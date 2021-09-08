Индексная книга CNews*
LTO Linear Tape-Open стандарт записи на магнитную ленту технология ленточных накопителей
Публикаций - 237, упоминаний - 266
LTO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Паршин Константин 59 2
|Воробьев Михаил 51 1
|Тихонов Александр 65 1
|Поляков Алексей 15 1
|Мосеенков Фарид 1 1
|Бугрин Сергей 10 1
|Даббах Арсений 8 1
|Матюшонок Ирина 7 1
|The Register 1388 1
|IBM Research 107 2
|IDC - International Data Corporation 4840 1
|Gartner - Гартнер 3466 1
|Forrester Research 812 1
|Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 388 1
|In-Stat/MDR 64 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.