Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Fujifilm Fuji Photo Film

Fujifilm - Fuji Photo Film

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.06.2021 Знаменитая корпорация FujiFilm остановила свои сервера из-за кибератаки

Что ещё это могло быть Корпорация FujiFilm вынужденно приостановила функционирование части своих корпоративных сетей вследствие кибератаки. Подробностей об этой атаке немного, но, по некоторым сведениям, речь идёт о шифровальщи
17.12.2020 На базе древних технологий создан накопитель с запредельной емкостью – «убийца» SSD и HDD

Новый мировой рекорд Компании IBM и Fujifilm разработали ленточный накопитель, способный вмещать 580 ТБ (терабайтов информации). Как пишет портал Blocks&Files, это абсолютный мировой рекорд – до появления данной разработки в мире
22.10.2020 Производитель принтеров взял в плен малый бизнес целого континента

Австралийский регулятор судится с Fuji Xerox Бывшее совместное предприятие японской Fujifilm и американской Xerox компанию Fuji Xerox обвинили в заключении кабальных контрактов с представителями малого бизнеса Австралии. Как сообщило издание ZDNet, Австралийская комиссия по ко
28.08.2019 Портативные фотопринтеры: выбор ZOOM

Рынок портативных фотопринтеров относительно небольшой, но весьма богатый на производителей. Тут встречаются марки, относящиеся к «золотому веку» фотографии: Kodak, Polaroid, Fujifilm. Присутствуют и нынешние производители офисной и фототехники: Canon, HP, Epson, Brother. Наконец, нишей мини-фотопринтеров активно интересуются новые глобальные игроки из Китая: Huawei
14.05.2018 Xerox отменила сделку века: Fujifilm соврала ей о финансовых показателях

Решение Xerox Американская компания по производству копировального оборудования Xerox в одностороннем порядке отменила свое поглощение японской Fujifilm. Об этом Xerox сообщила на своем сайте. Fujifilm уже получила официальное сообщение об отмене сделки. В качестве официальной причины отказа от слияния Xerox в числе прочего назы
31.01.2018 Конец эпохи: Поглощена компания Xerox

Продажа XeroxКомпания Xerox, американский производитель копировальной техники, продает контрольный пакет своих акций японской Fujifilm. В результате поглощения будет создана компания стоимостью $18 млрд. Для легендарной Xerox, название которой стало нарицательным для офисной техники, это означает конец эпохи независим
19.04.2017 "Цифра" пришла на помощь "плёнке"

Серия плёночных камер Fujifilm Instax решила воспользоваться некоторыми преимуществами цифровых технологий. Результатом «компромисса» стала новая модель Fujifilm Instax Square SQ10 – гибридная любительская фо
16.08.2016 Борьба за трон топовых беззеркалок Fujifilm

руда могло ответить на вопрос: какая модель на сегодня у какого производителя является флагманской (см. статью "Есть ли смысл в покупке топовых фотоаппаратов"). Своеобразным исключением можно считать Fujifilm, сформировавшую особое семейство беззеркалок с очень плавно варьирующимися от поколения к поколению и от линейки к линейке возможностями.Стремительный взлёт Fujifilm Напомним, ч
19.02.2016 Fujifilm открыла свой первый монобрендовый магазин в России

18 февраля в Санкт-Петербурге свои двери официально открыл первый в России монобрендовый магазин компании Fujifilm. Об этом CNews сообщили в Fujifilm. Монобрендовый магазин компании выполнен в индустриальном стиле и вмещает в себя более 500 наименований продукции компании. В новом месте собр
02.02.2016 Первый взгляд на фотоаппараты Fujifilm X70 и X-Pro2: между Sony и Leica

Первый авторитет на рынке цифрового фото был заработан Fujifilm (одной из самых уважаемых компаний в фотоиндустрии) в далёком 2006 году, когда вышли знаменитые компакты Fuji FinePix F30 и FinePix F31fd. Благодаря инновационной матрице, они резко вы
11.08.2015 Меньше — значит лучше? Миниатюрные камеры со сменной оптикой: выбор ZOOM

