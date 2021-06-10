Fujifilm - Fuji Photo Film

Знаменитая корпорация FujiFilm остановила свои сервера из-за кибератаки Что ещё это могло быть Корпорация FujiFilm вынужденно приостановила функционирование части своих корпоративных сетей вследствие кибератаки. Подробностей об этой атаке немного, но, по некоторым сведениям, речь идёт о шифровальщи

На базе древних технологий создан накопитель с запредельной емкостью – «убийца» SSD и HDD Новый мировой рекорд Компании IBM и Fujifilm разработали ленточный накопитель, способный вмещать 580 ТБ (терабайтов информации). Как пишет портал Blocks&Files, это абсолютный мировой рекорд – до появления данной разработки в мире

Производитель принтеров взял в плен малый бизнес целого континента Австралийский регулятор судится с Fuji Xerox Бывшее совместное предприятие японской Fujifilm и американской Xerox компанию Fuji Xerox обвинили в заключении кабальных контрактов с представителями малого бизнеса Австралии. Как сообщило издание ZDNet, Австралийская комиссия по ко

Портативные фотопринтеры: выбор ZOOM Рынок портативных фотопринтеров относительно небольшой, но весьма богатый на производителей. Тут встречаются марки, относящиеся к «золотому веку» фотографии: Kodak, Polaroid, Fujifilm. Присутствуют и нынешние производители офисной и фототехники: Canon, HP, Epson, Brother. Наконец, нишей мини-фотопринтеров активно интересуются новые глобальные игроки из Китая: Huawei

Xerox отменила сделку века: Fujifilm соврала ей о финансовых показателях Решение Xerox Американская компания по производству копировального оборудования Xerox в одностороннем порядке отменила свое поглощение японской Fujifilm. Об этом Xerox сообщила на своем сайте. Fujifilm уже получила официальное сообщение об отмене сделки. В качестве официальной причины отказа от слияния Xerox в числе прочего назы

Конец эпохи: Поглощена компания Xerox Продажа XeroxКомпания Xerox, американский производитель копировальной техники, продает контрольный пакет своих акций японской Fujifilm. В результате поглощения будет создана компания стоимостью $18 млрд. Для легендарной Xerox, название которой стало нарицательным для офисной техники, это означает конец эпохи независим

"Цифра" пришла на помощь "плёнке" Серия плёночных камер Fujifilm Instax решила воспользоваться некоторыми преимуществами цифровых технологий. Результатом «компромисса» стала новая модель Fujifilm Instax Square SQ10 – гибридная любительская фо

Борьба за трон топовых беззеркалок Fujifilm руда могло ответить на вопрос: какая модель на сегодня у какого производителя является флагманской (см. статью "Есть ли смысл в покупке топовых фотоаппаратов"). Своеобразным исключением можно считать Fujifilm, сформировавшую особое семейство беззеркалок с очень плавно варьирующимися от поколения к поколению и от линейки к линейке возможностями.Стремительный взлёт Fujifilm Напомним, ч

Fujifilm открыла свой первый монобрендовый магазин в России 18 февраля в Санкт-Петербурге свои двери официально открыл первый в России монобрендовый магазин компании Fujifilm. Об этом CNews сообщили в Fujifilm. Монобрендовый магазин компании выполнен в индустриальном стиле и вмещает в себя более 500 наименований продукции компании. В новом месте собр

Первый взгляд на фотоаппараты Fujifilm X70 и X-Pro2: между Sony и Leica Первый авторитет на рынке цифрового фото был заработан Fujifilm (одной из самых уважаемых компаний в фотоиндустрии) в далёком 2006 году, когда вышли знаменитые компакты Fuji FinePix F30 и FinePix F31fd. Благодаря инновационной матрице, они резко вы

Меньше — значит лучше? Миниатюрные камеры со сменной оптикой: выбор ZOOM абораторный эксперимент инженеров. Об этом говорит тот факт, что большая часть производителей фототехники так или иначе поучаствовала в освоении этой рыночной ниши. Pentax, Panasonic, Samsung, Nikon, Fujifilm. Даже консервативная Canon. Конечно, не все разработчики делали свои мини-камеры «с нуля». Чаще всего у модели был «полногабаритный» образец, который либо служил основой, либо был брат

Флагман инфракрасного диапазона Fujifilm X-T1 IR Флагманская беззеркальная камера Fujifilm X-T1 получила вариант, предназначенный для съёмки в инфракрасном излучении. Сенсор Fujifilm X-T1 IR оптимизирован для регистрации световых лучей с длиной волны в диапазоне 380-1

