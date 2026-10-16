Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 202762
ИКТ 15733
Организации 11919
Ведомства 1509
Ассоциации 1133
Технологии 3600
Системы 27104
Персоны 88459
География 3158
Статьи 1595
Пресса 1344
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2860
Мероприятия 894

FDD Floppy Disk Drive НГМД Накопитель на гибких магнитных дисках Дискета Флоппи-диск Флоппи-дисковод

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


16.10.2026 Доля оплат с помощью альтернативных методов выросла до 35% 1
27.06.2025 «МегаФон»: тамбовчане массово погружаются в прошлое онлайн 1
09.06.2025 США взялись менять системы управления самолетами. Многие из них непрерывно эксплуатировались 60 лет 1
09.04.2025 Впервые за годы обновилась наследница легендарной MS-DOS, которая «живет» на ПК экономных пользователей 1
25.10.2024 Гигантская железнодорожная сеть откажется от дискет 50-летней давности. Миграция обойдется в $212 миллионов 4
11.07.2024 Флот самой богатой европейской страны до сих пор работает на старинных накопителях, давно снятых с производства 2
04.07.2024 Гнету древних накопителей пришел конец. Сверхразвитая страна разрешила гражданам обращаться к своим чиновникам без дискет 2
08.04.2024 ИТ-система гигантской железнодорожной сети на грани коллапса. Она построена на древних дискетах, и нет возможности от них избавиться 2
04.03.2024 По-крупному обновилась сверхлегкая ОС, которая умещается на дискете, написана на ассемблере и может запускать Doom. Видео 1
26.01.2024 Создан революционный новый класс памяти: «Жидкая» память для интерфейса «мозг-машина» 1
24.05.2023 Древние магнитные ленты снова в строю. Продажи растут, пока винчестеры уходят в небытие 1
18.01.2023 В мире колоссальный бум продаж древнейших накопителей, о которых мало кто помнит 1
08.12.2022 В Linux спустя шесть лет исправят досадную ошибку. Из-за нее сбоят древние. но популярные накопители 2
27.10.2022 Принудительная цифровизация. Японцев, отказавшихся от электронных паспортов, лишат медстраховки 1
21.10.2022 Доисторические накопители выжили и продаются сотнями тысяч 1
31.08.2022 Японцам впервые разрешат обращаться к властям без дискет и компакт-дисков 4
22.02.2022 Крупно обновилась ОС, которую производители ПК ради экономии предустанавливают вместо Windows 1
11.01.2022 Windows через четверть века жизни избавилась от привычки искать драйверы там, где их не может быть 4
08.12.2021 10 технологий, которыми уже не умеют пользоваться наши дети 2
25.10.2021 Чиновники Японии начинают отказываться от дискет 3
06.10.2021 Касперская призвала россиян не сдавать биометрические данные и сохранить бумажные документы 1
27.07.2021 «М.видео-Эльдорадо» обменяет старые внешние носители информации на скидку 50% в облаке Mail.ru 1
24.05.2021 Выпущен полноценный Linux, умещающийся на дискете 1
07.05.2021 В ОС Microsoft изменят классические иконки времен Windows 95. Фото 1
12.08.2020 Самолеты Boeing-747 получают обновления ПО на 3,5-дюймовых дискетах. Видео 4
21.10.2019 Ядерный щит США отказался от 8-дюймовых дискет из 1960-х годов 2
23.09.2019 Microsoft продлил бесплатную поддержку Windows 7, но не для всех 1
20.06.2019 Продан легендарный производитель дискет и CD Verbatim 1
24.03.2017 Разработана технология хранения данных в ДНК 1
31.10.2014 Госархивы: от бумажных хранилищ к электронным ресурсам 1
14.01.2014 ТД «Электроизделия» под защитой DeviceLock 1
26.06.2013 Обзор фотокамеры моментальных снимков Fujifilm Instax Mini 8: как стать хипстером 1
25.06.2012 CEO SearchInform: Успешное внедрение DLP заканчивается увольнениями сотрудников 1
21.05.2012 USB-токены «Рутокен» получат более 200 тыс. пользователей «Контур-Экстерн» 1
27.04.2012 Duracell на защите информации 1
17.01.2012 Самый известный троян для Facebook был создан в России. Раскрыты имена его владельцев 1
21.12.2011 "Актив": зашифрован – значит вооружен 1
14.12.2011 Нужна ли медиаплееру клавиатура? Обзор Iomega ScreenPlay DX HD 1
07.12.2011 «Интернет Клиент-Банк» «Росбанка» под защитой электронных ключей eToken ГОСТ 1
29.08.2011 Флэшка на 2 терабайта 1