абораторный эксперимент инженеров. Об этом говорит тот факт, что большая часть производителей фототехники так или иначе поучаствовала в освоении этой рыночной ниши. Pentax, Panasonic, Samsung, Nikon, Fujifilm. Даже консервативная Canon. Конечно, не все разработчики делали свои мини-камеры «с нуля». Чаще всего у модели был «полногабаритный» образец, который либо служил основой, либо был брат
05.08.2015 Флагман инфракрасного диапазона Fujifilm X-T1 IR

Флагманская беззеркальная камера Fujifilm X-T1 получила вариант, предназначенный для съёмки в инфракрасном излучении. Сенсор Fujifilm X-T1 IR оптимизирован для регистрации световых лучей с длиной волны в диапазоне 380-1
18.05.2015 Fujifilm X-T10 - флагман малого калибра

Делать мини-версии флагманских продуктов теперь модно не только среди производителей смартфонов. Компания Fujifilm представила компактную версию своей лучшей беззеркалки Fujifilm X-T1. Новинка получила название Fujifilm X-T10. Её корпус на сантиметр короче, на 7 миллиметров ниже и на

19.01.2015 Fujifilm X-A2 не меняет матрицу и любит автопортреты

У бюджетной беззеркальной камеры Fujifilm X-A1 появилась модель-преемник. К сожалению, производитель не стал ломать принцип, по которому бюджетная линейка беззеркальных камер использует обычный сенсор APS-C CMOS вместо фирменн
16.01.2015 Fujifilm X-A2: камера премиум-класса со сменными объективами и поворотным ЖК-экраном

Корпорация Fujifilm выпустила новую модель камеры премиум-класса X-A2. В новинке реализованы такие функции, как Eye Detection AF (автофокус с функцией обнаружения глаз), Auto Macro AF (макро-автофокус) и

16.01.2015 Fujifilm выпустила защищенную камеру FinePix XP80

Корпорация Fujifilm объявила о выпуске новой камеры FinePix XP80, которая позволяет снимать экшн-фотографии и видеоролики и мгновенно делиться ими. Эта 16,4-мегапиксельная компактная камера с водонепрониц
16.01.2015 Fujifilm анонсировала сверхкомпактную премиум-камеру XQ2

Корпорация Fujifilm сообщила о начале продаж новой модели XQ2 — самой компактной камеры премиум-серии Х. Fujifilm XQ2 Благодаря своим размерам камера XQ2, оснащенная многоцелевым объективом F 1.8 с
10.09.2014 Fujifilm обновила флагманский компакт X100

Флагманский компактный фотоаппарат компании Fujifilm получил небольшой рестайлинг и теперь называется X100T. Fujifilm X100T использует фирменную матрицу X-Trans CMOS II типоразмера APS-C с разрешением 16,3 мегапикселя и несъёмный

27.08.2014 Fujifilm выпустил компактную камеру X30

Компания Fujifilm выпустила компактную камеру премиум-класса Fujifilm X30. Представляя третье поколение своей серии, модель Х30 приходит на смену своей предшественнице — Fujifilm X20. Каме
26.08.2014 Fujifilm анонсировала X30

Увидела свет камера-преемник легендарного премиум-компакта с ретро дизайном Fujifilm X20. Новинка ожидаемо получила имя X30. Изменения в Fujifilm X30 коснулись эргономики управления и функциональности, в то время как «фотографическая» часть осталась без изменени
01.08.2014 Fujifilm представила планы выпуска оптики для байонета X-Mount

Тепло принятые даже профессиональными фотографами системные беззеркальные камеры Fujifilm скоро увеличат свой потенциал за счёт выхода новых объективов для байонета X-Mount. Среди ожидаемых новинок можно выделить светосильный телеобъектив XF90ммF2.0R, который поступит в про
31.07.2014 Fujifilm анонсировала план выпуска объективов для камер X серии

Корпорация Fujifilm опубликовала обновленный план выпуска сменных объективов для камер X серии. Об этом CNews сообщили в Fujifilm. Светосильный телеобъектив XF90ммF2.0R впервые появился в плане. Он
13.05.2014 Обзор беззеркальной ретрокамеры Fujifilm X-T1: слишком дорогие воспоминания?