Fujifilm X-T10 - флагман малого калибра Делать мини-версии флагманских продуктов теперь модно не только среди производителей смартфонов. Компания Fujifilm представила компактную версию своей лучшей беззеркалки Fujifilm X-T1. Новинка получила название Fujifilm X-T10. Её корпус на сантиметр короче, на 7 миллиметров ниже и на

Fujifilm X-A2 не меняет матрицу и любит автопортреты У бюджетной беззеркальной камеры Fujifilm X-A1 появилась модель-преемник. К сожалению, производитель не стал ломать принцип, по которому бюджетная линейка беззеркальных камер использует обычный сенсор APS-C CMOS вместо фирменн

Fujifilm X-A2: камера премиум-класса со сменными объективами и поворотным ЖК-экраном Корпорация Fujifilm выпустила новую модель камеры премиум-класса X-A2. В новинке реализованы такие функции, как Eye Detection AF (автофокус с функцией обнаружения глаз), Auto Macro AF (макро-автофокус) и

Fujifilm выпустила защищенную камеру FinePix XP80 Корпорация Fujifilm объявила о выпуске новой камеры FinePix XP80, которая позволяет снимать экшн-фотографии и видеоролики и мгновенно делиться ими. Эта 16,4-мегапиксельная компактная камера с водонепрониц

Fujifilm анонсировала сверхкомпактную премиум-камеру XQ2 Корпорация Fujifilm сообщила о начале продаж новой модели XQ2 — самой компактной камеры премиум-серии Х. Fujifilm XQ2 Благодаря своим размерам камера XQ2, оснащенная многоцелевым объективом F 1.8 с

Fujifilm обновила флагманский компакт X100 Флагманский компактный фотоаппарат компании Fujifilm получил небольшой рестайлинг и теперь называется X100T. Fujifilm X100T использует фирменную матрицу X-Trans CMOS II типоразмера APS-C с разрешением 16,3 мегапикселя и несъёмный

Fujifilm выпустил компактную камеру X30 Компания Fujifilm выпустила компактную камеру премиум-класса Fujifilm X30. Представляя третье поколение своей серии, модель Х30 приходит на смену своей предшественнице — Fujifilm X20. Каме

Fujifilm анонсировала X30 Увидела свет камера-преемник легендарного премиум-компакта с ретро дизайном Fujifilm X20. Новинка ожидаемо получила имя X30. Изменения в Fujifilm X30 коснулись эргономики управления и функциональности, в то время как «фотографическая» часть осталась без изменени

Fujifilm представила планы выпуска оптики для байонета X-Mount Тепло принятые даже профессиональными фотографами системные беззеркальные камеры Fujifilm скоро увеличат свой потенциал за счёт выхода новых объективов для байонета X-Mount. Среди ожидаемых новинок можно выделить светосильный телеобъектив XF90ммF2.0R, который поступит в про

Fujifilm анонсировала план выпуска объективов для камер X серии Корпорация Fujifilm опубликовала обновленный план выпуска сменных объективов для камер X серии. Об этом CNews сообщили в Fujifilm. Светосильный телеобъектив XF90ммF2.0R впервые появился в плане. Он

Обзор беззеркальной ретрокамеры Fujifilm X-T1: слишком дорогие воспоминания? амеру от пыли и влаги. В целом, однако, корпус прекрасный. Претензий к дизайну минимум — кольцо экспокоррекции часто сбивается при ношении камеры в кофре (это, помнится, случалось и на других камерах Fujifilm Х). Кнопки управления точкой фокуса настолько маленькие, да ещё расположены между других кнопок, так что мужчине - без длинных ногтей - может потребоваться стилус. Видоискатель выше вс

Первый взгляд на системную камеру Fujifilm X-T1: как "зеркалка", только лучше? на вооружение стиль «ретро», не без оснований ассоциируемый с высоким качеством, хорошей эргономикой и… достаточно существенной стоимостью. Ориентация на серьёзных поклонников фотографии проявилась у Fujifilm и в характеристиках первых трёх объективов для X-Mount. Все они представляли собой фикс-фокалы с большой светосилой. Распределение фокусных расстояний – 18 (27 ЭФР), 35 (52,5 ЭФР) и 60

Обзор компактной камеры Fujifilm X-M1: имеет ли "системное ретро" право на жизнь? Конструкция и эргономика Первое, что бросается в глаза при знакомстве с камерой Fujifilm X-M1, — это отсутствие электронного видоискателя и более компактные размеры: корпус уменьшился примерно на сантиметр по длине и по высоте, и камера стала легче на 20 грамм. А вот толщи

Fujifilm выпускает журнал для фотолюбителей Компания Fujifilm не скрывает, что делает большую ставку на серию своих фотокамер «X». Для их владельцев она даже начала выпускать бесплатный электронный журнал Fujifilm X Magazine. Fujifilm

