В мире колоссальный бум продаж древнейших накопителей, о которых мало кто помнит

По всему свету стремительно растут продажи ленточных накопителей, использующихся для длительного хранения данных. В 2022 г. их отгрузки выросли на 14% год к году, тогда как продажи жестких дисков за тот же период сократились на 40%. За год суммарный объем проданных лент составил 79,3 экзабайта. Эксперты не сомневаются, что в ближайшие пять лет эти устройства продолжат бить рекорды спроса.

Магнитная лента снова в моде

На мировом рынке зафиксирован колоссальный рост спроса на ленточные накопители (Linear Tape Open, LTO). Согласно статистике аналитической компании Trend Focus (не путать с TrendForce), в 2022 г. их продажи увеличились на 14% год к году, несмотря на то, что подавляющее большинство людей не то что не используют их для хранения своей информации, а даже и не знают об их существовании.

14% – это колоссальный рост для столь узкоспециализированных устройств. Для сравнения, жесткие диски, о которых слышало гораздо большее число людей, по итогам 2022 г. продолжают сдавать позиции – их продажи упали на 40% на фоне показателей 2021 г.

И все же 14% – это недостаточно много, поскольку аналитики прогнозировали 17-процентный рост в 2022 г. В 2023 г. прогнозируется прирост продаж на 13% в сравнении с 2022 г. Эксперты Trend Focus полагают, что продажи LTO будут расти вплоть до 2027 г., но темпы их роста будут замедляться на фоне все более широкого распространения облачных сервисов. Последние работают, в основном, как на твердотельных накопителях, так и на жестких дисках, являясь чуть ли не последней сферой применения последних.

Магнитная лента давно доказала свое превосходство над многими современными накопителями

Ленточные накопители по праву могут считаться если не самыми старыми компьютерными носителями информации, то, по меньшей мере, одними из них. Технология хранения данных на магнитной ленте родом из 30-х годов XX века, но поначалу она использовалась для аудиозаписей. Первые упоминания применения ленты для хранения именно компьютерной информации датированы 1951 г.

Для кого все это

Основная сфера использования ленточных накопителей – это архивация и длительное хранение гигантских объемов данных. Отличительная особенность LTO в том, что они способны годами хранить информацию без риска ее утраты, к тому же они в гораздо меньшей степени подвержены влиянию внешних факторов. К примеру, перепад напряжения может уничтожить как SSD, так и HDD, плюс последние очень сильно боятся падений, даже с небольшой высоты.

Целевая аудитория LTO – это в первую вовсе не обычные пользователи и не облачные сервисы, а крупный и изредка средний бизнес. Таким компаниям, как правило, требуется хранить резервные копии внушительного количества информации, в том числе отчетности. Облачные сервисы тоже используют их, но в основном для хранения информации, к которой почти никто никогда не обращается.

Многие компании хранят свои данные исключительно на магнитных лентах, не доверяя другим технологиям

К крупнейшим производителям ленточных накопителей относятся, в основном, американские компании IBM, HPE и Quantum. Все они отчитываются о растущих продажах, и в ближайшие годы тенденция явно не намерена меняться, поскольку объем необходимых к хранению данных копаний тоже увеличивается.

Объем больше

Основные потребители ленточных накопителей явно не скупятся на их приобретение. Если смотреть с точки зрения суммарного их объема, то тоже виден значительный рост.

Притом в этом случае речь идет не о сотнях и даже не о тысячах терабайт в масштабах всего мира. Суммарный объем проданных ленточных накопителей в 2022 г. составил около 79,3 экзабайта (1 экзабайт, ЭБ равен 1 млн терабайт). Для сравнения, в ковидный 2020 г. этот показатель был на уровне 52,08 ЭБ, а в 2021 г. – 69,7 ЭБ. К 2027 г., по прогнозам Trend Focus, он увеличится до 207,1 ЭБ. В сравнении с 2017 г. (50,2 ЭБ) это будет четырехкратный прирост.

С течением времени, считают эксперты Trend Focus, продажи LTO в количественном выражении могут начать сокращаться по мере появления на рынке более вместительных их модификаций. Работы в этом направлении тоже ведутся, и притом очень активные – например, в сентябре 2021 г. были показаны накопители и стримеры новейшего стандарта LTO-9.

45 ТБ можно хранить внутри небольшого устройства почти карманного устройства

Картриджи на основе магнитной ленты девятого поколения теперь вмещают до 45 ТБ данных и поддерживают скорость до 1000 МБ/сек, существенно превосходя по этим параметрам современные жесткие диски.

Жесткие диски почти в прошлом

Вместимость современных HDD в лучшем случае находится в пределах 20-30 ТБ, если говорить о винчестерах корпоративного уровня. Обычные потребительские жесткие диски в подавляющем своем большинстве способны хранить не более 10 ТБ информации.

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Компании все реже вспоминают о таком формате накопителей, когда речь идет о необходимости создания резервного хранилища данных. Продажи HDD падают из года в год, а из всего многообразия их производителей, имевшего места быть в начале XXI века, к 2023 г. осталось всего три компании – Seagate, Toshiba и Western Digital.

К лету 2022 г. стало очевидно, что рынок HDD испытывает колоссальные проблемы, но их подлинные масштабы проявились по результатам всего 2022 г. Продажи жестких дисков всего за год обвалились почти вдвое.

В 2022 г. Seagate, Toshiba и Western Digital совместными усилиями поставили 35,2–36,4 млн жестких дисков, что примерно на 40% меньше показателей 2021 г. Если смотреть на объемы, то в IV квартале 2022 г. они составили 165–170 ЭБ. Падение составило приблизительно 30% год к году. Основные причины – стагнация мировой экономики, рост инфляции и цен на технику, а также современная геополитика, повлиявшие на падение спроса почти на всю технику.

Спасением для HDD может стать постоянное их удешевление. CNews писал, что к середине 2025 г. их цена может упасть до $1 (69 руб. по курсу ЦБ на 18 января 2023 г.) за гигабайт.

Хорошо забытое старое

В 2022 г., когда технологии развиваются настолько стремительно, что поспевать за процессом стало почти невозможно, многие компании с миллиардными выручками по-прежнему весьма и весьма активно используют технологию хранения информации на магнитных лентах почти 100-летней давности. Но эти ленты – не единственный старый формат накопителей, который никак не хочет покидать рынок. CNews писал, что в мире по-прежнему популярны обычные дискеты. Некоторые предприниматели даже смогли превратить их продажи в полноценный приносящий доход бизнес.

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Но если дискеты, в отличие от магнитных лент, не развиваются, то оптические компакт-диски, напротив, продолжают эволюционировать. Это больше на 700-мегабайтные «болванки» в случае с обычными CD и не 4,5-гигабайтные в случае DVD-5. В сентябре 2022 г. CNews сообщал о появлении 1-терабайтного оптического диска и привода для его чтения. Основная область применения – длительное хранение данных, то есть это прямой конкурент современным магнитным лентам, если не сравнивать их по объемам.