амеру от пыли и влаги. В целом, однако, корпус прекрасный. Претензий к дизайну минимум — кольцо экспокоррекции часто сбивается при ношении камеры в кофре (это, помнится, случалось и на других камерах Fujifilm Х). Кнопки управления точкой фокуса настолько маленькие, да ещё расположены между других кнопок, так что мужчине - без длинных ногтей - может потребоваться стилус. Видоискатель выше вс
13.03.2014 Первый взгляд на системную камеру Fujifilm X-T1: как "зеркалка", только лучше?

на вооружение стиль «ретро», не без оснований ассоциируемый с высоким качеством, хорошей эргономикой и… достаточно существенной стоимостью. Ориентация на серьёзных поклонников фотографии проявилась у Fujifilm и в характеристиках первых трёх объективов для X-Mount. Все они представляли собой фикс-фокалы с большой светосилой. Распределение фокусных расстояний – 18 (27 ЭФР), 35 (52,5 ЭФР) и 60
25.02.2014 Обзор компактной камеры Fujifilm X-M1: имеет ли "системное ретро" право на жизнь?

Конструкция и эргономика Первое, что бросается в глаза при знакомстве с камерой Fujifilm X-M1, — это отсутствие электронного видоискателя и более компактные размеры: корпус уменьшился примерно на сантиметр по длине и по высоте, и камера стала легче на 20 грамм. А вот толщи
21.11.2013 Fujifilm выпускает журнал для фотолюбителей

Компания Fujifilm не скрывает, что делает большую ставку на серию своих фотокамер «X». Для их владельцев она даже начала выпускать бесплатный электронный журнал Fujifilm X Magazine. Fujifilm

20.11.2013 Обзор фотоаппарата Fujifilm X-E2: первый тест в России

уть более современной версией X-E1. То есть, целевая аудитория и позиция в линейке у них одинаковые. Тем не менее, в X-E2 представлено несколько улучшений, по сравнению с X-E1, а также новые функции. Fujifilm X-E2   Мы решили сравнить Fujifilm X-E2 не только с предыдущей моделью, X-E1, но и с Sony NEX-6. У Sony такой же (почти) размер сенсора и в целом очень похожие характеристики, и
01.11.2013 Fujifilm Instax Mini 90 Neo Classic: обзор лучшего в истории "моментального" фотоаппарата

и за предыдущую модель Mini 8. Но тут как раз тот случай, когда вы не доплачиваете за косметические изменения и одну дополнительную кнопку, вы платите за лучшую модель за всю историю Instax. Компания FujiFilm поверила в моментальные фотоаппараты в 1998 году, продолжала верить и в 2002, когда продажи в сегменте упали на 90%, а Polaroid обанкротился. Плодами этой веры в будущее моментальных ф
23.10.2013 Fujifilm X-E2 - самый быстрый автофокус

Компания Fujifilm представила в России новую беззеркальную фотокамеру с ретро-дизайном X-E2. Fujifilm X-E2 приходит на рынок в качестве замены модели 2012 года Fujifilm X-E1. Новинка базир
18.10.2013 Fujifilm XQ1 - самая компактная из компактных Fujifilm

Компания Fujifilm расширила линейку высококлассных компактных фотокамер, представив модель Fujifilm XQ1. Fujifilm XQ1 должна стать самой компактной моделью линейки при габаритах 10 на 5,9

26.09.2013 Суперзум 42x без страха и упрека: обзор Fujifilm Finepix HS50 EXR

Компания Fujifilm имеет в своем активе множество подобной техники — больше, чем у любого другого производителя — и некоторые образцы обладают весьма выдающимися оптическими характеристиками, вплоть по 5
16.09.2013 Новая классика Fujifilm Instax mini 90

Компания Fujifilm представила на рынке концептуальную имиджевую плёночную фотокамеру Instax mini 90. Fujifilm Instax mini 90 это миниатюрная имиджевая фотокамера с функцией моментальной печати сн
06.08.2013 Обзор компактной "ретрокамеры" Fujifilm X20: забытая привычка делать хорошие вещи?

Семейство X среди камер Fujifilm отличается классическим дизайном, напоминающим облик культовых плёночных дальномерок Fujica, бывших популярными в 1970-1980-х годах. Это уподобление не случайно — Fujica были очень уда
26.06.2013 Обзор фотокамеры моментальных снимков Fujifilm Instax Mini 8: как стать хипстером

йки моментальных фотоаппаратов и выплатил рекордную по тем временам суммарную неустойку по упущенной прибыли в размере 925 млн. долларов. За ходом этого процесса с особым интересом следили в компании FujiFilm, против них тоже был подан иск, так как их instant камера Fotorama во многом основывалась на улучшениях Kodak, и имела тот же форм-фактор. В японской компании знали, что Polaroid всю с
12.04.2013 Fujifilm Instax Mini 8 - новый "полароид" эпохи Instagram

Компания Fujifilm представила на российском рынке картриджный фотоаппарат Instax Mini 8. Благодаря использованию специальных картриджей, Fujifilm Instax Mini 8 позволяет получать моментальные цве
22.03.2013 FujiFilm FinePix S8400W: 44-кратный зум и поддержка Wi-Fi

Компания FujiFilm объявила о выпуске в России нового «ультразума» FinePix S8400W. Новая модель оборудована 16-МП матрицей формата 1/2,3 дюйма, 3-дюймовым дисплеем с разрешением 460 тыс. точек, электронн
18.03.2013 Первый взгляд на Fujifilm X100S и Nikon Coolpix A: битва за фотохудожника

Создать ценовую конкуренцию Leica в борьбе за фотохудожников, лишившихся дешёвой плёночной альтернативы, попробовали другие игроки рынка. Сначала это была Fujifilm. Потом к ней присоединилась Sony. А в начале марта 2013 года о своих амбициях заявила Nikon. Nikon Coolpix A. От "компакта" - только имя   Представленный ею Nikon Coolpix A формально п
13.03.2013 Компакт для настоящих эстетов: Обзор фотокамеры Fujifilm XF1

Отличия от Fujifilm X10 Изменения по сравнению с Fujifilm X10 в модели XF1 есть как в хорошую, так и в плохую сторону. Вообще, неверно было бы говорить, что XF1 - развитие Х10. Недавно компания пре
12.02.2013 Fujifilm ищет главу ИТ-департамента в России

Японский производитель фототехники, компания Fujifilm опубликовала вакансию главы ИТ-департамента в своем российском представительстве. Информация об открытой вакансии была размещена в начале февраля. Обязанности искомого руководителя дов
11.02.2013 Тест системной камеры Fujifilm X-E1: полупрофессионал за работой

ики Давайте посмотрим, чем XE-1 отличается от предшественницы, X-Pro1, а заодно сравним камеру с другой беззеркалкой, ориентированной (по заявлениям производителя) также на профессионалов. Конкуренты Fujifilm X-E1 Название  Fujifilm X-E1  Fujifilm X-Pro1  Sony NEX-7  Тип матрицы  CMOS CMOS CMOS Физический размер матрицы 23,6x15,6 мм 23,6x15,6 мм 23,6x15,6 мм Кроп-фактор 1,5 1,

