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Fujifilm Fujinon Lens

СОБЫТИЯ

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23.08.2016 «Армо-Системы» представили 32-кратные трансфокаторы от Fujinon для Full HD-камер с увеличенным размером сенсора

Компания «Армо-Системы» представила 32-кратные трансфокаторы компании Fujinon для Full HD-камер с увеличенным размером сенсора. Новые трансфокаторы Fujinon FD32x12.5SR4A-CV1 и FH32x15.6SR4A-CV1 позволяют полностью реализовать возможности высокочувствительн
15.01.2008 Fujinon представила новые трансфокаторы для систем видеонаблюдения

Японская компания Fujinon представила новые моторизованные трансфокаторы Y12x6A-SE2 с 12х оптической системой.

18.07.2006 Fujinon представил новый светосильный вариообъектив

Японская компания Fujinon выпустила новый светосильный широкоугольный вариообъектив YV2.8x2.8LA-SA2(L) для работы с монохромными и цветными камерами видеонаблюдения, а также камерами "день/ночь" форматов 1/3 и 1
04.07.2006 Fujinon выпустил новый объектив для камер видеонаблюдения

Японская компания Fujinon представила новый варифокальный объектив серии YV10x5B-SA2, предназначенный для работы с камерами видеонаблюдения, имеющими форматы ПЗС-матриц 1/3 и 1/4 дюйма. Новинка обеспечивает деся
14.06.2006 Fujinon представила новый длиннофокусный объектив

Японская компания Fujinon анонсировала длиннофокусный объектив YV10x5B-2 для камер видеонаблюдения, который позволяет настраивать угол горизонтального обзора в пределах от 5 до 51 градуса. Этот объектив предназн
06.06.2006 Fujinon выпустил объектив для видеокамер "день-ночь"

Японская компания Fujinon выпустила светосильный широкоугольный объектив YV2.7х2.9LR4A-SA2 для монохромных и цветных видеокамер наблюдения «день/ночь» с ПЗС-матрицами форматов 1/3 и 1/4 дюйма. Новинка обеспечива

Публикаций - 50, упоминаний - 56

Fujifilm и организации, системы, технологии, персоны:

Fujifilm - Fuji Photo Film 350 28
Sony 6739 15
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 12
Canon 1439 9
Leica Camera 282 8
Nikon 646 7
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 6
Olympus 475 6
JVC Kenwood 422 6
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 6
Fujitsu 2105 4
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 3
Samsung Electronics 11065 2
Cisco Systems 5372 2
Шахты 0 2
Parallax - Параллакс 21 2
АРМО ГК 185 2
БизнесИнформТехнологии 9 1
ААМ Системз - AAM Systems 46 1
Интегра-С Консорциум 18 1
Комком ТПГ - Комком Торгово-промышленная группа 7 1
Tamron 21 1
ГЕРЦ 1 1
Dell EMC 5180 1
X Corp - Twitter 2938 1
Microsoft Corporation 25775 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Apple Inc 13156 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
9594 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 131 1
Крок - Croc 1964 1
Honeywell 309 1
Docsvision - ДоксВижн 1060 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 1
1С-Рарус 982 1
Sharp Corporation 1062 1
ФОРС - Центр разработки 703 1
АйТи 1519 1
Carl Zeiss AG 307 3
Верный - торговая сеть 326 2
Hyve Group - ITE Group - АйТиИ Экспо Интернешнл 13 1
Globe-Trotter 1 1
Солинг - Инженерная корпорация 4 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Цезарь Сателлит 43 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ИАЦ ГКУ - Информационно-аналитический центр Департамента здравоохранения города Москвы 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 16
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 1
TSSIA - Taiwan Safety and Security Industry Association 1 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 30
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 25
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 24
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 23
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 19
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 19
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 17
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 935 17
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 17
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 17
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 16
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 15
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 15
Электроника - APS-C CMOS - Advanced Photo System type-C - формат сенсора цифровых фотоаппаратов 235 13
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 12
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 12
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 12
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 12
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 11
RAW - Формат цифровых файлов изображения 606 11
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 11
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 10
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 10
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 10
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 9
Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera 255 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 9
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1115 9
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 9
OIS - Optical Image Stabilization - Optical Image Stabilizer - Оптическая стабилизация изображения - Оптический стабилизатор изображения 387 8
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 8
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 8
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 7
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 7
Фотокамеры - Скорость серийной съёмки 88 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 6
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 6
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 6
Fujifilm FinePix 107 13
Fujifilm X-Trans CMOS 26 9
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 8
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 5
Fujifilm X - беззеркальный цифровой фотоаппарат 25 5
Olympus xD-Picture Card 122 5
Sony Electronics Alpha NEX - Sony α NEX - серия цифровых фотоаппаратов 85 5
JVC Kenwood Everio GZ, GR - серия видеокамер 45 4
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 114 4
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 4
Nikon 1 - Nikon One - серия цифровых беззеркальных камер 45 4
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 4
Panasonic Mega O.I.S - Panasonic Mega Optical Image Stabilization - оптический стабилизатор 44 3
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 3
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 3
Canon HV HDV - видеокамера 16 3
Sony Handycam - Sony HDR-HC - Sony HDR-UX - Sony HXR-NX - Sony HDR-XR - Sony HDR-SR - Sony HDR-AZ - Sony HDR-AS - Sony HDR-CX - Sony HDR-FX - Sony HDR-TG 69 2
Panasonic SDR - Panasonic SDT - Panasonic SDHC - Panasonic SD - цифровые видеокамеры 24 2
Sony RX 19 2
Legrand - Milestone Systems - Milestone XProtect 19 2
Apple iPad 4012 2
Google Android 15244 2
Canon EF - серия объективов 50 2
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 124 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Sony E-mount байонет 29 2
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 2
Samsung Galaxy NX - гибридная беззеркальная камера со сменными объективами 56 2
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 2
Hitachi MicroDrive - IBM MicroDrive 98 2
Panasonic HDC - серия видеокамер 36 2
Porsche 911 - Porsche 997 - Porsche 930 - Porsche 996 - Porsche 959 32 1
Fujifilm EXR CMOS 12 1
Sony ClearVid CMOS 6 1
Olympus TruePic ASIC 47 1
Seiko Epson Cinema Filter 5 1
Motorola Solutions - Pelco D - Pelco P - Pelco TI - Pelco ES - Pelco C - Pelco FT - Pelco IX - Pelco IS - Pelco UD - Pelco IM 34 1
Panasonic Digital Cinema Color 3 1
Leica Dicomar 20 1
Leica V-Lux - Leica D-Lux - Leica C-Lux 13 1
Гордеева Анна 36 2
Иноземцев Герман 1 1
Вышковский Геннадий 4 1
Маврин Вячеслав 2 1
Симаков Олег 113 1
Захаров Павел 60 1
Солдатов Алексей 104 1
Лебедев Георгий 57 1
Попов Алексей 339 1
Курьянов Сергей 162 1
Донцова Дарья 18 1
Поздняков Евгений 8 1
Бровкин Дмитрий 55 1
Потапенко Андрей 27 1
Абрамов Виктор 12 1
Кречетов Николай 25 1
Переверзев Михаил 19 1
Суворов Сергей 14 1
Столбов Андрей 22 1
Евстигнеев Денис 9 1
Солдатов Антон 6 1
Саломатин Алексей 8 1
Баева Светлана 3 1
Плисс Михаил 4 1
Кряжев Григорий 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 11
Япония 13807 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Европа 24964 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Швеция - Королевство 3782 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Малайский архипелаг - Калимантан - Борнео 21 1
Япония - Канагава - Иокогама 77 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Канада 5082 1
Израиль 2856 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Китай - Тайвань 4245 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Солнечная система - Solar system 2569 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 15
Ergonomics - Эргономика 1755 12
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 10
Видеокамера - Видеосъёмка 720 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
Фотокамеры - эффект красных глаз 113 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Паспорт - Паспортные данные 2848 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 2
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 562 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 474 1
Национальный проект 393 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 1
Поколение X - Поколение "Икс" - поколение людей, родившихся с 1964 по 1980 год (с 1965 по 1979 год) 46 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 123 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 953 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
Экономический эффект 1342 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Страхование - ОМС - Обязательное медицинское страхование 90 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
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Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 11 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
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