Публикаций - 192, упоминаний - 221

FDD и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12883 45
Microsoft Corporation 25887 29
IBM - International Business Machines Corp 9719 17
Sony 6757 16
Dell EMC 5207 14
Apple Inc 13309 12
HP Inc. 5910 12
Samsung Electronics 11155 10
Fujitsu 2109 8
Lenovo Motorola 3573 8
Verbatim 69 8
HP 3Com 681 7
Siemens AG - Siemens Group 2675 7
Dell Technologies - Dell Computer 2224 7
Toshiba Corporation 2987 7
Seagate Technology 768 7
HP - Hewlett-Packard 3667 7
Eastman Kodak - Кодак 510 6
Lenovo EMC - Iomega 177 6
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 6
Ergodata - Эргодата 45 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2204 6
InfoWatch - Инфовотч 1204 6
Acer Group - Acer Inc 2826 6
Merlion iRU - Деловой офис 356 6
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 506 6
Cisco Systems 5383 5
AMD - Advanced Micro Devices 4707 5
AMD Graphics Product Group - ATI 976 4
Seiko Epson Corporation 912 4
Nvidia Corp 4108 4
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 4
X Corp - Twitter 2942 4
Canon 1444 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2694 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1785 4
Transcend Information 83 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 3
Freecom 8 3
TDK 113 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1964 5
Boeing 1032 4
Белый Ветер 365 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 3
IKEA - ИКЕА 171 2
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation - Mitsubishi Chemical Safety Institute - Mitsubishi Gas Chemical Company 30 2
Седьмой Континент 65 2
Казанский ЦУМ 2 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1843 2
Лента - Монетка - торговая сеть 69 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9100 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3007 2
Альфа-Банк 1995 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 528 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 215 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
British Airways - British Midland International 127 1
СКО Электроника-утилизация 21 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 1
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 75 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 480 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 80 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 85 1
WMG - Warner Music Group 210 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 62 1
Mizuho Holdings - Mizuho Financial Group - Mizuho-DL Financial Technology - Мидзухо банк - Mizuho Investors Securities 19 1
Sony BMG 187 1
Викинг Банк 2 1
Евросеть - Техмаркет 81 1
Daewoo 104 1
Warner 541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6026 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1705 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3701 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5790 3
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3364 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3611 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5482 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1906 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1217 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 789 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 881 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1430 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 289 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 76 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 112 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 130 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р - ГУЭБиПК МВД - Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции 218 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 82 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 37 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 412 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1087 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 134 1
Правительство Москвы - Главархив Москвы - Главное архивное управление города Москвы 18 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13944 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 249 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 811 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3445 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2909 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 403 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 154 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1533 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 445 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 123 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 77 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
ACFE - Association of Certified Fraud Examiners 3 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 262 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2090 68
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10687 64
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5715 57
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4465 57
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15571 53
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28628 50
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17124 48
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22842 47
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10515 38
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14908 35
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11657 30
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10880 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36061 25
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6924 24
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10819 22
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13390 22
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14463 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13630 19
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8053 19
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13661 18
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13832 18
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 18
ExpressCard - NewCard - PCCard, PC-Card - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - CardBus - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 694 18
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3925 18
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6638 17
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - печатная техника - printing devices - печатная инфраструктура 6259 17
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1917 17
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6300 17
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 579 16
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5540 16
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2784 16
DDR - Double data rate 3116 16
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1114 16
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10858 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26633 15
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8016 15
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4925 14
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1093 14
Карты памяти - Запоминающее устройство 2330 14
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6485 13
Microsoft Windows 17038 31
Microsoft Windows 2000 8678 21
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1912 21
Intel Celeron - Серия процессоров 981 18
Microsoft Windows XP 2433 15
Intel Pentium III 782 13
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 13
Intel Centrino - Intel Sonoma 585 12
Linux OS 11682 11
AMD Mobility Radeon 232 10
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 9
Microsoft Windows 98 452 9
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 9
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 159 9
Apple Mac - Apple Macintosh 3126 8
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 651 8
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 104 7
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 6
Dell Latitude - Серия ноутбуков 252 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1678 6
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 140 6
AMD Athlon - серия микропроцессоров 865 6
Microsoft Windows 95 430 5
