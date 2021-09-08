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LTO Linear Tape-Open стандарт записи на магнитную ленту технология ленточных накопителей



08.09.2021 Выпущен накопитель колоссальной емкости на «древних» технологиях
21.05.2018 Fujitsu сообщила о поддержке системами хранения данных ETERNUS LT технологии LTO 8
01.02.2016 Fujitsu представила ленточные системы хранения Eternus LT на базе технологии Linear Tape Open
02.04.2010 HP представила ленточные решения нового поколения StorageWorks LTO-5 Ultrium
30.03.2010 HP представила ленточные решения нового поколения HP StorageWorks LTO-5 Ultrium
29.06.2007 НР представила новые системы хранения данных
28.04.2007 IBM представила новые ленточные решения для хранения данных
24.08.2005 Storus представляет новые ленточные автозагрузчики
19.02.2002 HP, IBM и Seagate представили технологию LTO Ultrium второго поколения
03.08.2001 IBM: "Война LTO и SDLT только разгорается"
05.09.2000 Fujitsu Siemens Computers представила технологию резервного копирования и архивации - LTO
26.11.1999 Корпорация Seagate Technology показала на выставке Comdex новый ленточный накопитель Viper 200 на базе технологии LTO

Публикаций - 237, упоминаний - 266

LTO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9167 10
HP Inc. 5500 8
Fujitsu 2030 7
Seagate Technology 703 6
Oracle Corporation 6271 5
Dell EMC 4892 5
SAS Institute 906 4
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 765 4
HP - Hewlett-Packard 3597 3
GlassBridge Enterprises - Imation 56 2
Fujifilm - Fuji Photo Film 324 2
TDK 110 2
Sony 6468 2
Microsoft Corporation 23395 2
Polaroid 65 1
Seiko Epson Corporation 885 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 538 1
Pioneer Corporation 421 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 247 1
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 113 1
DataCore Software 31 1
AOL Inc 1586 1
Huawei 3459 1
Dell Technologies - Dell Computer 1918 1
Amazon Inc - Amazon.com 2777 1
Lenovo EMC - Iomega 175 1
ФОРС - Центр разработки 551 1
Orange Egypt - Mobinil 18 1
IBM Global Services 118 1
JVC Kenwood 411 1
QLogic 75 1
Ergodata - Эргодата 45 1
Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии 20 1
Cisco Systems - Tandberg 162 1
Hitachi Maxell 29 1
Eastman Kodak - Кодак 492 1
HP Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 114 1
Intel Corporation 11624 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 534 1
SAP SE 4833 1
Лента - Сеть розничной торговли 1665 14
Альфа-Групп 658 1
Ренессанс Страхование 119 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 527 1
Yamaha - Ямаха 102 1
Точка 3765 1
RHG - Radisson Hotel Group - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 40 1
Алроса АК 133 1
Sony BMG 185 1
EMI Group 60 1
UMG - Universal Music Group 260 1
WMG - Warner Music Group 207 1
Щука - дизайн-студия 15 1
Metallica - американская метал-группа 34 1
Президент Российской Федерации 3492 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1626 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 151 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 1
Верховный суд Российской Федерации 777 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2561 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1215 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 11
WORM-технологии - Write Once, Read Manу - Write One, Read Multiple, Write Once, Read Mostly - носители информации, допускающие однократную запись и многократное чтение 114 6
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 367 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17197 4
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища 625 3
DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 47 3
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8074 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 3950 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 2
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 822 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4449 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2720 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 654 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 231 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3616 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1005 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 2030 1
Fiber Channel - протокол для высокоскоростной передачи данных 54 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3355 1
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 284 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3465 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1833 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 1
SDS - Software Defined Storage - Программно-определяемая сеть хранения 17 1
FCoE - Fibre Channel over Ethernet 39 1
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 312 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 88 1
VHS - Video Home System - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 140 1
Linux OS 8153 4
Microsoft Windows 10 13409 3
Fujitsu Eternus - Серия СХД 72 3
Microsoft SQL Server 1466 2
HPE Storage - HPE StorageWorks - Compaq StorageWorks 108 2
Microsoft Windows 2000 12612 2
Dell Prosupport Plus 16 1
Microsoft Copilot 19 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 1
Dell EMC XC Series 5 1
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 445 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 563 1
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 596 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 1
Gnutella - децентрализованная файлообменная сеть 60 1
Microsoft WSS - Windows Storage Server 29 1
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 158 1
IBM XIV Storage System 15 1
Dell EMC Data Domain 27 1
Dell EMC PowerVault ME - системы хранения 27 1
Oracle StorageTek 70 1
IBM System Storage 46 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
Dell Compellent - Dell Compellent Storage Center - Dell Compellent Live Volume - Dell Compellent Remote Instant Replay 17 1
Dell Copilot 2 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 175 1
Microsoft Windows 2528 1
SAP Sybase 285 1
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2279 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2844 1
Oracle Java - язык программирования 2751 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 534 1
Morpheus 42 1
Microsoft Exchange 1326 1
Dell SupportAssist 15 1
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 377 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 802 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 543 1
HPE ProLiant - HPE ProLiant G - HPE ProLiant Gen - Серия серверов 299 1
Паршин Константин 59 2
Воробьев Михаил 51 1
Тихонов Александр 65 1
Поляков Алексей 15 1
Мосеенков Фарид 1 1
Бугрин Сергей 10 1
Даббах Арсений 8 1
Матюшонок Ирина 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 121478 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 2
Германия - Федеративная Республика 11760 1
Египет - Арабская Республика 748 1
Россия - Сибирь 2004 1
Европа Центральная 266 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 779 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 388 1
Европа Западная 1344 1
Украина 7213 1
Франция - Французская Республика 7068 1
Ближний Восток 2636 1
Ирак - Республика 694 1
Индия - Республика 5035 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 1
Япония 12847 1
Азия - Азиатский регион 4633 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 205 1
Европа 21235 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2516 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4585 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8847 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2068 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3421 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4866 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4233 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5122 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 3280 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1032 1
The Register 1388 1
IBM Research 107 2
IDC - International Data Corporation 4840 1
Gartner - Гартнер 3466 1
Forrester Research 812 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 388 1
In-Stat/MDR 64 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
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