Публикаций - 350, упоминаний - 362

Fujifilm и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 125
Canon 1439 105
Nikon 646 94
Olympus 475 89
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 80
Samsung Electronics 11065 52
Eastman Kodak - Кодак 509 50
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 41
Seiko Epson Corporation 908 29
IBM - International Business Machines Corp 9699 29
Fujitsu 2105 29
Konica Minolta 423 28
Leica Camera 282 27
Casio 338 26
HP - Hewlett-Packard 3662 26
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 20
HP Inc. 5883 20
Rekam 34 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 17
Toshiba Corporation 2980 17
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 17
Noritsu Koki 24 16
Xerox - The Haloid Company 1168 16
Microsoft Corporation 25775 14
Fujifilm Business Innovation - Fuji Xerox 39 13
Lenovo Motorola 3566 12
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 11
Dell EMC 5180 9
JVC Kenwood 422 8
Polaroid 71 8
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 8
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 7
Samsung Group - Samsung Corporation 85 7
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 7
Apple Inc 13156 7
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 6
Alef - Alef Elektro 8 6
9594 6
Sharp Corporation 1062 6
Шахты 0 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 16
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 12
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 11
Carl Zeiss AG 307 9
SBF - Sinar Bron Foba - Синар Брон Фоба 10 7
Beko - Beko Electronics 83 6
Квинта 7 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Volkswagen Audi Group 232 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 4
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 3
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 30 3
Stellantis PSA - Opel 34 3
Крокус Сити Молл 16 3
Ixit Project 3 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 3
Ford 435 3
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 3
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Верный - торговая сеть 326 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
RBC Royal Bank of Canada - Королевский банк Канады 17 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Альфа-Банк 1979 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 2
Евросеть 1421 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Sheraton - Шератон 21 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Комус 110 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
Icahn Enterprises 3 1
Diesel 15 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 4
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 4
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 3
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
ACCC - Australian Competition & Consumer Commission - Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей 18 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Здравоохранение 1 1
ФМБА России - Росздрав - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию России 52 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 79
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 15
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 11 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 195
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 110
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 105
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 95
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 85
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 84
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 81
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 81
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 79
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 73
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 72
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 72
RAW - Формат цифровых файлов изображения 606 62
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 61
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 54
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 52
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 51
Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera 255 51
Электроника - APS-C CMOS - Advanced Photo System type-C - формат сенсора цифровых фотоаппаратов 235 48
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 47
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 46
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 46
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 43
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 43
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 42
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 42
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 935 40
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 39
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 38
Аксессуары 4282 36
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 474 36
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 33
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 30
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 30
EMCCD - Electron Multiplication Charge Coupled Device - CCD - Charge Coupled Device - ПЗС-матрица - прибор с зарядовой связью 417 29
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 28
OIS - Optical Image Stabilization - Optical Image Stabilizer - Оптическая стабилизация изображения - Оптический стабилизатор изображения 387 28
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 27
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 25
Fujifilm FinePix 107 88
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 45
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 38
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 37
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 33
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 32
Fujifilm - Fujinon Lens 50 28
Fujifilm X-Trans CMOS 26 26
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 25
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 24
Olympus xD-Picture Card 122 24
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 23
Fujifilm X - беззеркальный цифровой фотоаппарат 25 23
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 22
Google Android 15244 21
Microsoft Windows 2000 8678 18
Fujifilm Instax 20 16
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Pentax K 51 16
Sony Electronics Alpha NEX - Sony α NEX - серия цифровых фотоаппаратов 85 16
Adobe Photoshop 804 16
Nikon 1 - Nikon One - серия цифровых беззеркальных камер 45 15
Canon DIGIC - серия процессоров 199 14
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 124 14
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 114 12
Fujifilm EXR CMOS 12 12
