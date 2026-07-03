Индексная книга (каталог) CNews*
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RMIT Royal Melbourne Institute of Technology Мельбурнский королевский технологический университет
СОБЫТИЯ
|03.07.2026
|«Роботизированная копия птицы»: на Западе испытали небольшие дроны, летающие при порывистом ветре 2
|28.08.2024
|Ликбез RnD.CNews: почему еда в космосе кажется невкусной 4
|15.03.2021
|Древние накопители возвращаются. Создан компакт-диск емкостью 700 терабайт 1
|20.01.2021
|Новый электронный чип ИИ работает просто от света 3
|09.07.2018
|Вибрация автомобиля как причина многих аварий 2
|19.03.2015
|Стряхни цифровую грязь 1
|16.10.2013
|HP предлагает открытую экосистему для пользователей и разработчиков SDN-сетей 1
|12.10.2012
|Создан крем от рака кожи 2
|16.05.2012
|Машинное зрение: ученые скопируют мозг пчелы 1
|20.06.2011
|Домены .moscow, .canon и .xerox - уже через 2 года 1
|19.02.2009
|Энтони Бартоло возглавил направление по работе с СМБ в Avaya 1
|05.04.2007
|Игры вредят только вредным детям 1
|27.06.2006
|Создается сетевая энциклопедия генных мутаций человека 1
|27.06.2006
|Создается сетевая энциклопедия генных мутаций человека 1
Публикаций - 14, упоминаний - 22
RMIT и организации, системы, технологии, персоны:
|Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 503 1
|BMW Group 481 1
|ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 391 2
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2055 1
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
|Gibbs Richard - Гиббс Ричард 2 2
|Bachollet Sebastien - Башоле Себастьян 1 1
|Xiaogang Liu - Сяоганг Лю 2 1
|Воробьев Андрей 197 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454669, в очереди разбора - 727514.
Создано именных указателей - 197164.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454669, в очереди разбора - 727514.
Создано именных указателей - 197164.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.