Обзор фотоаппарата Fujifilm X-E2: первый тест в России уть более современной версией X-E1. То есть, целевая аудитория и позиция в линейке у них одинаковые. Тем не менее, в X-E2 представлено несколько улучшений, по сравнению с X-E1, а также новые функции. Fujifilm X-E2 Мы решили сравнить Fujifilm X-E2 не только с предыдущей моделью, X-E1, но и с Sony NEX-6. У Sony такой же (почти) размер сенсора и в целом очень похожие характеристики, и

Fujifilm Instax Mini 90 Neo Classic: обзор лучшего в истории "моментального" фотоаппарата и за предыдущую модель Mini 8. Но тут как раз тот случай, когда вы не доплачиваете за косметические изменения и одну дополнительную кнопку, вы платите за лучшую модель за всю историю Instax. Компания FujiFilm поверила в моментальные фотоаппараты в 1998 году, продолжала верить и в 2002, когда продажи в сегменте упали на 90%, а Polaroid обанкротился. Плодами этой веры в будущее моментальных ф

Fujifilm X-E2 - самый быстрый автофокус Компания Fujifilm представила в России новую беззеркальную фотокамеру с ретро-дизайном X-E2. Fujifilm X-E2 приходит на рынок в качестве замены модели 2012 года Fujifilm X-E1. Новинка базир

Fujifilm XQ1 - самая компактная из компактных Fujifilm Компания Fujifilm расширила линейку высококлассных компактных фотокамер, представив модель Fujifilm XQ1. Fujifilm XQ1 должна стать самой компактной моделью линейки при габаритах 10 на 5,9

Суперзум 42x без страха и упрека: обзор Fujifilm Finepix HS50 EXR Компания Fujifilm имеет в своем активе множество подобной техники — больше, чем у любого другого производителя — и некоторые образцы обладают весьма выдающимися оптическими характеристиками, вплоть по 5

Новая классика Fujifilm Instax mini 90 Компания Fujifilm представила на рынке концептуальную имиджевую плёночную фотокамеру Instax mini 90. Fujifilm Instax mini 90 это миниатюрная имиджевая фотокамера с функцией моментальной печати сн

Обзор компактной "ретрокамеры" Fujifilm X20: забытая привычка делать хорошие вещи? Семейство X среди камер Fujifilm отличается классическим дизайном, напоминающим облик культовых плёночных дальномерок Fujica, бывших популярными в 1970-1980-х годах. Это уподобление не случайно — Fujica были очень уда

Обзор фотокамеры моментальных снимков Fujifilm Instax Mini 8: как стать хипстером йки моментальных фотоаппаратов и выплатил рекордную по тем временам суммарную неустойку по упущенной прибыли в размере 925 млн. долларов. За ходом этого процесса с особым интересом следили в компании FujiFilm, против них тоже был подан иск, так как их instant камера Fotorama во многом основывалась на улучшениях Kodak, и имела тот же форм-фактор. В японской компании знали, что Polaroid всю с

Fujifilm Instax Mini 8 - новый "полароид" эпохи Instagram Компания Fujifilm представила на российском рынке картриджный фотоаппарат Instax Mini 8. Благодаря использованию специальных картриджей, Fujifilm Instax Mini 8 позволяет получать моментальные цве

FujiFilm FinePix S8400W: 44-кратный зум и поддержка Wi-Fi Компания FujiFilm объявила о выпуске в России нового «ультразума» FinePix S8400W. Новая модель оборудована 16-МП матрицей формата 1/2,3 дюйма, 3-дюймовым дисплеем с разрешением 460 тыс. точек, электронн

Первый взгляд на Fujifilm X100S и Nikon Coolpix A: битва за фотохудожника Создать ценовую конкуренцию Leica в борьбе за фотохудожников, лишившихся дешёвой плёночной альтернативы, попробовали другие игроки рынка. Сначала это была Fujifilm. Потом к ней присоединилась Sony. А в начале марта 2013 года о своих амбициях заявила Nikon. Nikon Coolpix A. От "компакта" - только имя Представленный ею Nikon Coolpix A формально п

Компакт для настоящих эстетов: Обзор фотокамеры Fujifilm XF1 Отличия от Fujifilm X10 Изменения по сравнению с Fujifilm X10 в модели XF1 есть как в хорошую, так и в плохую сторону. Вообще, неверно было бы говорить, что XF1 - развитие Х10. Недавно компания пре

Fujifilm ищет главу ИТ-департамента в России Японский производитель фототехники, компания Fujifilm опубликовала вакансию главы ИТ-департамента в своем российском представительстве. Информация об открытой вакансии была размещена в начале февраля. Обязанности искомого руководителя дов