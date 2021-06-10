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Fujifilm Fuji Photo Film
СОБЫТИЯ
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|10.06.2021
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Знаменитая корпорация FujiFilm остановила свои сервера из-за кибератаки
Что ещё это могло быть Корпорация FujiFilm вынужденно приостановила функционирование части своих корпоративных сетей вследствие кибератаки. Подробностей об этой атаке немного, но, по некоторым сведениям, речь идёт о шифровальщи
|17.12.2020
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На базе древних технологий создан накопитель с запредельной емкостью – «убийца» SSD и HDD
Новый мировой рекорд Компании IBM и Fujifilm разработали ленточный накопитель, способный вмещать 580 ТБ (терабайтов информации). Как пишет портал Blocks&Files, это абсолютный мировой рекорд – до появления данной разработки в мире
|22.10.2020
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Производитель принтеров взял в плен малый бизнес целого континента
Австралийский регулятор судится с Fuji Xerox Бывшее совместное предприятие японской Fujifilm и американской Xerox компанию Fuji Xerox обвинили в заключении кабальных контрактов с представителями малого бизнеса Австралии. Как сообщило издание ZDNet, Австралийская комиссия по ко
|28.08.2019
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Портативные фотопринтеры: выбор ZOOM
Рынок портативных фотопринтеров относительно небольшой, но весьма богатый на производителей. Тут встречаются марки, относящиеся к «золотому веку» фотографии: Kodak, Polaroid, Fujifilm. Присутствуют и нынешние производители офисной и фототехники: Canon, HP, Epson, Brother. Наконец, нишей мини-фотопринтеров активно интересуются новые глобальные игроки из Китая: Huawei
|14.05.2018
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Xerox отменила сделку века: Fujifilm соврала ей о финансовых показателях
Решение Xerox Американская компания по производству копировального оборудования Xerox в одностороннем порядке отменила свое поглощение японской Fujifilm. Об этом Xerox сообщила на своем сайте. Fujifilm уже получила официальное сообщение об отмене сделки. В качестве официальной причины отказа от слияния Xerox в числе прочего назы
|31.01.2018
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Конец эпохи: Поглощена компания Xerox
Продажа XeroxКомпания Xerox, американский производитель копировальной техники, продает контрольный пакет своих акций японской Fujifilm. В результате поглощения будет создана компания стоимостью $18 млрд. Для легендарной Xerox, название которой стало нарицательным для офисной техники, это означает конец эпохи независим
|19.04.2017
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"Цифра" пришла на помощь "плёнке"
Серия плёночных камер Fujifilm Instax решила воспользоваться некоторыми преимуществами цифровых технологий. Результатом «компромисса» стала новая модель Fujifilm Instax Square SQ10 – гибридная любительская фо
|16.08.2016
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Борьба за трон топовых беззеркалок Fujifilm
руда могло ответить на вопрос: какая модель на сегодня у какого производителя является флагманской (см. статью "Есть ли смысл в покупке топовых фотоаппаратов"). Своеобразным исключением можно считать Fujifilm, сформировавшую особое семейство беззеркалок с очень плавно варьирующимися от поколения к поколению и от линейки к линейке возможностями.Стремительный взлёт Fujifilm Напомним, ч
|19.02.2016
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Fujifilm открыла свой первый монобрендовый магазин в России
18 февраля в Санкт-Петербурге свои двери официально открыл первый в России монобрендовый магазин компании Fujifilm. Об этом CNews сообщили в Fujifilm. Монобрендовый магазин компании выполнен в индустриальном стиле и вмещает в себя более 500 наименований продукции компании. В новом месте собр
|02.02.2016
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Первый взгляд на фотоаппараты Fujifilm X70 и X-Pro2: между Sony и Leica
Первый авторитет на рынке цифрового фото был заработан Fujifilm (одной из самых уважаемых компаний в фотоиндустрии) в далёком 2006 году, когда вышли знаменитые компакты Fuji FinePix F30 и FinePix F31fd. Благодаря инновационной матрице, они резко вы
|11.08.2015
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Меньше — значит лучше? Миниатюрные камеры со сменной оптикой: выбор ZOOM
абораторный эксперимент инженеров. Об этом говорит тот факт, что большая часть производителей фототехники так или иначе поучаствовала в освоении этой рыночной ниши. Pentax, Panasonic, Samsung, Nikon, Fujifilm. Даже консервативная Canon. Конечно, не все разработчики делали свои мини-камеры «с нуля». Чаще всего у модели был «полногабаритный» образец, который либо служил основой, либо был брат
|05.08.2015
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Флагман инфракрасного диапазона Fujifilm X-T1 IR
Флагманская беззеркальная камера Fujifilm X-T1 получила вариант, предназначенный для съёмки в инфракрасном излучении. Сенсор Fujifilm X-T1 IR оптимизирован для регистрации световых лучей с длиной волны в диапазоне 380-1
|18.05.2015
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Fujifilm X-T10 - флагман малого калибра
Делать мини-версии флагманских продуктов теперь модно не только среди производителей смартфонов. Компания Fujifilm представила компактную версию своей лучшей беззеркалки Fujifilm X-T1. Новинка получила название Fujifilm X-T10. Её корпус на сантиметр короче, на 7 миллиметров ниже и на
|19.01.2015
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Fujifilm X-A2 не меняет матрицу и любит автопортреты
У бюджетной беззеркальной камеры Fujifilm X-A1 появилась модель-преемник. К сожалению, производитель не стал ломать принцип, по которому бюджетная линейка беззеркальных камер использует обычный сенсор APS-C CMOS вместо фирменн
|16.01.2015
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Fujifilm X-A2: камера премиум-класса со сменными объективами и поворотным ЖК-экраном
Корпорация Fujifilm выпустила новую модель камеры премиум-класса X-A2. В новинке реализованы такие функции, как Eye Detection AF (автофокус с функцией обнаружения глаз), Auto Macro AF (макро-автофокус) и
|16.01.2015
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Fujifilm выпустила защищенную камеру FinePix XP80
Корпорация Fujifilm объявила о выпуске новой камеры FinePix XP80, которая позволяет снимать экшн-фотографии и видеоролики и мгновенно делиться ими. Эта 16,4-мегапиксельная компактная камера с водонепрониц
|16.01.2015
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Fujifilm анонсировала сверхкомпактную премиум-камеру XQ2
Корпорация Fujifilm сообщила о начале продаж новой модели XQ2 — самой компактной камеры премиум-серии Х. Fujifilm XQ2 Благодаря своим размерам камера XQ2, оснащенная многоцелевым объективом F 1.8 с
|10.09.2014
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Fujifilm обновила флагманский компакт X100
Флагманский компактный фотоаппарат компании Fujifilm получил небольшой рестайлинг и теперь называется X100T. Fujifilm X100T использует фирменную матрицу X-Trans CMOS II типоразмера APS-C с разрешением 16,3 мегапикселя и несъёмный
|27.08.2014
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Fujifilm выпустил компактную камеру X30
Компания Fujifilm выпустила компактную камеру премиум-класса Fujifilm X30. Представляя третье поколение своей серии, модель Х30 приходит на смену своей предшественнице — Fujifilm X20. Каме
|26.08.2014
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Fujifilm анонсировала X30
Увидела свет камера-преемник легендарного премиум-компакта с ретро дизайном Fujifilm X20. Новинка ожидаемо получила имя X30. Изменения в Fujifilm X30 коснулись эргономики управления и функциональности, в то время как «фотографическая» часть осталась без изменени
|01.08.2014
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Fujifilm представила планы выпуска оптики для байонета X-Mount
Тепло принятые даже профессиональными фотографами системные беззеркальные камеры Fujifilm скоро увеличат свой потенциал за счёт выхода новых объективов для байонета X-Mount. Среди ожидаемых новинок можно выделить светосильный телеобъектив XF90ммF2.0R, который поступит в про
|31.07.2014
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Fujifilm анонсировала план выпуска объективов для камер X серии
Корпорация Fujifilm опубликовала обновленный план выпуска сменных объективов для камер X серии. Об этом CNews сообщили в Fujifilm. Светосильный телеобъектив XF90ммF2.0R впервые появился в плане. Он
|13.05.2014
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Обзор беззеркальной ретрокамеры Fujifilm X-T1: слишком дорогие воспоминания?
амеру от пыли и влаги. В целом, однако, корпус прекрасный. Претензий к дизайну минимум — кольцо экспокоррекции часто сбивается при ношении камеры в кофре (это, помнится, случалось и на других камерах Fujifilm Х). Кнопки управления точкой фокуса настолько маленькие, да ещё расположены между других кнопок, так что мужчине - без длинных ногтей - может потребоваться стилус. Видоискатель выше вс
|13.03.2014
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Первый взгляд на системную камеру Fujifilm X-T1: как "зеркалка", только лучше?
на вооружение стиль «ретро», не без оснований ассоциируемый с высоким качеством, хорошей эргономикой и… достаточно существенной стоимостью. Ориентация на серьёзных поклонников фотографии проявилась у Fujifilm и в характеристиках первых трёх объективов для X-Mount. Все они представляли собой фикс-фокалы с большой светосилой. Распределение фокусных расстояний – 18 (27 ЭФР), 35 (52,5 ЭФР) и 60
|25.02.2014
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Обзор компактной камеры Fujifilm X-M1: имеет ли "системное ретро" право на жизнь?
Конструкция и эргономика Первое, что бросается в глаза при знакомстве с камерой Fujifilm X-M1, — это отсутствие электронного видоискателя и более компактные размеры: корпус уменьшился примерно на сантиметр по длине и по высоте, и камера стала легче на 20 грамм. А вот толщи
|21.11.2013
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Fujifilm выпускает журнал для фотолюбителей
Компания Fujifilm не скрывает, что делает большую ставку на серию своих фотокамер «X». Для их владельцев она даже начала выпускать бесплатный электронный журнал Fujifilm X Magazine. Fujifilm
|20.11.2013
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Обзор фотоаппарата Fujifilm X-E2: первый тест в России
уть более современной версией X-E1. То есть, целевая аудитория и позиция в линейке у них одинаковые. Тем не менее, в X-E2 представлено несколько улучшений, по сравнению с X-E1, а также новые функции. Fujifilm X-E2 Мы решили сравнить Fujifilm X-E2 не только с предыдущей моделью, X-E1, но и с Sony NEX-6. У Sony такой же (почти) размер сенсора и в целом очень похожие характеристики, и
|01.11.2013
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Fujifilm Instax Mini 90 Neo Classic: обзор лучшего в истории "моментального" фотоаппарата
и за предыдущую модель Mini 8. Но тут как раз тот случай, когда вы не доплачиваете за косметические изменения и одну дополнительную кнопку, вы платите за лучшую модель за всю историю Instax. Компания FujiFilm поверила в моментальные фотоаппараты в 1998 году, продолжала верить и в 2002, когда продажи в сегменте упали на 90%, а Polaroid обанкротился. Плодами этой веры в будущее моментальных ф
|23.10.2013
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Fujifilm X-E2 - самый быстрый автофокус
Компания Fujifilm представила в России новую беззеркальную фотокамеру с ретро-дизайном X-E2. Fujifilm X-E2 приходит на рынок в качестве замены модели 2012 года Fujifilm X-E1. Новинка базир
|18.10.2013
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Fujifilm XQ1 - самая компактная из компактных Fujifilm
Компания Fujifilm расширила линейку высококлассных компактных фотокамер, представив модель Fujifilm XQ1. Fujifilm XQ1 должна стать самой компактной моделью линейки при габаритах 10 на 5,9
|26.09.2013
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Суперзум 42x без страха и упрека: обзор Fujifilm Finepix HS50 EXR
Компания Fujifilm имеет в своем активе множество подобной техники — больше, чем у любого другого производителя — и некоторые образцы обладают весьма выдающимися оптическими характеристиками, вплоть по 5
|16.09.2013
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Новая классика Fujifilm Instax mini 90
Компания Fujifilm представила на рынке концептуальную имиджевую плёночную фотокамеру Instax mini 90. Fujifilm Instax mini 90 это миниатюрная имиджевая фотокамера с функцией моментальной печати сн
|06.08.2013
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Обзор компактной "ретрокамеры" Fujifilm X20: забытая привычка делать хорошие вещи?
Семейство X среди камер Fujifilm отличается классическим дизайном, напоминающим облик культовых плёночных дальномерок Fujica, бывших популярными в 1970-1980-х годах. Это уподобление не случайно — Fujica были очень уда
|26.06.2013
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Обзор фотокамеры моментальных снимков Fujifilm Instax Mini 8: как стать хипстером
йки моментальных фотоаппаратов и выплатил рекордную по тем временам суммарную неустойку по упущенной прибыли в размере 925 млн. долларов. За ходом этого процесса с особым интересом следили в компании FujiFilm, против них тоже был подан иск, так как их instant камера Fotorama во многом основывалась на улучшениях Kodak, и имела тот же форм-фактор. В японской компании знали, что Polaroid всю с
|12.04.2013
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Fujifilm Instax Mini 8 - новый "полароид" эпохи Instagram
Компания Fujifilm представила на российском рынке картриджный фотоаппарат Instax Mini 8. Благодаря использованию специальных картриджей, Fujifilm Instax Mini 8 позволяет получать моментальные цве
|22.03.2013
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FujiFilm FinePix S8400W: 44-кратный зум и поддержка Wi-Fi
Компания FujiFilm объявила о выпуске в России нового «ультразума» FinePix S8400W. Новая модель оборудована 16-МП матрицей формата 1/2,3 дюйма, 3-дюймовым дисплеем с разрешением 460 тыс. точек, электронн
|18.03.2013
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Первый взгляд на Fujifilm X100S и Nikon Coolpix A: битва за фотохудожника
Создать ценовую конкуренцию Leica в борьбе за фотохудожников, лишившихся дешёвой плёночной альтернативы, попробовали другие игроки рынка. Сначала это была Fujifilm. Потом к ней присоединилась Sony. А в начале марта 2013 года о своих амбициях заявила Nikon. Nikon Coolpix A. От "компакта" - только имя Представленный ею Nikon Coolpix A формально п
|13.03.2013
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Компакт для настоящих эстетов: Обзор фотокамеры Fujifilm XF1
Отличия от Fujifilm X10 Изменения по сравнению с Fujifilm X10 в модели XF1 есть как в хорошую, так и в плохую сторону. Вообще, неверно было бы говорить, что XF1 - развитие Х10. Недавно компания пре
|12.02.2013
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Fujifilm ищет главу ИТ-департамента в России
Японский производитель фототехники, компания Fujifilm опубликовала вакансию главы ИТ-департамента в своем российском представительстве. Информация об открытой вакансии была размещена в начале февраля. Обязанности искомого руководителя дов
|11.02.2013
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Тест системной камеры Fujifilm X-E1: полупрофессионал за работой
ики Давайте посмотрим, чем XE-1 отличается от предшественницы, X-Pro1, а заодно сравним камеру с другой беззеркалкой, ориентированной (по заявлениям производителя) также на профессионалов. Конкуренты Fujifilm X-E1 Название Fujifilm X-E1 Fujifilm X-Pro1 Sony NEX-7 Тип матрицы CMOS CMOS CMOS Физический размер матрицы 23,6x15,6 мм 23,6x15,6 мм 23,6x15,6 мм Кроп-фактор 1,5 1,
Fujifilm и организации, системы, технологии, персоны:
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