Olympus OM - Olympus OM-D - серия фотоаппаратов 35 12
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 11
Nokia Algo Vision 11 11
Apple iOS 8583 11
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 10
Panasonic Mega O.I.S - Panasonic Mega Optical Image Stabilization - оптический стабилизатор 44 10
Hitachi MicroDrive - IBM MicroDrive 98 9
Eastman Kodak EasyShare Software 73 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 8
Sony E-mount байонет 29 7
Samsung Galaxy NX - гибридная беззеркальная камера со сменными объективами 56 7
Sony SLT - Sony Single-Lens Translucent 31 7
Canon Digital IXUS 86 7
Sony RX 19 7
Olympus SP - серия фотоаппратов 21 7
Recher Urs - Рехер Урс 10 10
Газаров Артур 77 8
Eismann Katrin - Айсман Катрин 7 7
Лебедев Георгий 57 4
Гордеева Анна 36 4
Переверзев Михаил 19 4
Castaneda Luis - Кастаньеда Луис 4 4
Симаков Олег 113 4
Захаров Павел 60 4
Гайдуков Алексей 23 3
Icahn Carl - Айкан Карл 68 3
Deason Darwin - Дисон Дарвин 5 3
Jacobson Jeff - Якобсон Джефф 3 3
Кадников Вячеслав 20 3
Сахаров Игорь 6 3
Абрамов Виктор 12 3
Willmore Ben - Вилмор Бен 3 3
Лебединский Алексей 3 3
Blumberg Stephen - Блумберг Стивен 5 3
Tapp Eddie - Тэпп Эдди 3 3
Soucek Matthias 3 3
Виноградов Александр 65 2
Visentin John - Висентин Джон 3 2
Лаптева Марина 114 2
Бровкин Дмитрий 55 2
Гусельников Андрей 15 2
Дубинин Вадим 27 2
Басин Павел 11 2
Саломатин Алексей 8 2
Удалов Сергей 7 2
Кряжев Григорий 5 2
Pepple Darin - Пеппл Дарин 2 2
Илюхина Жанна 18 2
Манучаров Эмиль 4 2
Филатов Андрей 117 2
Зингерман Борис 39 2
Скворцова Вероника 69 2
Анисимов Михаил 15 1
Хала Илья 49 1
Дмитриев Алексей 85 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 93
Япония 13807 83
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 53
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 36
Европа 24964 34
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 23
Германия - Федеративная Республика 13221 20
Азия - Азиатский регион 5920 16
Финляндия - Финляндская Республика 3697 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 13
Южная Корея - Республика 7052 12
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 12
Италия - Итальянская Республика 4508 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 11
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Канада 5082 6
Китай - Тайвань 4245 5
Япония - Токио 1020 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Сингапур - Республика 1953 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 4
США - Нью-Йорк 3180 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Нидерланды 3746 4
Европа Западная 1496 4
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 3
США - Колорадо - Денвер 122 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 3
Швеция - Королевство 3782 3
Европа Восточная 3138 3
Америка - Американский регион 2206 3
Ближний Восток 3154 3
Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 3
Австрия - Австрийская Республика 1357 3
Новая Зеландия 737 3
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 47
Ergonomics - Эргономика 1755 38
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 30
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 27
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 27
Видеокамера - Видеосъёмка 720 27
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 25
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 16
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 14
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 12
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 12
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 12
Fashion industry - Индустрия моды 364 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 10
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 10
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 9
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 8
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 8
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 8
Английский язык 7030 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 7
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 7
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 7
Йена - денежная единица Японии 503 7
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 6
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 6
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 6
Зоология - наука о животных 2887 6
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 6
Фотокамеры - эффект красных глаз 113 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 6
CNews - ZOOM.CNews 1866 28
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 18
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 5
NE Asia Online 313 4
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 3
Bloomberg 1627 3
DigiTimes - Издание 1331 3
Известия ИД 770 2
CNews TV 747 2
SlashGear 134 1
Чудо техники 60 1
IDG - International Data Group 117 1
TechRadar 97 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
EE Times 160 1
Science Advances 35 1
Business Journal 5 1
9to5Mac 70 1
Pocket-Lint 71 1
Electronista 166 1
InformationWeek 241 1
Computer Weekly 376 1
Euronews - телеканал 52 1
Nikkei Electronics 82 1
Intelligent Enterprise 27 1
GPS Daily 9 1
Hot Hardware - HotHardware 29 1
FT - Financial Times 1296 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
ZDnet 663 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
NYT - The New York Times 1100 1
BleepingComputer - Издание 458 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
9to5Google 60 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 10
IDC - International Data Corporation 4975 4
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 4
Gartner - Гартнер 3658 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
NPD DisplaySearch 285 1
ITResearch 123 1
Nikkei Market Access (NMA) 53 1
J.D. Power - J.D. Power and Associates 21 1
Markets&Markets Research 113 1
IBM Research 111 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 4
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова - ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова 9 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 1
CAE - ShanghaiTech University - Шанхайский технический институт китайской Академии наук 7 1
RMIT - Royal Melbourne Institute of Technology - Мельбурнский королевский технологический университет 14 1
RRC Education - Учебный центр 8 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 1
InterSystems University Outreach - InterSystems Campus - InterSystems Student Programming Competition 2 1
Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 11 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 1
Фотофорум 48 20
Photokina 60 10
CeBIT 614 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
Международный женский день - 8 марта 418 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще