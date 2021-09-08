Выпущен накопитель колоссальной емкости на «древних» технологиях

Магнитная лента жива

Участники консорциума LTO (Linear Tape-Open) вывели на рынок носители на магнитной ленте стандарта LTO Ultrium и устройства для их считывания (стримеры) девятого поколения.

Ленточный носитель стандарта LTO-9 способен вместить до 45 ТБ данных в сжатом виде и до 18 ТБ в несжатом. Это на 50% больше по сравнению с носителями предыдущего, восьмого поколения.

Скорость передачи данных в LTO-9 также существенно выросла – с 750 МБ/с для сжатых данных и 360 МБ/с для «сырых» до 1000 МБ/с и 440 МБ/с соответственно. Таким образом, максимальная скорость записи и последовательного чтения новых магнитных накопителей достигает 3,6 ТБ в час.

Стримеры LTO-9, как заявляет LTO в своем пресс-релизе, будут полностью совместимы с картриджами LTO-8. Кроме того, заявлены поддержка аппаратного шифрования данных и файловой системы LTFS, которая позволяет обращаться к содержимому ленту как к обычному дереву каталогов, программная защита от перезаписи (WORM).

Перезаписываемые картриджи HPE стандарта LTO-9 Ultrium

По сообщению The Register, картриджи LTO-9 7 сентября 2021 г. представили Fujifilm и Hewlett-Packard Enterprise (HPE). Компания Quantum начала продажи стримеров LTO-9. IBM объявила о поддержке носителей LTO-9 своим ПО Archive Spectrum для упрощенного доступа к данным на магнитной ленте.

Консорциум LTO занимается развитием одноименного стандарта и включает 11 участников. В их числе – Facebook, Fujifilm, HPE, IBM, Maxell, Quantum, Sony и TDK.

Технология LTO была разработана в 1998 г. совместно тремя крупнейшими производителями накопителей на магнитной ленте – IBM, HP и Seagate. Позже соответствующее подразделение Seagate было куплено корпорацией Quantum.

Ленточные носители как мера защиты от программ-вымогателей

Как отмечают в Fujifilm, общемировой объем постоянно генерируемых данных за последние несколько лет вырос экспоненциально за счет внедрения новых технологий: 5G, интернет вещей, искусственный интеллект.

По данным компании, 80% этих данных являются «холодными», то есть доступ к ним осуществляется редко, поэтому их спокойно можно хранить на ленточном носителе, совокупная стоимость владения которым значительно ниже по сравнению с другими устройствами. К традиционным преимуществам таких носителей относятся большая емкость и высокая надежность, к недостаткам – низкая скорость произвольного доступа.

Ленточные носители сегодня используются, в частности, для создания так называемых хранилищ с воздушным зазором (air gap), то есть физически изолированных от Сети. Такой подход помогает защитить данные от действий программ-вымогателей, которые проникают в компьютерную инфраструктуру организации, ограничивают доступ пользователя к ней и требуют выкуп за его восстановление.

Лента против жестких дисков

Накопитель на магнитной ленте – это весьма давняя технология. Магнитная лента была разработана в 30-е годы XX века и первоначально использовалась для хранения аудиозаписей. Первый случай ее использования для записи и хранения именно компьютерных данных был зафиксирован в 1951 г.

Что такое интеллектуальное предприятие и почему все хотят его построить Интеграция

Жесткие диски (HDD) на сегодняшний день обеспечивают меньшую по сравнению с LTO-9 емкость – устройств вместительнее 30 ТБ на рынке не представлено.

В ноябре 2019 г. Seagate заявила о том, что планирует начать производство 50-терабайтных винчестеров с использованием технологии HAMR в 2026 г. Планку во все те же 50 ТБ для себя установила и Western Digital, также освоившая HAMR.

Рекордная емкость ленточного носителя

Технология хранения данных на магнитной ленте обладает огромным потенциалом. Раскрыть его, в частности, пытаются IBM и Fujifilm, которые в течение многих лет работают над увеличением емкости ленточных накопителей.

Так, в конце 2020 г. партнеры создали образец, способный вмещать рекордные 580 ТБ. IBM и Fujifilm удалось добиться плотности записи 317 Гбит на квадратный дюйм. Такой результат стал возможным благодаря применению феррита стронция в качестве покрытия поверхности ленты, а также уменьшению ширины дорожки записи до 56,2 нм. Закономерно для работы с такой лентой понадобилась новая головка, обладающая повышенной точностью перемещения в 3,2 нм.

Суммарная длина магнитной ленты, способной удержать в себе 580 ТБ информации, составила 1,255 км.

В 2015 г. компании добились плотности записи 123 Гбит на квадратный дюйм и получили итоговую емкость в 220 ТБ для несжатых данных. В данном случае частицы феррита стронция еще не применялись – использовалась лента на основе феррита бария, который применяется в том числе и в лентах LTO-9.

IBM также сотрудничает с Sony. В 2017 г. компании создали ленточный носитель с плотностью записи 201 Гбит на квадратный дюйм и емкостью 330 ТБ.