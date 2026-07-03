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Индексная книга (каталог) CNews*
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RMIT Royal Melbourne Institute of Technology Мельбурнский королевский технологический университет

RMIT - Royal Melbourne Institute of Technology - Мельбурнский королевский технологический университет

СОБЫТИЯ


03.07.2026 «Роботизированная копия птицы»: на Западе испытали небольшие дроны, летающие при порывистом ветре 2
28.08.2024 Ликбез RnD.CNews: почему еда в космосе кажется невкусной 4
15.03.2021 Древние накопители возвращаются. Создан компакт-диск емкостью 700 терабайт 1
20.01.2021 Новый электронный чип ИИ работает просто от света 3
09.07.2018 Вибрация автомобиля как причина многих аварий 2
19.03.2015 Стряхни цифровую грязь 1
16.10.2013 HP предлагает открытую экосистему для пользователей и разработчиков SDN-сетей 1
12.10.2012 Создан крем от рака кожи 2
16.05.2012 Машинное зрение: ученые скопируют мозг пчелы 1
20.06.2011 Домены .moscow, .canon и .xerox - уже через 2 года 1
19.02.2009 Энтони Бартоло возглавил направление по работе с СМБ в Avaya 1
05.04.2007 Игры вредят только вредным детям 1
27.06.2006 Создается сетевая энциклопедия генных мутаций человека 1
27.06.2006 Создается сетевая энциклопедия генных мутаций человека 1

Публикаций - 14, упоминаний - 22

RMIT и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12610 2
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1320 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 1
Motorola Inc 1155 1
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 156 1
IBM - International Business Machines Corp 9680 1
Apple Inc 13076 1
Sony 6721 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 506 1
Lenovo Motorola 3559 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
Canon 1436 1
Xerox - The Haloid Company 1167 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 503 1
BMW Group 481 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 391 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2055 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61159 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12966 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7352 2
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 276 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8531 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2026 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8689 1
СХД - Ленточная библиотека - Tape library - LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 518 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1005 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 878 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11462 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10221 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5623 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13769 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3632 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64281 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21787 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3179 1
Дифракция - diffractus 37 1
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1524 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9300 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 477 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3337 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1479 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4451 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5707 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8664 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3752 1
Avaya IP Office Cloud Platform 84 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 127 1
Archival Disc - оптический носитель Sony Corporation и Panasonic Corporation 8 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1547 1
Gibbs Richard - Гиббс Ричард 2 2
Bachollet Sebastien - Башоле Себастьян 1 1
Xiaogang Liu - Сяоганг Лю 2 1
Воробьев Андрей 197 1
Австралия - Мельбурн 115 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3645 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54477 3
США - Техас - Хьюстон 258 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5459 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18979 1
Сингапур - Республика 1945 1
Япония 13762 1
Азия - Азиатский регион 5889 1
Земля - планета Солнечной системы 10831 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47318 1
Россия - РФ - Российская федерация 164760 1
Франция - Французская Республика 8142 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33423 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10215 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11214 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1707 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5997 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7331 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4957 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21420 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5526 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2254 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1317 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1191 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3010 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 1
Фосфор - Phosphorus - химический элемент 45 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 702 1
Зоология - Энтомология - Насекомые - Пчёлы - Bees - Медоносная пчела 82 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 533 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12213 1
Science Advances 34 1
CAE - ShanghaiTech University - Шанхайский технический институт китайской Академии наук 7 1
KTH Royal Institute of Technology in Stockholm - Королевский технологический институт Швеции 13 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
University of Melbourne - Мельбурнский университет 29 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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