученые из Национального университета Сингапура.

120 мм – это диаметр всех современных оптических дисков – CD, DVD и Blu-ray. Ни один из них не способен хранить такой объем информации – самый емкий DVD (двухслойный и двусторонний) вмещает 17,1 ГБ, а на четырехслойном Blu-ray можно уместить до 128 ГБ.

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О стоимости одного 700-терабайтного диска остается только догадываться

Обычный однослойный диск Blu-ray рассчитан на 25 ГБ данных. Таким образом, разработанная учеными технология позволяет заменить одним диском 28 тыс. таких однослойных Blu-ray. Кроме того, на март 2021 г. в мире не существовало ни одного серийно выпускаемого носителя информации подобной емкости – популярные сейчас твердотельные накопители (SSD) и постепенно уходящие в прошлое жесткие диски (HDD) рассчитаны на хранение нескольких десятков терабайт, но никак не сотен.

Особенности технологии

Ученые назвали свое изобретение «технологией субдифракционной оптической записи». Ее особенность в том, что для записи 700-терабайтных дисков могут использоваться недорогие в производстве и эксплуатации лазеры непрерывного действия, что открывает широкие возможности массового выпуска таких накопителей.

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По оценке изобретателей, их технология позволит наладить производство дисков с минимальными вложениями

Высокой плотности записи специалисты смогли добиться, в первую очередь, за счет использования особого композитного материала для самих дисков. Согласно опубликованной в статье информации, они отдали предпочтение нанокомпозитному материалу на основе специализированных наночастиц, дополнительно легированных лантаноидом с хлопьями оксида графена.

Определенное влияние на повышение плотности записи оказал и выбор ученых в пользу лазеров постоянного действия. Для записи Blu-ray и DVD используются лазеры импульсного типа.

По словам ученых, разработанная ими технология может использоваться в массовом производстве оптических носителей, но на момент публикации материала сроки ее коммерциализации установлены не были. В итоге, пока неизвестно, когда именно 700-терабайтные диски (и приводы к ним) станут повседневной нормой.

Конкурентов пока нет

На 15 марта 2021 г. ни один крупный производитель оптических дисков не мог похвастаться налаженным массовым выпуском таких накопителей емкостью более 128 ГБ (как в случае с четырехслойными Blu-ray). Между тем, попытки сделать диски более вместительными ими все же предпринимаются.

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Инфраструктура

Например, в июле 2013 г. японские Sony и Panasonic объединились для работы над оптическим диском нового типа емкостью, по меньшей мере, 300 ГБ. Они даже подписали партнерское соглашение и заявили, что их новая разработка будет ориентирована в первую очередь для хранения видеоматериалов, а также архивирования цифровых данных на предприятиях и в различных организациях. Предполагалось, что впоследствии новый формат выйдет на потребительский рынок.

Новый стандарт дисков Sony и Panasonic назвали Archival Disc, и для него даже был разработан собственный логотип. Диск емкостью 300 ГБ планировалось сделать двусторонним, с тремя слоями на каждой из сторон. Таким образом, один слой должен был вмешать 50 ГБ данных, и такие диски должны были поступить в производство в 2015 г., но в итоге их выпуск на заводах Panasonic начался лишь в 2016 г., и массовым так и не стал.

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Логотип Archival Disc

В марте 2014 г. японские партнеры заявили о планах по увеличению емкости Archival Disc сперва до 500 ГБ, а затем и вовсе до 1 ТБ, но примерные сроки появления этих накопителей на рынке не раскрыли. На момент публикации материала диски Archival Disc в потребительском сегменте не использовались.

Схожей с 700-терабайтными дисками вместимостью характеризуются другие носители информации из прошлого – ленточные накопители. CNews писал, что в декабре 2020 г. Fujifilm и IBM сумели повысить их емкость до 580 ТБ.

В настоящее время ни один современный жесткий диск не сможет сравниться с ними – самый емкий из них может хранить менее 30 ТБ. SSD – тоже не конкуренты, так как их предельная емкость пока не превышает 100 ТБ.

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Самый вместительный SSD в мире

Такую емкость, например, имеет SSD Exadrive компании Nimbus. Его премьера состоялась в июле 2020 г., он выполнен в 3,5-дюймовом форм-факторе, более характерном для жестких дисков, и стоит $40 тыс. Также существует его 50-терабайтная версия за $12,5 тыс.

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