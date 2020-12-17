На базе древних технологий создан накопитель с запредельной емкостью – «убийца» SSD и HDD

Fujifilm и IBM сумели повысить емкость ленточных накопителей до 580 ТБ. Это новый мировой рекорд, и ни один современный жесткий диск не сможет сравниться с ними – самый емкий из них может хранить менее 30 ТБ. SSD – тоже не конкуренты, так как их предельная емкость пока не превышает 100 ТБ.



Новый мировой рекорд

Компании IBM и Fujifilm разработали ленточный накопитель, способный вмещать 580 ТБ (терабайтов информации). Как пишет портал Blocks&Files, это абсолютный мировой рекорд – до появления данной разработки в мире не существовало ни одного накопителя на магнитной ленте, способного хранить такой объем данных.

IBM и Fujifilm удалось добиться плотности записи 317 Гбит на квадратный дюйм. Для этого инженеры компаний при разработке самой ленты использовали частицы феррита стронция, которыми покрыли ее поверхность. Эту технологию создала и запатентовала компания Fujifilm. В современных ленточных накопителях, имеющихся в продаже, для покрытия магнитной ленты используется другой материал – частицы феррита бария.

Перейдя на феррит стронция, специалисты попутно уменьшили дорожки записи до 56,2 нм. Также им потребовалось сконструировать новую головку для чтения и записи, способную работать с уменьшенными дорожками и обладающую повышенной точностью перемещения – 3,2 нм. Итоговая длина магнитной ленты, способной удержать в себе полпетабайта информации, составила 1,255 километра.

В накопителе, умещающемся на ладони, может храниться полпетебайта данных

По состоянию на декабрь 2020 г. плотность записи в 317 ГБ на квадратный дюйм, пишет портал SlashGear, в 27 раз превышала аналогичный параметр в современных ленточных накопителях, доступных для приобретения. IBM сравнила итоговую емкость ее совместной с Fujifilm разработки с «небольшой» стопкой компакт-дисков, состоящей из почти 787 тыс. CD общей высотой 944 метра.

Также новую разработку можно сравнить с одним из хранилищ данных, построенных IBM. В августе 2011 г. CNews писал о строительстве компанией крупнейшего (на тот момент) в мире ЦОДа вместимостью 120 ПБ (петабайтов), состоящем из 200 тыс. жестких дисков. Если бы его собирали на новых ленточных накопителях, без учета разницы в скорости доступа к данным, то для достижения такого объема их бы потребовалось всего около 210.

Предыдущие рекорды

IBM и Fujifilm на протяжении многих лет совместно работают над увеличением емкости ленточных накопителей. В апреле 2015 г. им удалось добиться плотности записи 123 Гбит на квадратный дюйм и получить итоговую вместимость в размере 220 ТБ для несжатых данных. В данном случае частицы феррита стронция еще не использовались – компании применяли ленту на основе феррита бария.

Современная магнитная лента состоит как минимум из четырех слоев

Но IBM сотрудничает не только с Fujifilm – в списке ее партнеров есть еще одна японская компания, Sony. Совместными усилиями в декабре 2017 г. они создали ленточный накопитель с плотностью записи 201 Гбит на квадратный дюйм и емкостью 330 ТБ.

Технологии развиваются

Пока IBM и Fujifilm делают ставку на частицы феррита стронция, японские ученые разработали совершенно новый материал для изготовления магнитных лент. Его создали специалисты химического факультета Токийского университета – они назвали его «эпсилон-оксид железа» (ε-Fe2O3), и, по их заявлениям, магнитные ленты на его основе не только смогут вместить в себя гигантские объемы информации, но и обеспечат более надежное их хранение в сравнении с имеющимися в продаже лентами.

Впервые о существовании эписилон-оксида железа стало известно в начале ноября 2020 г. На какой стадии разработки находится новый материал, его изобретатели не уточняют. Также они не сообщают, какой плотности записи можно добиться при его использовании.

SSD и жесткие диски сильно отстали

Ленточные накопители – это довольно старый тип носителя информации. Магнитная лента была разработана еще в 30-х годах XX века и первоначально применялась для хранения звукозаписей. Первый случай ее использования для записи и хранения именно компьютерных данных был зафиксирован в 1951 г.

Между тем, несмотря на свой почти 100-летний возраст, магнитная лента не только не уступает, но и существенно опережает все современные накопители по объему хранимой информации. Для сравнения, самый емкий на момент публикации материала твердотельный накопитель (SSD) в мире имеет емкость 100 ТБ, что более чем в пять раз меньше на фоне нового творения IBM и Fujitsu.

Такую емкость, пишет портал TechRadar, имеет SSD Exadrive компании Nimbus. Его премьера состоялась в июле 2020 г., он выполнен в 3,5-дюймовом форм-факторе, более характерном для жестких дисков, и стоит $40 тыс. Также существует его 50-терабайтная версия за $12,5 тыс.

100-терабайтный Exadrive компании Nimbus

Жесткие диски отстают еще сильнее – объем современных накопителей такого класса в настоящее время не превышает 30 ТБ, хотя планы по увеличению их емкости у их производителей имеются. Как сообщал CNews, еще в ноябре 2019 г. компания Seagate заявила о своем стремлении выпустить первый в мире 50-терабайтного винчестер не позднее 2026 г. В декабре 2019 г. аналогичные планы раскрыл и ее основной конкурент – Western Digital.