Rover - RoverBook 156 5
Hitachi MicroDrive - IBM MicroDrive 98 5
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 4
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 139 4
Microsoft Windows ME - Microsoft Windows Millennium 144 4
Fujitsu LifeBook 167 4
Rover - RoverBook Explorer 24 4
Intel GM чипсет 88 4
Microsoft Windows XP Professional 235 4
Merlion iRU Stilo - Merlion iRU Tactio - Merlion iRU Planio - Merlion iRU Novia - Merlion iRU Intro - Merlion iRU Ultralight - Merlion iRU Ultraslim - Merlion iRU Patriot - серия ноутбуков 68 4
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2043 4
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 105 3
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 215 3
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 3
Apple II 56 3
Intel Evo 124 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5278 3
Ксенин Алекс 311 8
Зенкин Денис 263 3
Kono Taro - Коно Таро 3 3
Подшивалов Виталий 4 2
Mitnick Kevin - Митник Кевин 53 2
Лупанов Вячеслав 9 2
Даббах Арсений 27 2
Квашенко Кирилл 3 2
Bradley Dave - Бредли Дэйв 2 2
Screnta Richard - Skrenta Richard - Скрента Ричард 7 2
Tumlin Jeffrey - Тамлин Джеффри 2 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1036 2
Горелов Дмитрий 61 1
Вислый Александр 20 1
Тихонов Александр 70 1
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 68 1
Мудрецов Александр 36 1
Колесников Алексей 26 1
Мухортов Андрей 2 1
Лесин Михаил 28 1
Преображенский Евгений 18 1
Ковалевский Сергей 19 1
Гольдберг Игорь 4 1
Shannon Claude - Шеннон Клод 8 1
Frankel Justin - Франкел Джастин 11 1
Rossi Jason - Росси Джейсон 1 1
Хайретдинов Рустэм 95 1
Гостев Александр 84 1
Кравченко Александр 18 1
Лаптева Марина 114 1
Сергеев Иван 74 1
Доля Алексей 67 1
Филимонов Сергей 46 1
Радаев Александр 44 1
Константинов Константин 32 1
Клинаичев Андрей 33 1
Набоков Сергей 27 1
Игнатьков Кирилл 11 1
Беляев Дмитрий 32 1
Антимонов Дмитрий 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 168875 57
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55132 35
Япония 13864 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48181 19
Европа 25037 18
Германия - Федеративная Республика 13311 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13877 13
Франция - Французская Республика 8214 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14876 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19815 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19413 7
Китай - Тайвань 4290 7
Азия - Азиатский регион 5962 6
Украина 7968 6
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4564 5
Африка - Африканский регион 3651 5
Ближний Восток 3171 5
Беларусь - Белоруссия 6370 4
Швеция - Королевство 3799 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3677 4
Испания - Королевство 3856 4
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1468 4
Нидерланды 3777 4
Земля - планета Солнечной системы 10921 3
Армения - Республика 2478 3
Финляндия - Финляндская Республика 3708 3
Америка - Американский регион 2211 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1308 3
Япония - Токио 1022 3
Европа Западная 1498 3
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 531 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5527 2
Казахстан - Республика 6135 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4244 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3520 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3168 2
Дания - Королевство 1345 2
Польша - Республика 2044 2
Европа Восточная 3140 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1485 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58594 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54226 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27729 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16391 10
Английский язык 7086 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6235 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7580 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12456 9
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1396 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11787 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11005 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22096 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34385 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7728 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5168 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6645 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8924 6
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3908 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6284 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6701 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8337 5
Ergonomics - Эргономика 1770 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3142 5
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2753 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5691 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3109 4
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 979 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3429 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 9003 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3338 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5583 4
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1164 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3181 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3847 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3825 4
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 752 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9163 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 400 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4824 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7598 3
Tom’s Hardware 624 6
The Register - The Register Hardware 1802 5
Informa PLC - UBM Technology Group - CMP Publications - CMP Technology - CMP Media - CSI - Computer Security Institute 43 4
NYT - The New York Times 1104 2
DigiTimes - Издание 1334 2
CNews - ZOOM.CNews 1913 1
9to5Google 61 1
Чудо техники 60 1
Ars Technica 451 1
PC Magazine - PCMag 104 1
IDG - International Data Group 117 1
TechSpot 193 1
South China Morning Post 97 1
Юность - радиостанция 52 1
Россия К - телеканал 30 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
9to5Mac 70 1
CNews TV 747 1
Washington Profile 142 1
Times 671 1
iEntry - SecurityProNews 13 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 1
The Verge - Издание 622 1
Wikipedia - Википедия 659 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6135 1
РИА Новости 1045 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 551 1
Wired - Издание 278 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8684 7
IDC - International Data Corporation 5001 5
Pen Test Partners 6 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
In-Stat/MDR 74 1
Computer Economics 32 1
Forrester Research 837 1
TrendForce 195 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1008 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 505 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 173 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 247 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 115 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 260 1
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 27 1
НИИФИ и ВТ - Научно-исследовательский институт физических измерений и вычислительной техники 1 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 1
Национальная библиотека Республики Карелия 2 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Мытищинский филиал МГТУ имени Н. Э. Баумана - Московский государственный университет леса, МГУЛ - Московский лесотехнический институт, МЛТИ 12 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 285 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1746 1
CeBIT 614 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2698 3
День молодёжи - 27 июня 1118 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 2
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
Photokina 60 1
Docflow 148 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
РусКрипто 26 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 198 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479649, в очереди разбора - 724563.
Создано именных указателей - 202762.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще