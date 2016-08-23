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Fujifilm Fujinon Lens
СОБЫТИЯ
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|23.08.2016
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«Армо-Системы» представили 32-кратные трансфокаторы от Fujinon для Full HD-камер с увеличенным размером сенсора
Компания «Армо-Системы» представила 32-кратные трансфокаторы компании Fujinon для Full HD-камер с увеличенным размером сенсора. Новые трансфокаторы Fujinon FD32x12.5SR4A-CV1 и FH32x15.6SR4A-CV1 позволяют полностью реализовать возможности высокочувствительн
|15.01.2008
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Fujinon представила новые трансфокаторы для систем видеонаблюдения
Японская компания Fujinon представила новые моторизованные трансфокаторы Y12x6A-SE2 с 12х оптической системой.
|18.07.2006
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Fujinon представил новый светосильный вариообъектив
Японская компания Fujinon выпустила новый светосильный широкоугольный вариообъектив YV2.8x2.8LA-SA2(L) для работы с монохромными и цветными камерами видеонаблюдения, а также камерами "день/ночь" форматов 1/3 и 1
|04.07.2006
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Fujinon выпустил новый объектив для камер видеонаблюдения
Японская компания Fujinon представила новый варифокальный объектив серии YV10x5B-SA2, предназначенный для работы с камерами видеонаблюдения, имеющими форматы ПЗС-матриц 1/3 и 1/4 дюйма. Новинка обеспечивает деся
|14.06.2006
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Fujinon представила новый длиннофокусный объектив
Японская компания Fujinon анонсировала длиннофокусный объектив YV10x5B-2 для камер видеонаблюдения, который позволяет настраивать угол горизонтального обзора в пределах от 5 до 51 градуса. Этот объектив предназн
|06.06.2006
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Fujinon выпустил объектив для видеокамер "день-ночь"
Японская компания Fujinon выпустила светосильный широкоугольный объектив YV2.7х2.9LR4A-SA2 для монохромных и цветных видеокамер наблюдения «день/ночь» с ПЗС-матрицами форматов 1/3 и 1/4 дюйма. Новинка обеспечива
Fujifilm и организации, системы, технологии, персоны:
|Гордеева Анна 36 2
|Иноземцев Герман 1 1
|Вышковский Геннадий 4 1
|Маврин Вячеслав 2 1
|Симаков Олег 113 1
|Захаров Павел 60 1
|Солдатов Алексей 104 1
|Лебедев Георгий 57 1
|Попов Алексей 339 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Донцова Дарья 18 1
|Поздняков Евгений 8 1
|Бровкин Дмитрий 55 1
|Потапенко Андрей 27 1
|Абрамов Виктор 12 1
|Кречетов Николай 25 1
|Переверзев Михаил 19 1
|Суворов Сергей 14 1
|Столбов Андрей 22 1
|Евстигнеев Денис 9 1
|Солдатов Антон 6 1
|Саломатин Алексей 8 1
|Баева Светлана 3 1
|Плисс Михаил 4 1
|Кряжев Григорий 5 1
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